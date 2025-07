Čtvrtina trampských nocovišť v CHKO Kokořínsko má šanci na legalizaci

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

V chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - Máchův kraj má zhruba čtvrtina ze 138 nocovišť trampů šanci na zachování. Ostatní už byla nebo nejspíš budou odstraněna. Takový je závěr odborné skupiny zaměřené na řešení problematiky trampingu a souvisejících aktivit v této chráněné krajinné oblasti (CHKO). Předseda spolku Táborový kruh sdružujícího trampy Libor Hartych ocenil, že některé jejich připomínky pracovní skupina zohlednila a zároveň věří, že nocovišť se podaří zachovat více.S trampingem je Kokořínsko spojené už zhruba 100 let a podle Huška je v republice aktuálně trampy nejvíce využívané. Ze 138 jejich nocovišť už bylo 39 zlikvidovaných a další čtyři, která nejvíce vadí ochráncům přírody, vlastníkům a archeologům, to v nejbližších měsících čeká. Odstranění nejspíš čeká dalších 64 nocovišť.

"Jsou v takové pozici, že zatím není souhlas všech klíčových hráčů v území s jejich zachováním. Takže s těmi se zatím předběžně počítá s postupnou likvidací, i když některé z nich mohou nakonec být legalizovány, pokud souhlas bude získán," řekl Jiří Hušek z Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK).

S likvidací některých souhlasí i zástupce trampů. "Pokud si lidé postavili srub v lese tak, že poskládali nějaká prkna, přidali ke skále a montážní pěnou jako v paneláku vypěnili, tak to je z pohledu mě, jako člověka, který má přírodu rád, hnus na první pohled," řekl Hartych ČTK.

Pro zachování zbývajících 31 nocovišť trampů zatím nejsou námitky. "Jsou ve stavu, kdy existuje souhlas všech klíčových aktérů ochrany přírody, vlastníků pozemků a památkářů neboli archeologů. A u těchto 31 by měl začít proces legalizace a jejich povolení," uvedl Hušek. Otázkou je podle něj to, ve kterých místech bude povolené rozdělávání ohňů. "Na většině, hlavně z důvodu obavy o požární bezpečnost lesa ze strany vlastníků, velmi pravděpodobně ohně nebudou povoleny," dodal.

Tuto obavu považuje Hartych za zbytečnou. "Za posledních 60 let ani jeden požár na Kokořínsku nevznikl vinou trampů," řekl. Věří zároveň, že se podaří zachovat i některá nocoviště z těch 64, u nichž nebyla shoda mezi členy pracovní skupiny. "Většinou mají, v uvozovkách, jeden problém. Jsme schopni spojit majitele toho kempu s tím, kdo má námitky. A pak záleží na jejich jednání, jak to dopadne," dodal.

AOPK chce v pilotním programu zlegalizovat tři stanoviště trampů, která jsou na jejím území. Pomoci by to mohlo ve stanovení pravidel pro tato nocoviště. "Jsme schopni potom v rámci dalších řízení ty zkušenosti nějak promítnout do podmínek, o kterých se budeme bavit," řekl Hušek. Do nastavení podmínek se chtějí zapojit i trampové. "Budeme na těch samých kempech provádět naši monitorovací činnost a vzájemně si budeme tyto informace vyměňovat, abychom věděli, jestli to funguje," dodal Hartych.

Pracovní skupina začala fungovat letos v únoru. Zabývala se dopady trampingu v CHKO. Členy skupiny byli zástupci obcí, vlastníků pozemků, správců lesních majetků, muzeí, vědců, Národního památkového ústavu a státní AOPK. Podle ministra životního prostřední Petra Hladíka (KDU-ČSL) ale výstupem pracovní skupiny její činnost nekončí.

"Agentura ochrany přírody a krajiny, která zastupuje v tuto chvíli státní zájem na ochraně přírody a krajiny, tak bude dlouhodobě pravidelně komunikovat se všemi aktéry této pracovní skupiny. Jednou za půl roku také bude dávat výstupy toho, co se povedlo, co ještě je před námi," řekl ministr.

