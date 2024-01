Ivan Brezina: Overtrampismus: kritický pohled na masové zútulňování chráněné přírody

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Ivan Brezina Skála poškozená ohněm na kempu U ptáčka. Pískovec se zahříváním odloupnul.

Papundeklové dveře a plastové okno srubu Bombastik, kterým byl uzavřen skalní převis ve Valečském dole. Zbořen v listopadu 2023.

Před několika dny Ekolist publikoval komentář anonyma skrytého za přezdívkou Larus (jinde uváděný i jako Larustom), pojednávající o takzvaném overtrampismu Pikantní je, že autor tohoto neologismu se vzápětí pokusil vytvořit wikiheslo „Overtrampismus“, odzdrojované pouze svým vlastním textem na Ekolistu. Zafungovaly ale kontrolní mechanismy Wikipedie a heslo bylo smazáno jako nevýznamné.

Larus popisuje ovetrampismus jako údajně nový fenomén. Má jít o přehnanou, neúnosnou a tedy škodlivou návštěvnost přírody trampy a táborníky, kterou v poslední době trpí především CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. Za příčinu overtrampismus autor označuje „nadměrnou propagací“ na sociálních sítích, především pak s facebookovým profilem Trampské kempy, na který navazuje mapa a mobilní aplikace www.trampskekempy.com s GPS souřadnicemi cca 120 lokalit. Autor dále tvrdí, že tím má být ohrožena “křehká a více či méně fungující existence trempských kempů” v oblastech výše zmíněné CHKO, kterým se mezi trampy neoficiálně přezdívá Korkas s Roverky.

Jak si podrobně ukážeme, všechna tato tvrzení jsou zkratkovitá, věcně nepodložená a neodpovídající realitě. Pro pořádek ale nejprve budiž zdůrazněno, že s projektem Trampské kempy nemám nic společného, i když si řada lidí myslí opak. Vím jen, že ho údajně vytvořili trampové Ešus, Jim a Frenkie Dlouhán.

Coby ekologický publicista pracující ve veřejném zájmu jsem naopak hlasitým kritikem ilegálních trampských srubů a tábořišť, respektive „tváří odporu“ proti nim (jak mne nazval web Aktuálně.cz). Stručně vysvětlím proč.

Detail stěny srubu Bombastik s plastovým oknem.

Nezanechávat stopy

Odmalička jezdím ven. Turistické oddíly, letní puťáky, voda, trampování, treky, cyklistické výpravy s přespáním, extrémní dálkové přechody hor, expedice do “divných” zemí na druhém konci světa… O pobytu v přírodě jsem napsal stovky článků a natočil desítky televizních dokumentů pro pořad Objektiv. Pět let jsem byl šéfredaktorem časopisu Outdoor. To není chlubení. Vysvětluju jen, že mne lze těžko podezírat z nenávist k vandrování, bivakování a pobytu v přírodě. Přesně naopak! Je to moje životní posedlost.

Ortodoxní trampská škatulka mi už dávno přestala stačit jako příliš ideologická, uniformní, kýčovitá a svazující. Dodnes ale jezdím mnohokrát ročně pod širák, i v zimě. Mou filozofií je nezanechávat stopy. Nejde jen o odnesení odpadků, to je absolutní základ. V Česku až na naprosté výjimky (zavedené ohniště u myslivecké chaty atd) nerozdělávám oheň. Jídlo a kafe si uvařím na plynovém vařiči. A když se ráno sbalím a odejdu, nikdo nepozná, že jsem tam trávil noc. Zůstane po mně jen slehnutá tráva, v zimě ušlapaný sníh. Nic víc, zakládám si na tom.

Vnitřek skalní dutiny U Boba okupované trampy: kamna a okno se záclonkami.

Právě proto považuju jakékoli vylepšování a „zútulňování“ přírody za zbytečný a škodlivý nesmysl. K čemu v Česku chaty, sruby, převisy zašalované kulatinou a ohniště s lavičkami? Chci spát pod hvězdami, protože střechu nad hlavou mám doma. Cokoli navíc je špatně.

Na Korkas a do Roverek a jezdím od poloviny 80. let. Prochodil a provandroval jsem to tam všemi směry a mám tedy možnost srovnání. Exploze trampského budovatelství a stavitelství tam dnes ničí to, kvůli čemu jsem tam dřív vyrážel. Už to není samota ve skalách a lesích, ale urbanizace, shluk různých souboudí, staveb, srubů a peleší. Pod každou skálou je nějaký umělý objekt, všude je to nějak civilizačně dotvořeno.

Plastová plachta z OBI na kempu U Vodoucha.

Zmatení pojmů: trampové, nebo paďouři?

Tohle už prostě nejsou tři klády pod převisem a celta na jehličí, jak jsem Roverky a Korkasu znal ze svých trampských začátků. Budovatelé všech těch civilizačních nesmyslů nejezdí ven, ale dovnitř. Nechtějí prožít víkend v přírodě, ale v rekreačním objektu. V lese nutně potřebují luxusní zázemí. Bez boudy a tábořiště na každém rohu by nepřežili. Postavili jich tam více než 120. Proboha k čemu? Proč?!

No protože ti lidé už dávno nejsou trampové, pokorní a tiší poutníci krajinou. Jsou to hluční rekreanti, paďouři, mastňáci a astracháni, ničící naše právo na klid a neporušenou přírodu aspoň v CHKO.

Plastový odpad na kempu U tlusťocha.

A já se prostě rozhodl, že je z Roverek a Korkasu vyženu. Jako dlouholetý novinář k tomu mám nejen přiměřenou dávku drzosti a „prořízlou hubu“, ale i zákony, úřady, média a další zázračné zbraně. Mám na to vzdělání v oboru ekologie, díky kterému poměrně dobře vím, jak velký je to pro chráněnou přírodu malér. Mám na to povahu (většinu věci v životě jsem dokázal díky své tvrdé palici, „zabejčenosti“, důslednosti a neústupnosti). Mám na to vnitřní motivaci (chci jezdit na vandry do přírody nezamořené více než stovkou pseudotrampských pelechů). Mám na to odvahu (vyhrůžek, útoků a napadání se díky své práci nezaleknu a umím se jim účinně bránit). Mám podporu veřejnosti (od známých i neznámých lidí dostávám spoustu ohlasů s poděkováními, že problém Roverek a Korkasu konečně někdo otevřel a podrobně se mu věnuje).

Unikátní voštinová struktura pískovce poškozená dehtem z ohně na místě srubu Kajmano (zbořen na jaře 2020).

Něco jako sprejeři

Čemu všemu ilegální chataření a táboření škodí? V ekologické rovině zmiňme třeba ohrožení vzácných druhů živočichů a rostlin (namátkou sokol stěhovavý nebo vláskatec tajemný), v geologické rovině ničení voštinových struktur pískovcových skal kouřem a dehtem stovek ohňů a v archeologické rovině devastaci dosud neprobádaných lokalit pod převisy ilegálními terénními úpravami. Hlavní škodou je ale pozměňování krajiny antropogenními vlivy.

Cena CHKO Kokořínsko – Máchův kraj a smysl její ochrany spočívá především v její relativní nezastavěnosti, neobydlenosti a opuštěnosti. Platí to hlavně pro Roverky, jak se přezdívá severní části CHKO mezi Pavličkami a Blíževedly. Tato oblast o rozměrech cca 8 x 5 kilometrů je prakticky pustá, bez zásadnějších antropogenních vlivů. Historicky je to dáno především geomorfologií terénu. Rozlehlá soustava pískovcových roklí (navíc bez větších zdrojů vody) neumožňovala výstavbu vesnic ani izolovanějších osad. Dodnes jde o jedno z mála českých území, kde skoro nenajdete stopy lidské činnosti.

Kemp Mamuťák a skála ničená dehtem z ohňů.

Respektive bylo by to tak, kdyby se do Roverek nenahrnuly davy táborníků. Atakují ji už od 60. let a jejich tlak postupně graduje. Mapa www.trampskekempy.com tu dnes eviduje více než padesátku ilegálních staveb a černých tábořišť (otázkou zůstává, kolik jich je dosud neobjevených). Na každém z těchto míst dochází k více či méně výraznému přetváření přírody, která se tak postupně mění v urbánní rekreační zónu. Největším zásahem jsou sruby a převisy kompletně uzavřené dřevěným šalováním (letos v listopadu zbouraný Bombastik, stále existující Kodiak, Tarzan, Rocky camp či Key-way). I klasické trampské kempy ovšem přírodu kontaminují nejrůznějšími lavičkami, stolečky, ohrazenými nocovišti, bednami s nádobím či kadibudkami.

