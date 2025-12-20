https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/jak-chranit-mokrady-na-webu-je-dostupny-zaznam-11.rocniku-konference-nase-priroda
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jak chránit mokřady? Na webu je dostupný záznam 11. ročníku konference Naše příroda

20.12.2025 05:50 | PRAHA (Ekolist.cz) | Český svaz ochránců přírody a Naše příroda
Foto | Jan Moravec / ČSOP
Téma mokřadů a jejich ochrany je v současné době velmi aktuální. Mokřady z naší krajiny dlouhodobě ubývají, přitom jsou tak důležité pro zadržení vody v krajině, pro příjemnější mikroklima i pro život mnoha druhů rostlin a živočichů. Proto se jim věnoval i letošní, již 11. ročník konference Naše příroda s názvem Mokřady v době klimatické změny. Záznam všech přednášek lze nyní shlédnout i na webových stránkách konference (www.konferencepriroda.cz), kterou každoročně pořádá časopis Naše příroda ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody.
 
Více než dvě stovky účastníků si v prostorách olomouckého hotelu Flora vyslechly celkem třináct přednášek o výzkumu i praktické ochraně různorodých mokřadních biotopů, od tůní přes říční nivy, vlhké louky, prameniště, rašeliniště, „bobroviště“ či polní mokřady až po štěrkové říční náplavy. V jakém stavu jsou naše „mokřady mezinárodního významu“? Jak je to s mokřady a skleníkovými plyny? Jak se ruší meliorace či obnovují stará říční ramena? Jak se s klimatickou změnou vypořádávají obojživelníci? Je bobr škůdce nebo pomocník? Co jsou mokřadní Místa pro přírodu? Čím jsou unikátní mokřady kolem Bečvy? To vše a další zajímavá témata přiblížili přednášející z vědeckých institucí, neziskových organizací i veřejné správy.

Kdo neměl možnost být v Olomouci osobně, o nic nepřijde. Všechny přednášky byly nyní zveřejněny na webových stránkách konference.

„Zveřejňování kompletních záznamů přednášek považujeme za velký bonus konference,“ říká Vendula Pávková z organizačního týmu konference Naše příroda. „Na webu konferencepriroda.cz se postupně vytváří unikátní volně dostupný archiv přednášek. Dnes tento archiv čítá již více než 150 příspěvků, prezentujících jak příklady dobré praxe, tak nejrůznější vědecké výzkumy a poznatky, jak a proč se starat o přírodní dědictví střední Evropy.“

Konferenci pořádá každoročně redakce časopisu Naše příroda ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody (ČSOP). Téma mokřadů se objevilo za uplynulých 11 let již po druhé, dvakrát se konference zabývala také lesy. Další témata minulých ročníků byly například louky a trávníky, příroda ve městě, rekultivace těžebních prostorů, zemědělská krajina, péče o staré stromy či bývalé vojenské prostory.

„Letos byla spolupráce mezi Naší přírodou a Českým svazem ochránců přírody ještě užší než obvykle, neboť konference byla zároveň završením dvouletého projektu Naše mokřady v době klimatické změny,“ prozrazuje Jan Moravec z ČSOP.

„Hlavní myšlenkou projektu bylo právě přiblížení problematiky mokřadů, jejich významu, ohrožení a ochrany co nejširší veřejnosti. Pořádali jsme přednášky, vycházky do terénu, soutěže, vydali jsme několik metodických materiálů pro děti i dospělé. Vznikla výstava o obojživelnících, která během roku objížděla všechny kouty České republiky a také účastníci konference ji mohli v předsálí zhlédnout. Konference Naše příroda byla krásnou tečkou za těmito aktivitami, rozhodně však ne tečkou za programem Českého svazu ochránců přírody Naše mokřady, který samozřejmě pokračuje dále,“ dodává.

Projekt Naše mokřady v době klimatické změny je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy. Konference Naše příroda byla významně podpořena též z dotace Olomouckého kraje. Generálním partnerem programu ČSOP Naše mokřady je Nadační fond Veolia.

reklama
 
Český svaz ochránců přírody a Naše příroda
tisknout poslat
Dále čtěte |
Zámek Břeclav Foto: Radek Linner Wikimedia Commons Břeclav získala dotaci na zřízení Domu přírody CHKO Soutok v zámku Nová studie popisuje detailní vývoj krajiny Soutoku na jihu Moravy Foto: Masarykova univerzita Nová studie popisuje detailní vývoj krajiny Soutoku na jihu Moravy Vyhlídková terasa Belvedér u obce Labská Stráň Foto: Prazak Wikimeda Commons Park České Švýcarsko plánuje nové projekty, chce nové návštěvnické centrum

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist