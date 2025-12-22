Mendelova univerzita koordinuje mezinárodní projekt na ochranu jasanu úzkolistého. Pomáhají chytré senzory
K podpoře přírodních procesů a zachování významné hospodářské dřeviny v porostních směsích luhů podle něj schází doporučení jak z pohledu hospodaření, tak i ochrany přírody. „Projekt představuje příležitost sdílet zkušenosti ze zemí povodí Dunaje, které se na řešení projektu podílí,“ dodal Libor Jankovský.
Za tímto účelem je na vybraných plochách budována mezinárodní monitorovací síť založená na nové technologii (IoT), jež je schopna automaticky generovat údaje o vitalitě stromů téměř v reálném čase. Získaná data budou použita k vypracování praktické příručky pro výběr jednotlivých tolerantních či odolných stromů, jejich reprodukci a zakládání plantáží.
Díky dendrometrům, senzorům upevněným ke kmeni stromů, dochází ke sběru komplexních údajů o růstu a zdraví stromů, které umožňují následně provést srovnávací analýzy mezi lesními lokalitami.
„Díky těmto senzorům získáme přesnější hodnocení vitality stromů a přehled o účinnosti lesnických postupů, což přispěje k udržitelnému lesnímu hospodaření. V rámci projektu bude monitorovací systém postupně zaveden napříč partnerskými lokalitami tak, abychom s pomocí dendrometrů průběžně mohli sledovat růst a zdraví stromů a následně informace o vitalitě stromů a dopadu lesnických postupů poskytnout lesníkům,“ vysvětlil Jan Světlík z Ústavu ekologie lesa.
Kromě výše zmíněných opatření považuje tým řešitelů LDF MENDELU za klíčové pro naplnění cílů projektu sdílení dlouhodobých zkušeností Lesů České republiky, s. p. (LČR) s managementem porostů jasanu úzkolistého v rámci Lesního závodu Židlochovice, konkrétně z polesí Tvrdonice a Lanžhot. Zástupci LČR zároveň vítají návrh na založení klonového sadu, který by v rámci projektu sloužil k systematické podpoře sběru reprodukčního materiálu.
Kromě Mendelovy univerzity v Brně se na projektu podílí Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Lesy České republiky a další výzkumní a aplikační partneři z Rakouska, Slovinska, Bosny a Hercegoviny, Chorvatska a Srbska.
„Výstupy projektu, zejména pak doporučení pro hospodaření v porostech s jasanem úzkolistým, budou Správou CHKO Soutok využity nejen v koncepčních materiálech, ale i přímo v terénu, aby tato, v České republice poměrně vzácná a velmi ohrožená dřevina, zůstala součástí lužních lesů i v budoucnu. Doporučení projektu mohou být zároveň inspirativní i pro další chráněná území, kde se vyskytuje jasan ztepilý, který také podléhá tomuto onemocnění,“ uzavřel téma Vladan Riedl ředitel CHKO Soutok.