I když pomineme negativní ekologické vlivy, tato okupace veřejného prostoru antropogenními vlivy ničí radost z pobytu v relativně neporušené přírodě. Srozumitelně se to dá přirovnat k baroknímu kostelu posprejovanému barevnými graffiti. Kamennou fasádu sprejer nejspíš nijak neohrožuje, ale vnímavého člověka vandalismus s neúcta k historii prostě uráží. V CHKO Kokořínsko – Máchův kraj je to stejné. Nemůžete se jen tak toulat pustou krajinou, snít, odpočívat, čistit si hlavu (libovolně dosaďte své další důvody), aniž byste neustále nenaráželi na výtvory trampského kutilství. Už tam neexistuje žádný převis, kde by si nějaká romantická duše nevybudovala kemp.

Matrace z IKEA pod střešním oknem srubu Pařezák.

Vizuální polutanty

Lidská povaha navíc bohužel touží neustále zvelebovat. Kempy proto procházejí vývojem, který opisuje vždy stejně děsivou trajektorii. „Tramp – zakladatel“ pod převisem nejdřív vytvoří jednoduché sezení ze tří klád. „Trampové – následovníci“ pak postupně přidávají další a další vylepšení, až během let vznikne obludná změť nejrůznější veteše. Někteří budovatelé se neobejdou bez igelitových plachet z OBI (viz třeba kemp Plantážník), železných plotových sloupků a nopové fólie (kemp Kapka) či poliček přišroubovaných ke skále vruty (viz třeba kemp Pod Pustou věží).

Velmi oblíbeným trampským materiálem je montážní pěna, plastová střešní okna, asfaltová penetrace, matrace z IKEA, krajkové záclonky, Luxol či vyjetý olej coby impregnace spodních trámů. Tyhle „woodcraftové“ postupy (okoukané zřejmě od kmene Apačů nebo od zlatokopů z Yukonu) můžete vidět třeba na srubu Pařezák nebo na tábořištích U Boba či U Vodoucha. Ještě ilustrativnější to bylo na srubu Bombastik, kde nechyběly papundeklové dveře s hliníkovým kování, plastová okna z hobbymarketu a uvnitř kamna značky Club, jejichž komín byl „ekologicky“ vyveden do skalní pukliny. Bombastik naštěstí existuje už jen na fotkách. Letos v listopadu se mi podařilo prosadit jeho zbourání a odvezení na skládku odpadu.

Skála zničená dehtem kolem komína srubu Pařezák.

S ohledem na krajinný ráz by se okupace Roverek trampskými stavbami a kempy dala označit termínem „vizuální polutanty“. Prostě cizorodé prvky a nepatřičné elementy, ničící estetický zážitek z přírody. Ty výtvory jsou navíc obludně kýčovité, což si jejich stavitelé samozřejmě neuvědomují. Pro ně je to romantika z filmů o Vinetouovi, Setonových Dvou divochů či Londonova Bílého tesáka. Tohle je mi těžko hodnotit, všichni jsme si tím v dětství prošli. Ale přerostlí kluci v tom v dospělosti zamrzli tak, aby si mezi Mělníkem a Dubou nutně potřebují změnit skalní převis na muzeum kovbojů bojujících s indiány, medvědy a jinou škodlivou havětí.

Ve Valečském dole tak vznikl kemp A.R.T.G. připomínající Marlboro country včetně pestře malovaných placek s výjevy z dobývání Divokého západu. Ale nestačí jen obsadit převis uprostřed lesa. Je třeba ho ze všech stran obestavět plastovými maskovacími sítěmi z armyshopu, aby nebylo nic vidět. V nedaleké přírodní rezervaci Kostelecké bory můžete navštívit kamp Mamuťák s romantickými poradním kruhem křesílek jak z ležení Siouxů.

