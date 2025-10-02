https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/ivan-brezina-legalizace-trampskych-kempu-na-kokorinsku-vlastnikum-lesu-by-pripadny-souhlas-prinesl-velka-rizika
Ivan Brezina: Legalizace trampských kempů na Kokořínsku? Vlastníkům lesů by případný souhlas přinesl velká rizika

2.10.2025
Diskuse: 2
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Ivan Brezina
Otevřený dopis většinovým vlastníkům lesních pozemků v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj (Lesy České republiky, Vojenské lesy a statky ČR, Město Mšeno, Česká provincie Řádu sv. Augustina, Biskupství litoměřické a Mardub) ve věci: velká rizika případného souhlasu s legalizací trampských kempů.
 
Dobrý den,

obracíme se na vás jako na většinové vlastníky lesních pozemků v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, na kterých dlouhodobě dochází k ničení chráněné přírody a archeologických nalezišť nelegálním tábořením a protiprávním budováním tzv. kempů, srubů a dalších nepovolených „trampských“ rekreačních staveb. Podle sdělení Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) jich bylo do června letošního roku na území CHKO identifikováno a zmapováno 138. Seznam všech těchto míst včetně GPS souřadnic a vlastníků pozemků je dostupný na webu AOPK na odkazu "Závěrečná zpráva z 30. 6. 2025".

Vy jako vlastníci lesních pozemků se na tom nepodílíte, jedná se o protiprávní aktivity jiných osob. Naše skupina složená z ekologů, archeologů, historiků, ochránců přírody a místních obyvatel se tomu od roku 2019 snaží zamezit.

Ilegální tábořiště Swamp (GPS 50.5903433, 14.4520194, vlastník pozemku: Biskupství litoměřické). Skála je pokryta dehtem z ohňů, potenciální archeologické a paleoekologické nálezy zničeny terénními úpravami. Vzhledem k umístění na zalesněné skalní římse vysoké riziko vzniku požáru.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Ivan Brezina

AOPK, Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) a archeologická komise Libereckého kraje už v roce 2008 konstatovaly, že jde o závažný problém vyžadující bezodkladné řešení. Existencí ilegálních tábořišť a srubů je totiž mimo jiné porušován zákon 114/1992 o ochraně přírody a krajiny, lesní zákon 289/1995 a zákon 20/1987 o státní památkové péči.

Výše uvedené instituce proto správu CHKO vedenou Ladislavem Pořízkem opakovaně vyzývaly, aby ilegální tábořiště a sruby odstranila. Správa CHKO ale neudělala nic. Neprobíhala likvidace objektů ani kontroly v terénu, činnost stráže přírody byla paralyzována. Došlo tak ke kolapsu ochrany přírody a změně CHKO v rekreační zónu pro úzkou skupinu osob požívajících sympatie správy CHKO. Pro ostatní občany měla tato místa zůstat utajena tak, aby se veřejnost o neutěšeném stavu přírody nedozvěděla. V důsledku řadu let trvající nečinnosti správy CHKO jste navíc jako vlastníci pozemků museli snášet nájezdy trampských vandalů a zlodějů dřeva včetně zvýšeného rizika lesních požárů. Věci ze začaly měnit k lepšímu až poté, co se do toho vložila naše skupina občanských aktivistů.

Dlouhodobou nečinnost správy CHKO nelze označit za pouhé opomenutí. Podle zjištění novinářů existují indicie o neformálních dohodách mezi budovateli a uživateli ilegálních tábořišť a správou CHKO, stejně jako o osobních přátelských vazbách mezi některými trampskými vandaly a členy stráže přírody.

Ilegální tábořiště U Vodoucha (GPS: 50.457602, 14.604720, vlastník pozemku: město Mšeno). Uměle vyhloubená jeskyně z války dnes kvůli obsazení vandaly nemůže slouží jako místo k hibernaci chráněných letounů. Objekt je vybaven kamny, okenicemi a dalšími nepovolenými stavebními úpravami.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Ivan Brezina

Zarážející je i role AOPK, respektive jejího ředitele Františka Pelce. Coby nadřízený Ladislava Pořízka by se měl po nedávném odhalení zásadního selhání vedení CHKO razantně zasadit o nápravu. AOPK ale místo toho ve spolupráci s trampskými vandaly podniká kroky k legalizaci tábořišť a rekreačních objektů, které se nacházejí na vašich pozemcích. Na těchto místech přitom dochází k pravidelnému rozdělávání ohňů, které vaše lesy ohrožují požárem. Jak jsme navíc zjistili, někteří vlastníci pozemků byli v minulosti uživateli tábořišť vydíráni. Existují svědectví, že jim bylo vyhrožováno násilím, případně naznačováno, že „pokud nás tu nenecháte trampovat, váš les by mohl chytit, a to jistě nechcete“.

