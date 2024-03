Ivan Brezina: Pane ministře, konejte. Otevřený dopis Petru Hladíkovi ve věci ilegálních tábořišť na Kokořínsku

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Ivan Brezina Kemp Pařezák

Vážený pane ministře,se zájmem jsem si na Ekolistu přečetl Vaše vyjádření z Bruselu, kritizující postoj některých členských států EU k normě o obnově přírody Správně uvádíte, že nařízení, které je považováno za jedno nejdůležitějších unijních pravidel pro ochranu přírodních druhů, za současné situace nemá šanci na schválení, což jste označil za „bezprecedentní a odsouzeníhodné“. Správně také hodnotíte, že přírodu opravdu potřebujeme obnovovat.

Rád bych se Vás v této souvislosti jako ekologický publicista zeptal na soulad Vašich slov a činů. Konkrétně na to, jakým způsobem se osobně zasazujete o řešení krachu státní ochrany přírody v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. Jak víte, dosud bylo tam identifikováno více než 120 ilegálních rekreačních objektů a černých tábořišť, přičemž jde ale pouze o ty nalezené (skutečný počet bude výrazně vyšší). Existence těchto míst je nejen v rozporu se zákonem 114/1992 Sb. na ochranu přírody a krajiny, ale skutečně a reálně na nich dochází k poškozování přírody. Opakovaně to písemně potvrdila Česká inspekce životního prostředí, Agentura pro ochranu přírody a krajiny (AOPK) i samotná správa CHKO. Osobní odpovědnost padá na hlavu ředitele správy CHKO Ladislava Pořízka, který problém řadu let neřešil.

Na našem osobním setkání loni v červnu jste mi slíbil, že se o vyřešení tohoto závažného problému osobně zasadíte. Řekl jste mi, že dohlédnete na dodržení harmonogramu likvidace ilegálních rekreačních objektů a černých tábořišť, který vedení AOPK vypracovalo. Podle tohoto harmonogramu jich mělo v letošní 2. etapě zmizet 38.

Na základě tohoto Vašeho vyjádření jsem se letos v únoru vedení AOPK zeptal, jaké konkrétní kroky byly pro zajištění letošní 2. etapy likvidace podniknuty. Dne 15. 3. mi Pavel Pešout z vedení AOPK odpověděl toto:

„Agentura v současné době pracuje na přípravě vytipování, ověření a administrativním řešení likvidace části kempů obsažených i v kategorii II. Toto se týká 15 trampských tábořišť. V letošním roce nebyla dosud z interních důvodů uzavřena žádná smlouva v rámci v Programu péče o krajinu A, proto není možné poskytnout bližší informace týkající se zhotovitele apod. Odstraňování tábořišť bude z důvodů obecných přístupů ochrany přírody v každém případě směřováno mimo jarní období… Likvidace kempů v letošním roce bude zahájena cca v září a bude ukončena v listopadu 2024.“

To jinými slovy znamená, že letošní 2. etapa likvidace nebude dodržena, respektive že se výrazně zpozdí. Místo plánovaných 38 ilegálních objektů a tábořišť jich bude zlikvidováno pouze 15 – tedy méně než polovina. Při tomto zpomaleném tempu by likvidace všech více než 120 míst trvala 8 let. A všimněte si prosím, že AOPK nyní „vytipovává a ověřuje“ informace, které má k dispozici už tři roky. Už v roce 2021 správa CHKO na základě mého tlaku vytvořila ke každému z ilegálních kempů kartu, ve které je popsán jeho stav včetně konkretizace škodlivých dopadů na přírodu. Tvrzení Pavla Pešouta tedy nelze hodnotit jinak než jako záměrné zdržování očistného procesu, který jste osobně garantoval.

Takto laxní postoj AOPK k obnově chráněné přírody lze přirovnat k postoji některých členských států EU, který jste nyní v Bruselu oprávněně kritizoval. Je to „bezprecedentní a odsouzeníhodné“. Rád bych Vám proto Vaši vlastní kritiku připomněl a požádal Vás, abyste svá slova uvedl v činy aspoň na území České republiky, kde k tomu máte pravomoci i nástroje. Prověřte, proč se 2. etapa likvidace ilegálních objektů a tábořišť na Kokořínsku opozdila a proč byla z původně uváděných 38 objektů redukována na 15. U vedení AOPK se osobně zasaďte o nápravu.

Na tuto věc se Vás jako novinář osobně znovu veřejně zeptám na některé z tiskových konferencí MŽP. Krach ochrany přírody na Kokořínsku budu i letos opakovaně medializovat, ale především vyzvu veřejnost, aby se o rozměru problému přesvědčila na vlastní oči. Mapa a mobilní aplikace www.trampskekempy.com umožňuje každému zajít se na 120 ilegálních rekreačních staveb a tábořišť podívat přímo do terénu. Jde o užitečný nástroj občanské kontroly neutěšeného stavu chráněné přírody, respektive selhání správy CHKO a laxního postupu AOPK. Mapu a mobilní aplikaci www.trampskekempy.com proto budu široce propagovat v médiích.

Výše popsaný plošný krach státní ochrany přírody má navíc i evropský rozměr. Jak víte, v dubnu 2012 bylo Kokořínsko nařízením české vlády vyhlášeno evropsky významnou ekologickou lokalitou (EVL) v rámci sítě Natura 2000. Jejím prostřednictvím se chrání nejvzácnější a nejvíce ohrožené druhy planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť vyskytujících se na území Evropské unie. Smyslem sítě Natura 2000 je přitom nejen samotná ochrana, ale zlepšení podmínek chráněných druhů i přírodních stanovišť v chráněných územích. Na Kokořínsku ale bohužel sledujeme trend přesně opačný. Česká republika tam v ochraně ELV selhala a své povinnosti plynoucí z programu Natura 2000 ingoruje. Kvůli nečinnosti ředitele CHKO Ladislava Pořízka se evropsky významná příroda změnila v obří rekreační zónu.

Foto | CHKO - Kokořínsko - Máchův kraj - AOPK ČR

Česká vláda tedy sice něco nařídila, ale nedokáže to prosadit. Je povinna zajistit zákonnou ochranu EVL, ale nedělá to. „Evropsky významná lokalita“ je v případě Kokořínska a Roverek etiketním podvodem. Jako ekologický publicista se teď v Bruselu zeptám, co tomu vedení EU říká a co z toho vyvodí. Evropské vedení Natury 2000 seznámím se situací včetně fotodokumentace a GPS lokalit nelegálních objektů a tábořišť a zaangažuji do věci české europoslance, které požádám o interpelaci v Evropském parlamentu. Výsledkem bude ostuda České republiky – bohužel.

Pane ministře, konejte prosím v souladu se slibem, který jste mi loni v červnu dal, a také v souladu se svou vlastní kritikou postoje některých členských států EU k normě o obnově přírody. Kdybyste tak neučinil, stal byste se spoluviníkem a nezbylo by, než Váš postoj označit za „bezprecedentní a odsouzeníhodný“.

S pozdravem Ivan Brezina