Kadibudka u srubu Pařezák: kovové profily, plastová maskovací síť, plastové prkénko.

Syndrom plastového prkénka

A protože i tramp vyměšuje, vedle chat a zašalovaných převisů vznikají woodcraftové kadibudky, hajzlíky, klozety, wecka, toalety… V Roverkách a na Korkasu jich jsou desítky, jen namátkou třeba na kempech Orion, Key Way, Tribuna, Pařezák nebo Čon Wambli Tanka. Příroda mučená ilegálním tábořením dostává kadibudkami dále zabrat. Ekolog by vysvětlil, že pro pískovcové oblasti jsou typické takzvané oligotrofní půdy – tedy málo úživné substráty s nízkým obsahem živin. Na ně jsou vázány specifická společenstva rostlin a živočichů, které jinde nenajdeme. A teď si představte, že trampská kadibudka (odborným žargonem „deponie odpadu“) své okolí zaplavuje prosakujícími exkrementy. Tedy nežádoucími dodatečnými živinami, způsobujícími nežádoucí druhové změny.

Ale kromě ekologického problému je tu i problém filozofický. Vyrazíte do lesa, do skal, do přírody, prostě ven. A když na vás přijde břichabol, usednete do boudy na plastové prkénko. Proboha proč?! Opravdu někdo potřebuje na vandru kadit stejně pohodlně jako doma? Proč raději nezůstane v paneláku? Kromě plastového prkénka by tam měl i ústřední topení, měkce čalouněnou postel, televizi a ledničku narvanou pivem a lahůdkami.

Rozsáhlé terénní úpravy na kempu Kapka: kovové plotovky, plastová nopová fólie. Příklad zničení vrstev nesoucích palinologické a archeologické informace.

Plastové prkénko uprostřed Roverek je důkazem, že tohle už prostě není tramping. Vylepšovatelé přírody chtějí pohodlí a luxus. Jenže na vandry přece vyrážíme naopak proto, abychom si tam užil to, co nemáme doma. Nepohodlí, sebepřekonání, opuštění komfortní zóny. Únavu, zimu, žízen a hlad, nocleh pod širákem včetně občasného deště a sněhu. Ne plastové prkénko v kadibudce vedle srubu s rozpálenými kamny utěsněného montážní pěnou.

„Snadná a rychlá dostupnost informací o tradičních trampských místech a kempech pro širokou veřejnost má negativní důsledky,“ píše Larus. „Těmi jsou nadměrná návštěvnost těchto lokalit a jejich využívání lidmi, kteří často nemají k místům žádný vztah. Mnohdy se k přírodě a svému okolí nechovají tak, jak by měli. Dalo by se hovořit o pseudotrempech. Původní místa zřízená a udržovaná trampskou subkulturou tak navštěvují lidé, z nichž někteří lokalitu jednorázově či opakovaně využijí jako místo pro párty nebo opékání buřtů v lese bez následného úklidu. Zanechávají místa plná odpadků, a dokonce si někteří místa upravují naprosto proti původním a tolerovaným pravidlům. Odpadky a úpravy, jako jsou třeba šrouby ve skále či montážní pěna ve srubové stěně jsou prezentovány poslední dobou v mediích jako výsledek činnosti trampů v dané lokalitě.“

Anonyma ovšem musím upozornit na dva zásadní omyly.

Omyl první: overtrampismus není recentní fenomén

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Ivan Brezina

Larus po více než patnácti letech objevuje Ameriku, protože ve skutečnosti byl overtrampismus v Roverkách a na Korkasu diagnostikován už na jaře 2008. Archeologická komise Libereckého kraje tehdy opakovaně varovala, že v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj dochází k masovému ilegálnímu táboření pod skalními převisy. V dokumentech archeologů bylo napočítáno 97 černých tábořišť. Viz tento dokument:

Na overtrampismus navíc v létě 2008 upozorňovali i samotní trampové. Na webu trampské osady Minesssota se tehdy v komentářích objevila tato slova: „Hlavní problém v Roverkách je v tom, že tam začíná být nechutně překempováno. Sice chápu, že každá osada chce mít svůj kempík, ale tady už se to rozrostlo do nechutných rozměrů. Přitom docela zbytečně. Staré kempy chátrají, protože už na ně nikdo nejezdí a stále vznikají nové a nové. V podstatě už nenajdeš neobydlený převis… Ani se nedivím, že ta trampská ‚kempová‛ invaze začala někomu vadit. A přitom znám v Roverkách nejmíň čtyři docela hezké rozpadající se opuštěné sroubky. A Brdy byly totéž, invaze srubů - následné restrikce - chvíle klidu - invaze srubů ... a takhle se to v podstatě opakuje pořád dokola. A nejhorší je, že se řada kempů mění na dost odporné igelitové chýše obsypané PET lahvema.“

Nepořádek a odpadky na kempu U tlusťocha.

Kdo může za dnešní neutěšený stav, který Larus oprávněně kritizuje? Viníkem je šéf správy CHKO Kokořínsko Ladislav Pořízek, který v roce 2008 nic neudělal, přestože měl dopis archeologů na stole. Ilegální táboření, rozdělávání ohňů a budování nejrůznějších trampských srubů a chat Pořízek nijak nebrzdil, nepostihoval a nepokutoval, jak podrobněji doložím níže.

Overtrampismus tedy nezpůsobila mobilní aplikace www.trampskekempy.com, protože ta vznikla až nedávno. Za přehlcení chráněné přírody trampy může dlouhodobá benevolence a pocit beztrestnosti, které do Roverek a na Korkas v posledních patnácti letech přitáhly davy ilegálních táborníků. Po roce 2008 se totiž rychle rozkřiklo, že je to trampský ráj. Johny si postavil sroubek a Tom si řekl: „A hele, Johnymu to prošlo, ochranáři mu ho nezboural a nedali mu pokutu. Tak to já si taky postavím sroubek…“ A pak už se efektem sněhové koule nabalovaly další ilegální stavby a tábořiště až k dnešnímu děsivému číslu 120. Není konečné, v terénu stále nacházíme další a další.

Kemp ARTG: kýčovitě „indiánská" sedátka a malované placky, a skála ničená dehtem z ohňů.

Larusem tvrzená „křehká a více či méně fungující existence trempských kempů“ je tedy fikce. Pod silným tlakem overtrampismu byly Roverky už nejméně před patnácti lety, ale spíš už od začátku 90. let. S autorem lze souhlasit jen v tom, že míra rozumného využívání oblasti k trávení volného času je mnohonásobně překračována.

Omyl druhý: ničiteli přírody nejsou noví návštěvníci

Vinu za negativní důsledky overtrampismu Larustom shazuje na jiné. Šrouby ve skále (ilegální tábořiště Pod Pustou věží, GPS 50.5075233, 14.5038119 a Martyho kemp, GPS 50.504200, 14.5134833), montážní pěnu ve srubové stěně (ilegální srub Pařezák, GPS 50.50636, 14.50018) a další neekologické hrůzy vydává za výsledek práce tzv. pseudotrampů, kteří by prý bez mobilní aplikace www.trampskempy.com ta místa nikdy nenašli.

Že je to přesně naopak přitom ví každý, kdo se v lokalitách jen trochu vyzná a zná jejich historii. Kemp Pod Pustou věží postavil a udržuje tramp Zagor, Martyho kemp postavil a udržuje tramp Marty, na Pařezák jezdí trampská parta kolem trampa Medvěda a trampky Dády. Na všech třech lokalitách je to tak napsáno v kempovkách.

Stěna srubu Bombastik přilepená ke skále montážní pěnou.

Původci ničení přírody tedy nejsou návštěvníci z nedávné doby (Larustonovi „pseudotrampové“) ale ortodoxní trampové. Šrouby ve skále a montážní pěna ve srubové stěně tam prokazatelně byly už v létě 2019, kdy jsem to tam poprvé osobně procházel a dokumentoval. Viz fotografie, které jsem tehdy pořídil. Trampská mobilní aplikace www.trampskekempy.com se objevila až někdy na jaře 2022, tedy skoro o tři roky později.

Prznění chráněné přírody šrouby, montážní pěnou a dalšími necitlivými zásahy je zkrátka český tramping v nejryzejší podobě. Tohle je roverský woodcraft model 2023, takhle to ti dnešní „zálesáci“ chtějí.