Podle našich informací jste byli (či v brzké době budete) osloveni AOPK, správou CHKO nebo trampskými aktivisty z tzv. Táborového kruhu z.s. zastoupeného Liborem Hartychem, abyste s legalizací tábořišť na vašich pozemcích souhlasili. Případný souhlas by pro vás ovšem měl následující zákonné důsledky, které si nejspíš zatím neuvědomujete.

Ilegální tábořiště Galathea (GPS: 50.5985878, 14.4567889, vlastník pozemku: Česká republika, ve správě Lesů ČR). Pískovcový převis je pokryt tlustou vrstvou sazí. Ilegální terénní úpravy o mocnosti až jeden metr zničily potenciální paleoekologické a archeologické naleziště. Tábořiště je umístěno rizikově na hranici přírodní rezervace Vlhošť.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Ivan Brezina

1. Riziko ekonomické škody velkého rozsahu. Jestliže dojde k požáru, pojišťovna vám velmi pravděpodobně odmítne vyplatit plnění s odůvodněním, že jste přece ve svém lese souhlasili s tábořením jako protiprávní a potenciálně nebezpečnou aktivitou. Vzhledem k charakteru terénu v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj (hluboké skalní rokle, kam se nedostane technika, silná vrstva hrabanky atd.) by případný požár bylo velmi obtížné hasit. Velmi pravděpodobně by se proto rozšířil na velkou plochu podobně, jako extrémně ničivý požár v Národním parku České Švýcarsko v létě 2022. Zasaženy by byly i pozemky sousedních vlastníků, kteří by po vás pak požadovali náhradu škody.

2. Riziko sporů o náhradu újmy. Pokud na vámi povoleném tábořišti dojde ke zranění, úrazu nebo úmrtí, postižené či pozůstalé osoby mohou podat občanskoprávní žalobu a/nebo trestní oznámení. Budou argumentovat, že vlastník pozemku nezajistil hygienické, bezpečnostní a technické normy závazné pro veřejné tábořiště (například bezbariérový přístup, osvětlení, pitnou vodu, WC, úklid odpadu atd). Mohou požadovat milionové odškodné a v soudu velmi pravděpodobně uspějí.

3. Riziko úředních postihů. Jak je uvedeno v bodu 2., vlastník pozemku musí na zlegalizovaném tábořišti zajistit plnění různých zákonných norem a předpisů. Jste připraveni na kontroly hasičů, hygieniků a dalších institucí a na případné pokuty, že jste něco nesplnili a nedodrželi? S tím úzce souvisí i nárůst vaší administrativy.

Ilegální tábořiště Brloh (GPS: 50.5702700, 14.4767539, vlastník pozemku: Česká republika, ve správě Lesů ČR). Pískovcový převis je pokryt tlustou vrstvou sazí z ohňů. Vzhledem k umístění v zalesněné rokli vysoké riziko vzniku požáru.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Ivan Brezina

4. Ztráta nástrojů k postihu přestupců zákona. Pokud budou tábořiště zlegalizována, stráž přírody, Policie ČR i vy jako vlastníci ztratíte možnost postihu osob, které tam budou bez vašeho vědomí rozdělávat oheň a budovat různé konstrukce a stavby. Uživatelé vašeho pozemku a vašeho dřeva totiž řeknou: „Ale vždyť je to tu povoleno, vlastníci s tábořením souhlasili, je to tedy legální a ničeho protiprávního se nedopouštíme“.

5. Zásah do vašeho vlastnictví. Předseda Táborového kruhu, z.s. Libor Hartych řekl novinářům, že „majitele kempů“ spojí s tím, kdo má námitky. Navozuje to dojem, že ilegální tábořiště komusi patří (zřejmě jejich budovatelům či uživatelům?). Přejete si, aby jakýsi "majitel kempu" operoval údajným vlastnickým právem ke konstrukcím a objektům vzniklým na vašem pozemku bez vašeho vědomí a svolení?

Táborový kruh, z.s. ve svém předmětu činnosti uvádí „právní ochranu trampských osad a kempů a jejich správu“. To jinými slovy znamená, že v případě legalizace tábořišť by na vašem pozemku fungoval jakýsi „správce“, který by určovat, kdo, kdy a za jakých podmínek tam bude tábořit. Souhlasíte, aby někdo takto zasahoval do vašeho majetku?

