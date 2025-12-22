https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/mendelova-univerzita-koordinuje-mezinarodni-projekt-na-ochranu-jasanu-uzkolisteho.pomahaji-chytre-senzory
Mendelova univerzita koordinuje mezinárodní projekt na ochranu jasanu úzkolistého. Pomáhají chytré senzory

22.12.2025 10:52 | PRAHA (Ekolist.cz) | Tereza Pospíchalová
Pohled do koruny jasanu s instalovaným dendrometrem.
Zdroj | Mendelova univerzita v Brně
Mendelova univerzita v Brně je hlavním koordinátorem mezinárodního projektu zaměřeného na ochranu a zachování jasanu úzkolistého (Fraxinus angustifolia), klíčové dřeviny v lužních lesích střední a jižní Evropy. V rámci České republiky se jedná zejména o region jižní Moravy, především nedávno zřízenou Chráněnou krajinnou oblast Soutok. Cílem projektu je zvýšit odolnost jasanu úzkolistého a ochrana ekosystémů v povodí Dunaje. Za tímto účelem je na vybraných plochách napříč Evropou budována dendrometrická síť schopná zaznamenávat v reálném čase data o růstu a zdraví stromů.
 
„Jasan úzkolistý je ohroženou dřevinou, možná dokonce nejohroženější dřevinou v povodí Dunaje a jeho přítoků. Důvodem je nejen zavlečení invazní houby voskovičky jasanové, která parazituje na jasanech, nebo změny ve vodním režimu krajiny či riziko očekávaného zavlečení dalšího invazního druhu, polníka jasanového, ale především dosud nevysvětlené dramatické snížení plodnosti jasanu a šíření kořenových hnilob,“ uvedl Libor Jankovský z Ústavu ochrany lesů a myslivosti a děkan LDF MENDELU.

Rozkládající se dřevní těleso jasanu úzkolistého s viditelnými plodnicemi houževnatce tygrovaného (Lentinus tigrinus)
Zdroj | Mendelova univerzita v Brně

K podpoře přírodních procesů a zachování významné hospodářské dřeviny v porostních směsích luhů podle něj schází doporučení jak z pohledu hospodaření, tak i ochrany přírody. „Projekt představuje příležitost sdílet zkušenosti ze zemí povodí Dunaje, které se na řešení projektu podílí,“ dodal Libor Jankovský.

Viditelná dřevní nekróza v různých úrovních kmene.
Zdroj | Mendelova univerzita v Brně

Za tímto účelem je na vybraných plochách budována mezinárodní monitorovací síť založená na nové technologii (IoT), jež je schopna automaticky generovat údaje o vitalitě stromů téměř v reálném čase. Získaná data budou použita k vypracování praktické příručky pro výběr jednotlivých tolerantních či odolných stromů, jejich reprodukci a zakládání plantáží.

Porostní a podrostní společenstvo tvrdého luhu.
Zdroj | Mendelova univerzita v Brně

Díky dendrometrům, senzorům upevněným ke kmeni stromů, dochází ke sběru komplexních údajů o růstu a zdraví stromů, které umožňují následně provést srovnávací analýzy mezi lesními lokalitami.

Dendrometr s dálkovým odečtem instalovaný v mladším porostu jasanu.
Zdroj | Mendelova univerzita v Brně

„Díky těmto senzorům získáme přesnější hodnocení vitality stromů a přehled o účinnosti lesnických postupů, což přispěje k udržitelnému lesnímu hospodaření. V rámci projektu bude monitorovací systém postupně zaveden napříč partnerskými lokalitami tak, abychom s pomocí dendrometrů průběžně mohli sledovat růst a zdraví stromů a následně informace o vitalitě stromů a dopadu lesnických postupů poskytnout lesníkům,“ vysvětlil Jan Světlík z Ústavu ekologie lesa.

Lýko jasanu odumírající kvůli voskovičce jasanové se na kmeni projevuje tmavým zbarvením kůry ve tvaru elipsy rýsující se kolem zdroje infekce - prýtu, do kterého voskovička vnikla listím.
Zdroj | Mendelova univerzita v Brně

Kromě výše zmíněných opatření považuje tým řešitelů LDF MENDELU za klíčové pro naplnění cílů projektu sdílení dlouhodobých zkušeností Lesů České republiky, s. p. (LČR) s managementem porostů jasanu úzkolistého v rámci Lesního závodu Židlochovice, konkrétně z polesí Tvrdonice a Lanžhot. Zástupci LČR zároveň vítají návrh na založení klonového sadu, který by v rámci projektu sloužil k systematické podpoře sběru reprodukčního materiálu.

Parazitická houba, která způsobuje nekrózu jasanů, se šíří vzduchem pomocí spor, které se uvolňují z miniaturních plodniček, narůstajících během léta na tlejících řapících infikovaného listí.
Zdroj | Mendelova univerzita v Brně

Kromě Mendelovy univerzity v Brně se na projektu podílí Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Lesy České republiky a další výzkumní a aplikační partneři z Rakouska, Slovinska, Bosny a Hercegoviny, Chorvatska a Srbska.

Detailní pohled na letorost jasanu.
Zdroj | Mendelova univerzita v Brně

„Výstupy projektu, zejména pak doporučení pro hospodaření v porostech s jasanem úzkolistým, budou Správou CHKO Soutok využity nejen v koncepčních materiálech, ale i přímo v terénu, aby tato, v České republice poměrně vzácná a velmi ohrožená dřevina, zůstala součástí lužních lesů i v budoucnu. Doporučení projektu mohou být zároveň inspirativní i pro další chráněná území, kde se vyskytuje jasan ztepilý, který také podléhá tomuto onemocnění,“ uzavřel téma Vladan Riedl ředitel CHKO Soutok.

foto - Pospíchalová Tereza
Tereza Pospíchalová
Autorka je tiskovou mluvčí Mendelovy univerzity v Brně
Pražská EVVOluce

