Zaměstnanci Správy CHKO Kokořínsko - Máchův kraj: Otevřený dopis na podporu Ing. Ladislava Pořízka

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Vážený pane ministře Hladíku, vážený pane řediteli Pelci,my, níže podepsaní pracovníci AOPK ČR RP SCHKO Kokořínsko-Máchův kraj, chceme v tomto otevřeném dopise vyjádřit podporu bývalému řediteli Ing. Ladislavu Pořízkovi, který vedl Správu CHKO 28 let a navzdory své bezúhonnosti a nesporným zásluhám ve vedení Správy je opakovaně a cíleně očerňován skupinou uživatelů prostřednictvím sociálních sítí.Ing. Ladislav Pořízek je odborníkem s širokým přesahem do mnoha dalších odvětví souvisejících s ochranou přírody, který v těchto oborech zároveň sleduje vývoj nových trendů a legislativy. Jeho komplexní znalost regionu nejen místně, ale především v jeho historickém vývoji a souvislostech přesahující území CHKO Kokořínsko – Máchův kraj je nepřenositelná a jen s obtížemi nahraditelná. Díky svým odborným znalostem a zkušenostem je člověkem, kterého si váží nejen pracovníci jím řízeného regionálního pracoviště. Při jednání s kolegy, pracovními partnery, ale i oponenty je uznávanou osobou nejen pro již uvedené široké odborné znalosti a zkušenosti, ale i argumentační schopnosti, cílevědomost, názorovou stálost, lidskost a především pro jeho otevřenost pro odlišné názory a pohledy na problémy a snahu pro hledání kompromisů v jejich řešení. Za L. Pořízkem stojí velké množství odvedené práce pro ochranu přírody, o které se ve světle kauzy trampských kempů mluví málo nebo vůbec. Je vhodné uvést jeden příklad za všechny. Když se v r. 2014 CHKO Kokořínsko rozšířilo o oblast Máchova kraje a toto unikátní a ochranářsky cenné území získalo adekvátní účinnou právní ochranu, byl to zejména Ladislav Pořízek, kdo měl na relativně hladkém průběhu procesu největší zásluhu. Rozšíření předcházela mnohá osobní jednání L. Pořízka se zástupci samospráv, vlastníky i uživateli pozemků i dalšími stakeholdery, zahrnující rozsáhlé a náročné vysvětlování, objasňování, hledání kompromisů a nových řešení. Tato jednání byla úspěšná nejen díky komunikačním dovednostem pana ředitele, ale i díky důvěře a dobrému jménu Správy CHKO, ke kterému L. Pořízek díky svému dlouholetému působení ve funkci jednoznačně a zásadně přispěl. V případě kauzy trampských kempů je nutné uvést, že na základě kritiky byla otázce kempů věnována v posledních letech zvýšená pozornost a Správa identifikovala více než stovku míst opakovaně či trvale využívaných jako trampské kempy. Ta byla rozdělena do tří kategorií podle závažnosti jejich dopadů na přírodu a v posledních dvou letech bylo mnoho nejvíce problematických tábořišť odstraněno. Zlikvidovaná tábořiště jsou Správou dle časových možností kontrolována a jsou likvidovány pokusy o jejich obnovu. V tomto trendu je podle časových a finančních možností Správy pokračováno. Předmětem tohoto dopisu však není polemika o trampských kempech. Nicméně je faktem, že právě tato pseudokauza, kterou rozpoutal novinář Mgr. et Mgr. Ivan Brezina, ředitele nespravedlivě poškodila. Ivan Brezina opakovaně nařkl L. Pořízka z nekonání proti údajně vysokému tlaku trampingu v CHKO, který má poškozovat jeho přírodní hodnoty. Svou podporou skupiny, která se ukrývá do anonymity a která na internetu zveřejnila mapu trampských kempů, však dokazuje, že o ochranu přírody mu ve skutečnosti nejde. Z jeho prohlášení a opakovaných urážek L. Pořízka si nejde nevšimnout osobní roviny a snahy ředitele zdiskreditovat. Nazývat Ing. L. Pořízka líným a neschopným úředníkem lze totiž pouze na základě naprosté neznalosti jeho dosavadní práce nebo jen ze zlé vůle. Jsme si jisti, že cílem pana Ladislava Pořízka v této kauze bylo hledání kompromisu, jehož definování je mnohem složitější, než krátkozraký „hon na čarodějnice - trampy“, který by si někdo přál uskutečnit. Považujeme za velmi nešťastný precedens, že je v tomto státě ve 21. století možné primárně prostřednictvím sociálních sítí, nečestnými prostředky, osobním napadáním a dostatečně arogantním chováním svévolně dosáhnout poškození člověka, který svou práci provádí s dobrými úmysly, vysokou kvalifikací a odborností a co nejlépe v souladu se zákony naší země i pravidly organizace, která ho zaměstnává, a zejména ve prospěch ochrany přírody. Nelze si neodpustit zamyšlení nad tím, kdo se znelíbí příště a kdo bude další, komu bude nasazena psí hlava ve jménu ochrany přírody nebo něčeho docela jiného a realitě navzdory. My, kdo si pana ředitele Ing. Ladislava Pořízka vážíme nejen za jeho práci, ale i za lidský přístup, zároveň vyjadřujeme znepokojení nad tím, jak málo stačí k tomu, aby nebyl jmenován do funkce ředitele RP. Z těchto důvodů vyjadřujeme svou podporu v návratu Ing. Ladislava Pořízka jako ředitele Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. Zaměstnanci AOPK ČR, regionálního pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj: RNDr. Luboš Beran, Ph.D., zoolog, vedoucí oddělení sledování stavu biodiverzity, dočasně pověřený řízením Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Ing. Robert Šenk, lesník, vedoucí oddělení péče o přírodu a krajinu

Ing. Jan Soukup, stavař, vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny

Mgr. Irena Formanová, botanička, dočasně pověřená vedením oddělení sledování stavu biodiverzity

Ing. Elena Bočevová, lesník

Pavlína Burianová, vodohospodář, asistentka ředitele

Ing. Eva Čížková, pracovnice pro práci s veřejností

Mgr. Martin Fořt, vodohospodář

Mgr. Pavlína Fořtová, botanička

Mgr. Michaela Fuksová, krajinná ekoložka

Veronika Chudárková, ekonomka

Ing. Lucie Radechovská - Javůrková, botanička

Mgr. Lucie Kačmarová, botanička

Mgr. Kateřina Krčmářová, stavařka

Ing. Petr Lumpe, zoolog

Ing. Martin Mach, informatik

Ing. Kateřina Novotná, krajinná ekoložka

Ing. Petr Novotný, vodohospodář

Ing. Marta Soldánová, krajinná ekoložka

Ing. Kateřina Šindelářová, zooložka

Ing. Jan Štěpán, krajinář urbanista

Ing. Slavomír Valda DiS., krajinný ekolog

Ing. Milena Vojtíšková, dendroložka