Táborový kruh, z.s. se zároveň chystá „právně chránit“ tábořiště před vlastníky pozemků – tedy před vámi. Chcete to?

Ilegální tábořiště Keyway (GPS: 50.59457, 14.44532, vlastník pozemku: Biskupství litoměřické). Ohniště zahloubené více než metr zničilo paleoekologicky zajímavá souvrství. Na černo zbudovaný srub a toaleta porušují stavební zákon, tábořiště celkově poškozuje přírodní památku Stříbrný vrch.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Ivan Brezina

6. Zvýšená návštěvnost vašich pozemků. V případě legalizace černých tábořišť tato místa přestanou být „trampskými kempy“ a stanou se veřejnými tábořišti. Protože budou oficiálně povolena, logicky začnou přitahovat i běžné turisty, výletníky, zvědavce a další nezvané návštěvníky, kteří se až dosud obávali postihu za porušování platné legislativy. Už tam nebudou tábořit jen „zodpovědní trampové“, kteří „umějí zacházet s ohněm a uklízejí po době odpadky“, jak často sami tvrdí. Zvýší se návštěvnost neohraničenou skupinou osob, což s sebou nutně přinese negativní jevy včetně dalšího ničení vašeho majetku a ohrožování lesů požárem.

7. Specifická situace nastává u pozemků ve vlastnictví státu, spravovaných Lesy České republiky, s.p. (ministerstvo zemědělství) a Vojenskými lesy a statky ČR, s.p. (ministerstvo obrany). Tyto společnosti vlastněné a spravované Českou republikou by se souhlasem s legalizací tábořišť podílely na porušování českých zákonů. Tak absurdní situace by jistě neunikla nejen médiím, ale ani poslancům.

Ilegální tábořiště Jezevec (GPS: 50.5986289, 14.451868, vlastník pozemku: Biskupství litoměřické). Vandalské umístění v přírodní rezervaci Vlhošť (a navíc i v hnízdní oblasti kriticky ohroženého sokola stěhovavého) vyvrací časté tvrzení „trampové přírodě rozumí a chrání ji“.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Ivan Brezina

Shrňme, že jako vlastníci pozemků jste manipulováni do něčeho, co vám nepřinese žádné výhody, pouze velká rizika. Váš případný souhlas s legalizací tábořišť by byl nejen tolerancí protiprávního jednání poškozujícího přírodu, ale pomyslný „Černý Petr“ by zůstal vám jako vlastníkům.

AOPK a Táborový kruh, z.s. se ve snaze zachovat protiprávní stav pokoušejí vytvořit aureolu zachránců údajného „kulturního dědictví“. Jak ale sami víte z terénu, toto "dědictví" je pouhým anarchismem a často i vandalismem (poškozování skal ohněm, zavrtáváním šroubů a přitesáváním, nepovolené výkopy a terénní úpravy, kácení stromů a krádeže dřeva atd.).

Výše popsané důsledky případné legalizace tábořišť ale AOPK ani Táborový kruh, z.s. neponesou, protože z hlediska zákona za nic neodpovídají. V případě jakýchkoli problémů, ekonomických a ekologických škod či soudních sporů se prostě alibisticky řekne: „Vlastník pozemku s tábořišti souhlasil, odpovědnost jde tedy za ním. My s tím nemáme nic společného.“

Ilegální tábořiště Soví kemp (GPS: 50.5663333, 14.4626883. vlastník pozemku: Česká republika, ve správě Agentury ochrany přírody a krajiny ČR). Skála pokrytá dehtem z ohňů, terénní úpravy znehodnocující cenné archeologické a paleoekologické vrstvy.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Ivan Brezina

Naše skupina se problematikou ilegálního táboření v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj se zabývá řadu let. Podařilo se nám nastartovat postupnou likvidaci tábořišť v souladu s platnou legislativou. Kromě ochrany přírody tím hájíme i práva vás jako vlastníků pozemků. Náš zájem na likvidaci kempů a srubů je tedy společný. Právě proto vás také upozorňujeme na výše shrnuté souvislosti. Vaše případné vstřícné kroky k návrhům Agentury ochrany přírody a krajiny ČR či Táborového kruhu, z.s. považujeme za vysoce rizikové nejen pro životní prostředí, ale především pro vás.

Někteří zodpovědní vlastníci pozemků si výše popsaná rizika sami dobře uvědomují a aktivně se podílejí na likvidaci ilegálních tábořišť a černých rekreačních staveb. Na vás ostatní apelujeme, abyste vše dobře zvážili. Tento dopis prosím považujte za veřejný.