Nádobí na kempu ARTG: tramping jako v luxusním hotelu.

Chybějící predační tlak

Kde se ve skalách a lesích vzalo dnešních více neř 120 ilegálních srubů a tábořišť? V úvahách na toto téma se můžeme inspirovat klasickým ekologickým termínem “predační tlak”. Predátor (dejme tomu poštolka obecná) udržuje populaci kořisti (dejme tomu hraboše polního) na určité hladině. Hraboši jsou neustále loveni, takže se nepřemnoží. Klasický darwinista by dodal, že predační tlak paradoxně prospívá i kořisti. Ulovení a sežrání konkrétního hraboše se nám může zdát jako tragédie. „Chudáček…“, rozněžňujeme se. Z hlediska hraboší populace je ale predační tlak požehnáním, protože z ní tak neustále mizí slabé, staré a nemocné kusy. Poštolčí nálety přežijí jen nejsilnější a nejhbitější hraboši – a s nimi i nejkvalitnější geny.

A teď si představte, že poštolky a další draví ptáci náhle zmizí. Predační tlak pomine a hraboši začnou přežívat skoro všichni. Přemnoží se a místo hlubokých skrytých nor si začnou budovat mělká hnízda. Zleniví a ztratí ostražitost, což se postupně projeví degenerací celé hraboší populace.

Srub Keyway se zahloubeným ohništěm ničícím vrstvy nesoucí palinologické a archeologické informace. Foto z natáčení pořadu Nedej se.

Přesně tohle se stalo s trampingem v Roverkách a na Korkasu. V roce 2008 se zástupci trampů z řad takzvaných Roverských patriotů se správou CHKO domluvili na „trvale udržitelném táboření“. Byla uzavřena dohoda: „My vám uděláme sem tam nějakou brigádu a vy nás za to nebudete honit po skalách a pokutovat za naše ohně a budete se tvářit, že nevidíte naše sruby a kempy.“

Kdybych existenci dohody neměl opakovaně potvrzenou z řady nezávislých zdrojů, nevěřil bych, že je něco takového možné. Dohoda je protiprávní, doslova mafiánská. Orgán státní ochrany přírody se potají domluvil s přestupci zákona 114/1992, že pro vybranou skupinu lidí (trampy) v CHKO zákon nebude platit. Došlo tak k lokálnímu kolapsu právního státu, respektive k privatizaci veřejného prostoru na základě protiprávního jednání. Ale to teď neřešme. Podstatné je, jaké škody to způsobilo.

Základy srubu Soví hrad trampové naimpregnovali vyjetým olejem.

Ve všech jiných českých CHKO, národních parcích a dalších chráněných územích jsou ilegální chataři a táborníci pod “predačním tlakem” ochranářů. Dobrým příkladem je Český ráj, kde vládne pevnou rukou ředitel Jiří Klápště. Díky důslednosti tamní strážní služby byly všechny černé chaty zbourány a ilegální táboření je přísně postihováno. Postavit sroubek nebo kemp si nikdo nedovolí. A pokud si pod převisem drze zapálíte oheň, s nejvyšší pravděpodobností dostanete tak vysokou pokutu, že si to už příště rozmyslíte. Dokazují to čísla, která jsem si od správy CHKO Český ráj vyžádal. Od roku 2018 (tedy za posledních pět let) tam za rozdělávání ohně bylo uloženo 21 pokut v souhrnné výši 101 800 Kč.

Na Korkasu a v Roverkách se ale ničeho bát nemusíte. Ochranáři tam nic nekontrolují a nikoho nepokutují. Opět to dokazují čísla. Za posledních pět let v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj za rozdělávání ohně nedostal pokutu nikdo. Prostě nula, což je jen další důkaz existence zákulisní dohody. „Já mám pro trampy pochopení, jejich nocležny nevnímám jako zásadní problém,“ řekl v únoru 2020 šéf CHKO Ladislav Pořízek iDnesu.

Rozsáhlé terénní úpravy na kempu Martyho chata zničily vrstvy nesoucí palinologické a archeologické informace.

