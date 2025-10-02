Ivan Brezina: Legalizace trampských kempů na Kokořínsku? Vlastníkům lesů by případný souhlas přinesl velká rizika
obracíme se na vás jako na většinové vlastníky lesních pozemků v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, na kterých dlouhodobě dochází k ničení chráněné přírody a archeologických nalezišť nelegálním tábořením a protiprávním budováním tzv. kempů, srubů a dalších nepovolených „trampských“ rekreačních staveb. Podle sdělení Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) jich bylo do června letošního roku na území CHKO identifikováno a zmapováno 138. Seznam všech těchto míst včetně GPS souřadnic a vlastníků pozemků je dostupný na webu AOPK na odkazu "Závěrečná zpráva z 30. 6. 2025".
Vy jako vlastníci lesních pozemků se na tom nepodílíte, jedná se o protiprávní aktivity jiných osob. Naše skupina složená z ekologů, archeologů, historiků, ochránců přírody a místních obyvatel se tomu od roku 2019 snaží zamezit.
AOPK, Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) a archeologická komise Libereckého kraje už v roce 2008 konstatovaly, že jde o závažný problém vyžadující bezodkladné řešení. Existencí ilegálních tábořišť a srubů je totiž mimo jiné porušován zákon 114/1992 o ochraně přírody a krajiny, lesní zákon 289/1995 a zákon 20/1987 o státní památkové péči.
Výše uvedené instituce proto správu CHKO vedenou Ladislavem Pořízkem opakovaně vyzývaly, aby ilegální tábořiště a sruby odstranila. Správa CHKO ale neudělala nic. Neprobíhala likvidace objektů ani kontroly v terénu, činnost stráže přírody byla paralyzována. Došlo tak ke kolapsu ochrany přírody a změně CHKO v rekreační zónu pro úzkou skupinu osob požívajících sympatie správy CHKO. Pro ostatní občany měla tato místa zůstat utajena tak, aby se veřejnost o neutěšeném stavu přírody nedozvěděla. V důsledku řadu let trvající nečinnosti správy CHKO jste navíc jako vlastníci pozemků museli snášet nájezdy trampských vandalů a zlodějů dřeva včetně zvýšeného rizika lesních požárů. Věci ze začaly měnit k lepšímu až poté, co se do toho vložila naše skupina občanských aktivistů.
Dlouhodobou nečinnost správy CHKO nelze označit za pouhé opomenutí. Podle zjištění novinářů existují indicie o neformálních dohodách mezi budovateli a uživateli ilegálních tábořišť a správou CHKO, stejně jako o osobních přátelských vazbách mezi některými trampskými vandaly a členy stráže přírody.
Zarážející je i role AOPK, respektive jejího ředitele Františka Pelce. Coby nadřízený Ladislava Pořízka by se měl po nedávném odhalení zásadního selhání vedení CHKO razantně zasadit o nápravu. AOPK ale místo toho ve spolupráci s trampskými vandaly podniká kroky k legalizaci tábořišť a rekreačních objektů, které se nacházejí na vašich pozemcích. Na těchto místech přitom dochází k pravidelnému rozdělávání ohňů, které vaše lesy ohrožují požárem. Jak jsme navíc zjistili, někteří vlastníci pozemků byli v minulosti uživateli tábořišť vydíráni. Existují svědectví, že jim bylo vyhrožováno násilím, případně naznačováno, že „pokud nás tu nenecháte trampovat, váš les by mohl chytit, a to jistě nechcete“.
Podle našich informací jste byli (či v brzké době budete) osloveni AOPK, správou CHKO nebo trampskými aktivisty z tzv. Táborového kruhu z.s. zastoupeného Liborem Hartychem, abyste s legalizací tábořišť na vašich pozemcích souhlasili. Případný souhlas by pro vás ovšem měl následující zákonné důsledky, které si nejspíš zatím neuvědomujete.
1. Riziko ekonomické škody velkého rozsahu. Jestliže dojde k požáru, pojišťovna vám velmi pravděpodobně odmítne vyplatit plnění s odůvodněním, že jste přece ve svém lese souhlasili s tábořením jako protiprávní a potenciálně nebezpečnou aktivitou. Vzhledem k charakteru terénu v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj (hluboké skalní rokle, kam se nedostane technika, silná vrstva hrabanky atd.) by případný požár bylo velmi obtížné hasit. Velmi pravděpodobně by se proto rozšířil na velkou plochu podobně, jako extrémně ničivý požár v Národním parku České Švýcarsko v létě 2022. Zasaženy by byly i pozemky sousedních vlastníků, kteří by po vás pak požadovali náhradu škody.
2. Riziko sporů o náhradu újmy. Pokud na vámi povoleném tábořišti dojde ke zranění, úrazu nebo úmrtí, postižené či pozůstalé osoby mohou podat občanskoprávní žalobu a/nebo trestní oznámení. Budou argumentovat, že vlastník pozemku nezajistil hygienické, bezpečnostní a technické normy závazné pro veřejné tábořiště (například bezbariérový přístup, osvětlení, pitnou vodu, WC, úklid odpadu atd). Mohou požadovat milionové odškodné a v soudu velmi pravděpodobně uspějí.
