Jak chránit mokřady? Na webu je dostupný záznam 11. ročníku konference Naše příroda
Kdo neměl možnost být v Olomouci osobně, o nic nepřijde. Všechny přednášky byly nyní zveřejněny na webových stránkách konference.
„Zveřejňování kompletních záznamů přednášek považujeme za velký bonus konference,“ říká Vendula Pávková z organizačního týmu konference Naše příroda. „Na webu konferencepriroda.cz se postupně vytváří unikátní volně dostupný archiv přednášek. Dnes tento archiv čítá již více než 150 příspěvků, prezentujících jak příklady dobré praxe, tak nejrůznější vědecké výzkumy a poznatky, jak a proč se starat o přírodní dědictví střední Evropy.“
Konferenci pořádá každoročně redakce časopisu Naše příroda ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody (ČSOP). Téma mokřadů se objevilo za uplynulých 11 let již po druhé, dvakrát se konference zabývala také lesy. Další témata minulých ročníků byly například louky a trávníky, příroda ve městě, rekultivace těžebních prostorů, zemědělská krajina, péče o staré stromy či bývalé vojenské prostory.
„Letos byla spolupráce mezi Naší přírodou a Českým svazem ochránců přírody ještě užší než obvykle, neboť konference byla zároveň završením dvouletého projektu Naše mokřady v době klimatické změny,“ prozrazuje Jan Moravec z ČSOP.
„Hlavní myšlenkou projektu bylo právě přiblížení problematiky mokřadů, jejich významu, ohrožení a ochrany co nejširší veřejnosti. Pořádali jsme přednášky, vycházky do terénu, soutěže, vydali jsme několik metodických materiálů pro děti i dospělé. Vznikla výstava o obojživelnících, která během roku objížděla všechny kouty České republiky a také účastníci konference ji mohli v předsálí zhlédnout. Konference Naše příroda byla krásnou tečkou za těmito aktivitami, rozhodně však ne tečkou za programem Českého svazu ochránců přírody Naše mokřady, který samozřejmě pokračuje dále,“ dodává.
Projekt Naše mokřady v době klimatické změny je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy. Konference Naše příroda byla významně podpořena též z dotace Olomouckého kraje. Generálním partnerem programu ČSOP Naše mokřady je Nadační fond Veolia.