Čekání na dvounohé dravce

Dnešní malér s více než 120 ilegálními stavbami a kempy (viz www.trampskekempy.cz) tedy nemůžeme vyčítat jen jejich budovatelům. Po roce 2008 trampové prostě využili bezvládí, ve kterém je dovoleno vše. Ale stalo se ještě něco mnohem horšího a na první pohled méně patrného. Vymizení predačního tlaku ochranářů umožnilo přežívání “slabých kusů”, které by jinak na vandr nevyrazily.

Tihle takytrampové se bojí přespat jen tak pod širákem. Nutně potřebují chaty, sruby a luxusně zařízená a vybavená tábořiště. Roverky a Korkas jsou jich od dubna do října plné. Stovky takytrampů se rozlézají po skalách jako rakovina, zapalují vatry, hlučí a chlastají Braník z petek. V Pořízkově “trampském ráji” nerespektují nic a nikoho a dělají si, co je napadne. Vědí, že se jim nic nestane, protože “Láďa má pro trempy pochopení”. Zajeďte se tam podívat v sezóně a zhrozíte se.

Kadibudka na kempu Tribuna: plastové prkénko, plastová geotextilie.

Jediným rozumným lékem na overtrampismus je tedy návrat predačního tlaku. Roverky a Korkas nutně potřebují výměnu neschopného vedení CHKO za razantního a nekompromisního ochranáře, který to tam vezme do ruky stejně nebojácně jako Jiří Klápště v Českém ráji. Potřebují stráž přírody, která bude každý víkend od páteční noci do nedělního odpoledne obcházet převisy a sázet pokutu za pokutou. Potřebují noční přepadovky pod převisy v doprovodu Policie ČR, předvolávání ke správnímu řízení, vysoké sankce za poškozování přírody… Vychýlenou ekologickou rovnováhu znovuustaví jen dravci, v tomto případě dvounozí a se služebními průkazy.

Srub Pařezák stojí přímo v hnízdišti kriticky ohroženého sokola stěhovavého.

Ale už se snad blýská na časy. Agentura ochrany životního prostředí ČR (AOPK) a Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) opakovaně konstatovaly, že tramping v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj je skutečně závažným problémem a poškozováním přírody. Stejně se vyjádřil i ministr životního prostředí Petr Hladík. AOPK proto vypracovala harmonogram kompletního odstranění všech nalezených ilegálních rekreačních staveb (trampských srubů a chat) a černých tábořišť. V první etapě, která proběhla v listopadu 2023, bylo zbouráno 14 z nich. Druhá a třetí etapa bude následovat.

Takže si to přehledně shrňme. Takzvaný overtrampismus není produktem poslední doby a nesouvisí se sociálními sítěmi. Existuje minimálně od roku 2008. Známe jeho skutečné příčiny a známe i řešení. Teď už to chce jen razanci a důslednost orgánů státní ochrany přírody při likvidaci srubů a tábořišť, respektive dodržení harmonogramu vypracovaného AOPK. Jako novinář to pečlivě ohlídám.

Detail upevnění police v kempu Pod šikmou věží je vandalským poničením pískovcové skály.

Aplikace www.trampskekempy.com může v boji s nelegálním tábořením paradoxně sehrát pozitivní roli. Jde totiž o nástroj veřejné kontroly. Všech těch více než 120 míst je veřejně přístupných a nikomu konkrétnímu nepatří. Nejsou to žádné „trampské fleky“, jak se nám pokoušejí namluvit jejich stavitelé a uživatelé. Všichni máme právo se tam zajít podívat a udělat si názor. A všichni máme právo se ptát úředníků: „Jak jste jen mohli tak masivní ničení přírody připustit? Proč jste to už dávno neřešili? Kdo je za selhání odpovědný?“

Stěnu srubu Pařezák trampové utěsnili montážní pěnou.

Kde se dozvědět víc?

Vše výše uvedené průběžně popisuji a komentuji na facebookovém ekoblogu Černé skály v CHKO nechceme. Navíc je to přehledně vysvětleno i ve dvou pořadech České televize z ekologického cyklu Nedej se, které byly odvysílány během roku 2023:

Selhání na Kokořínsku.

Naděje pro Kokořínsko.