3. Riziko úředních postihů. Jak je uvedeno v bodu 2., vlastník pozemku musí na zlegalizovaném tábořišti zajistit plnění různých zákonných norem a předpisů. Jste připraveni na kontroly hasičů, hygieniků a dalších institucí a na případné pokuty, že jste něco nesplnili a nedodrželi? S tím úzce souvisí i nárůst vaší administrativy.
4. Ztráta nástrojů k postihu přestupců zákona. Pokud budou tábořiště zlegalizována, stráž přírody, Policie ČR i vy jako vlastníci ztratíte možnost postihu osob, které tam budou bez vašeho vědomí rozdělávat oheň a budovat různé konstrukce a stavby. Uživatelé vašeho pozemku a vašeho dřeva totiž řeknou: „Ale vždyť je to tu povoleno, vlastníci s tábořením souhlasili, je to tedy legální a ničeho protiprávního se nedopouštíme“.
5. Zásah do vašeho vlastnictví. Předseda Táborového kruhu, z.s. Libor Hartych řekl novinářům, že „majitele kempů“ spojí s tím, kdo má námitky. Navozuje to dojem, že ilegální tábořiště komusi patří (zřejmě jejich budovatelům či uživatelům?). Přejete si, aby jakýsi "majitel kempu" operoval údajným vlastnickým právem ke konstrukcím a objektům vzniklým na vašem pozemku bez vašeho vědomí a svolení?
Táborový kruh, z.s. ve svém předmětu činnosti uvádí „právní ochranu trampských osad a kempů a jejich správu“. To jinými slovy znamená, že v případě legalizace tábořišť by na vašem pozemku fungoval jakýsi „správce“, který by určovat, kdo, kdy a za jakých podmínek tam bude tábořit. Souhlasíte, aby někdo takto zasahoval do vašeho majetku?
Táborový kruh, z.s. se zároveň chystá „právně chránit“ tábořiště před vlastníky pozemků – tedy před vámi. Chcete to?
6. Zvýšená návštěvnost vašich pozemků. V případě legalizace černých tábořišť tato místa přestanou být „trampskými kempy“ a stanou se veřejnými tábořišti. Protože budou oficiálně povolena, logicky začnou přitahovat i běžné turisty, výletníky, zvědavce a další nezvané návštěvníky, kteří se až dosud obávali postihu za porušování platné legislativy. Už tam nebudou tábořit jen „zodpovědní trampové“, kteří „umějí zacházet s ohněm a uklízejí po době odpadky“, jak často sami tvrdí. Zvýší se návštěvnost neohraničenou skupinou osob, což s sebou nutně přinese negativní jevy včetně dalšího ničení vašeho majetku a ohrožování lesů požárem.
7. Specifická situace nastává u pozemků ve vlastnictví státu, spravovaných Lesy České republiky, s.p. (ministerstvo zemědělství) a Vojenskými lesy a statky ČR, s.p. (ministerstvo obrany). Tyto společnosti vlastněné a spravované Českou republikou by se souhlasem s legalizací tábořišť podílely na porušování českých zákonů. Tak absurdní situace by jistě neunikla nejen médiím, ale ani poslancům.
Shrňme, že jako vlastníci pozemků jste manipulováni do něčeho, co vám nepřinese žádné výhody, pouze velká rizika. Váš případný souhlas s legalizací tábořišť by byl nejen tolerancí protiprávního jednání poškozujícího přírodu, ale pomyslný „Černý Petr“ by zůstal vám jako vlastníkům.
AOPK a Táborový kruh, z.s. se ve snaze zachovat protiprávní stav pokoušejí vytvořit aureolu zachránců údajného „kulturního dědictví“. Jak ale sami víte z terénu, toto "dědictví" je pouhým anarchismem a často i vandalismem (poškozování skal ohněm, zavrtáváním šroubů a přitesáváním, nepovolené výkopy a terénní úpravy, kácení stromů a krádeže dřeva atd.).
Výše popsané důsledky případné legalizace tábořišť ale AOPK ani Táborový kruh, z.s. neponesou, protože z hlediska zákona za nic neodpovídají. V případě jakýchkoli problémů, ekonomických a ekologických škod či soudních sporů se prostě alibisticky řekne: „Vlastník pozemku s tábořišti souhlasil, odpovědnost jde tedy za ním. My s tím nemáme nic společného.“
Naše skupina se problematikou ilegálního táboření v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj se zabývá řadu let. Podařilo se nám nastartovat postupnou likvidaci tábořišť v souladu s platnou legislativou. Kromě ochrany přírody tím hájíme i práva vás jako vlastníků pozemků. Náš zájem na likvidaci kempů a srubů je tedy společný. Právě proto vás také upozorňujeme na výše shrnuté souvislosti. Vaše případné vstřícné kroky k návrhům Agentury ochrany přírody a krajiny ČR či Táborového kruhu, z.s. považujeme za vysoce rizikové nejen pro životní prostředí, ale především pro vás.
Někteří zodpovědní vlastníci pozemků si výše popsaná rizika sami dobře uvědomují a aktivně se podílejí na likvidaci ilegálních tábořišť a černých rekreačních staveb. Na vás ostatní apelujeme, abyste vše dobře zvážili. Tento dopis prosím považujte za veřejný.
S přátelským pozdravem
Ivan Brezina