S přátelským pozdravem

Ivan Brezina

Co ke kokořínským trampským stavbám na Ekolistu dosud vyšlo

První text na Ekolistu vydal tramp Larus o Overtrampismu. Na tento text reagoval Ivan Brezina textem Overtrampismus: kritický pohled na masové zútulňování chráněné přírody.

Pak přišel pohled krajinné architektky Ivy Škrovové.

Debatu následně lehce nakopl pastevec a ochránce přírody Tomáš Zděblo tím, že téma zarámoval jako válku o Roverky. Ivan Brezina mu napsal svou odpověď, že nejde o válku, ale úklid.

K tématu se vyjádřila i mezioborová skupina vědců.

Petr Kmínek, obyvatel Dřevčic, napsal komentář z pohledu místního občana. Jeho komentář doprovodilo prohlášení cca padesáti místních obyvatel k tématu.

Otevřený dopis Ivana Breziny ministru životního prostředí Petru Hladíkovi. Pane ministře, konejte.

Jakub Sláma zkritizoval přístup Ivana Breziny v textu Trolling přírody Ivana Breziny aneb skutečně vadí trampská tábořiště?

Ivan Brezina napsal otevřený dopis řediteli AOPK Františku Pelcovi.

Milada Vrbová napsala Otevřený dopis řediteli AOPK Františku Pelcovi ve věci konkurzu na ředitele CHKO Kokořínsko – Máchův kraj.

Petr Válek napsal Otevřený dopis řediteli AOPK Františku Pelcovi ve věci kauzy trampingu v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj a konkurzu na vedoucího správy CHKO

Režisér a ekopublicista Martin Marek zveřejnil článek a videoreportáž Zkorumpovaný strážce ochrany přírody – trampská mafie na Kokořínsku odhalena.

Bývalý ředitel Správy CHKO Kokořínsko-Máchův kraj Ladislav Pořízek vydává svůj komentář Nejde jen o tramping

Zaměstnanci Správy CHKO Kokořínsko - Máchův kraj napsali ministrovi životního prostředí a řediteli AOPK otevřený dopis na podporu Ladislava Pořízka

Kolektiv autorů, jejichž identitu Ekolist zná, sepsal text Pravdou proti dezinformacím o trempingu

Ivan Brezina vydává svou reakci na text Ladislava Pořízka Trampská mafie na Kokořínsku – opravník 15 omylů, nepravd a demagogií původce selhání ochrany přírody

Publicista Martin Marek Ředitel CHKO Kokořínsko je zpět ve funkci, přestože věděl o falšování důkazů

Vedoucí odborné skupiny pro řešení trampingu a souvisejících aktivit v CHKO Kokořínsko-Máchův kraj Jiří Hušek zveřejňuje shrnutí závěrů odborné skupiny k problematice trampingu v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Otevřený dopis Ivana Breziny většinovým vlastníkům lesních pozemků v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj Legalizace trampských kempů na Kokořínsku? Vlastníkům lesů by případný souhlas přinesl velká rizika

foto - Brezina Ivan
Ivan Brezina
Autor je novinář. Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy vystudoval systematickou biologii a ekologii.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu.
Přírodní rezervace Suťové lesy u Turnova Foto: Jan Višinský AOPK ČR Suťové lesy u Turnova chrání nová přírodní rezervace CHKO Soutok Foto: Radomír Dohnal Ekolist.cz Pražský soud dosud nerozhodl o čtyřech žalobách k CHKO Soutok ze 30 podaných PR Maštale Foto: Pavel Hrdlička (Packa) Wikimedia Commons Ochránci přírody a odborníci se ohradili proti záměru snížit ochranu rezervace Maštale
Ivan Brezina: Návštěvou trampských kempů na Kokořínsku pomůžete přírodě hned třikrát Ivan Brezina: Trampská mafie na Kokořínsku – opravník 15 omylů, nepravd a demagogií původce selhání ochrany přírody Natáčení pořadu Nedej se na kempu ARTG. Ivan Brezina: Otevřený dopis řediteli AOPK Františku Pelcovi ve věci konkurzu na ředitele CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse.
Všechny komentáře (2)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

ss

smějící se bestie

2.10.2025 06:27
Jistá míra tolerance, by měla existovat.
Odpovědět
EB

Emil Bernardy

2.10.2025 07:04
Stahujte aplikaci Trampské kempy.cz.
Je mojí občanskou povinností škodit.
Ivan Brezina
Odpovědět

