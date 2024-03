Místní obyvatelé: Prohlášení k dění v Roverkách

Vladimír Kožíšek 5.3.2024 08:56

Já myslím, že pana Brezinu a jeho sympatizanty nezajímají názory:

- vědců

- krajinných architektů

- místních obyvatel

- požárníků

Zajímá je pouze jimi interpretovaný výklad zákona a ten je nadevše. Jinými slovy - splnění zákonných ustanovení dle jejích výkladu je jediným cílem těchto aktivistů.



Pokud bych se změnil na pana Brezinu ve stavebním oboru, který bude vyžadovat striktní plnění zákona v praxi, tak by cca polovina majitelů nemovitostí v ČR měla velký problém (a vězte, že hlavně ve výrobním průmyslu - tam nelegální stavění frčí nejvíc).

Otázkou je, jaký smysl by mělo zbourat desetitisíce černých staveb a napravit nesoulad staveb s projektovou dokumentací. Pozveme si do ČR demoliční a projekční kapacity z ostatních států EU? Přestaneme vyrábět a zničíme si ekonomiku, protože se ve fabrikách staví často načerno? Kdo za to může? Výrobní závod vyhraje zakázku, potřebuje nabrat zaměstnance, ale legislativní proces týkající se stavebního povolení na rozšíření šaten trvá v ČR několik let. Ale to by podobně smýšlejícího aktivistu nezajímalo, prostě zlegalizovat nebo zbourat! Zákon se musí plnit!

Ano, všechno by bylo podle zákona, akorát bychom se nejspíš změnili na Moldavsko střední Evropy, ale podle zákona!



Zastavme už prosím tyto "Hujery," možná by pomohla psychoterapie...

