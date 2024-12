Martin Marek: Zkorumpovaný strážce ochrany přírody – trampská mafie na Kokořínsku odhalena

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Ivan Brezina Na ilustračním snímku srub Pařezák.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V kauze nelegálních trampských kempů a staveb v CHKO Kokořínsko - Máchův kraj, se objevil zásadní zvrat. Co bylo některými považováno za výmysly novináře Ivana Breziny, se nyní ukazuje jako naopak přesný popis situace.Podařilo se totiž získat záznam, ze kterého vyplývá, že porušování zákona na Kokořínsku dlouhodobě umožňují úřední osoby ve spolupráci s pachateli přestupků a zároveň se systematicky snaží umlčovat ty, kteří na to upozorňují. To vše se děje za vědomí ředitele CHKO Ladislava Pořízka.

Celá schůzka navíc probíhá u rozdělaného ohně v první zóně CHKO, čemuž se všichni v čele se strážcem přírody Chalupou, smějí.

Ze záznamu je naprosto zjevné, že to, co se děje v CHKO Kokořínsko, diskredituje státní ochranu přírody, diskredituje práci profesionálních i dobrovolných strážců, kteří jinde dělají skvělou práci, a podrývá důvěru v právní stát.

Mimořádnou závažnost celé věci potvrzuje to, že hned druhý den po zveřejnění videa se záznamem schůzky, opustil Josef Chalupa řady stráže přírody.

Jenže odpovědnost za to, co se dlouhodobě děje v CHKO Kokořínsko - Máchův kraj jednoznačně nese ředitel Ladislav Pořízek, který o nelegálních tábořištích ví desítky let, a který stejně tak věděl o tom, kdo je strážce Josef Chalupa.

Že snad může napravit současný stav někdo, kdo si za stráž přírody vědomě vezme člověka ze skupiny, která zde roky porušuje zákony, už si dnes nikdo nemůže myslet.

Jak s informacemi ze záznamu schůzky strážce přírody s přestupci zákona naloží ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny František Pelc, který je přímým nadřízeným Ladislava Pořízka?

A jak dopadne právě probíhající výběrové řízení na post ředitele správy Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, na kterém sedí Ladislav Pořízek, a který by chtěl ve funkci pokračovat?

To jsou otázky, na které se nyní musí začít ptát novináři.

Z celé kauzy se stává i reputační problém pro ministra životního prostředí, jehož ministerstvo, jako nejvyšší orgán státní správy ochrany přírody za činnost Agentury ochrany přírody nese konečnou odpovědnost. Že by o dění na Kokořínsku ministr Petr Hladík nevěděl, tvrdit nemůže.

reklama