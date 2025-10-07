Pavel Kmoch: Reakce na tzv. otevřený dopis Ivana Breziny
Obracíme se na vás jako na většinové vlastníky lesních pozemků v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, na kterých dlouhodobě dochází k ničení chráněné přírody a archeologických nalezišť nelegálním tábořením a protiprávním budováním tzv. kempů, srubů a dalších nepovolených „trampských“ rekreačních staveb. Podle sdělení Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) jich bylo do června letošního roku na území CHKO identifikováno a zmapováno 138. Seznam všech těchto míst včetně GPS souřadnic a vlastníků pozemků je dostupný na webu AOPK na odkazu "Závěrečná zpráva z 30. 6. 2025".
To ovšem nebrání panu Brezinovi žonglovat ještě podstatně vyššími čísly, jako 165 peleší, apod. Zcela takticky pan Brezina zamlčuje, že přinejmenším 40 podobných kempů bylo od počátku celé aféry likvidováno. K nim povětšinou patřily skutečné stavby, s jejichž existencí nebyli ve většině smířeni ani samotní trempové, kteří lokalitu v posledních desetiletích navštěvují. Co se týče budování kempů a zásahů do archeologických situací, všemi dotčenými subjekty bylo opakovaně konstatováno, že to byla záležitost minulých desetiletí, počínaje 50. léty, a že se rozhodně nejedná o nějaký nový, nebo aktuální problém.
Vy jako vlastníci lesních pozemků se na tom nepodílíte, jedná se o protiprávní aktivity jiných osob. Naše skupina složená z ekologů, archeologů, historiků, ochránců přírody a místních obyvatel se tomu od roku 2019 snaží zamezit.
Nepravda. Jedná se o aktivitu skupiny kolem bývalého novináře, dnes jen blogera Ivana Breziny, která dále sestává z bývalého externího režiséra, pracujícího pro ČT, Martina Marka, jeho spolupracovníka, kameramana Viktora Nováka, a která má několik hlasitých amatérských příznivců. Ovšem ekologa, archeologa, historika, ochránce přírody nebo místního obyvatele mezi nimi nenajdeme ani jednoho. Zmíněné profese pak nalézáme poměrně často mezi těmi, o kterých pan Brezina tvrdí, že ničí přírodu. O postoji místních obyvatel pak jasně hovoří prohlášení, které k problému, vytvořenému panem Brezinou, místní obyvatelé sepsali.
AOPK, Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) a archeologická komise Libereckého kraje už v roce 2008 konstatovaly, že jde o závažný problém vyžadující bezodkladné řešení. Existencí ilegálních tábořišť a srubů je totiž mimo jiné porušován zákon 114/1992 o ochraně přírody a krajiny, lesní zákon 289/1995 a zákon 20/1987 o státní památkové péči.
Výše uvedené instituce proto správu CHKO vedenou Ladislavem Pořízkem opakovaně vyzývaly, aby ilegální tábořiště a sruby odstranila. Správa CHKO ale neudělala nic.
Nepravda, viz výše. Odstraněno bylo do současné doby asi 40 kempů.
Neprobíhala likvidace objektů ani kontroly v terénu, činnost stráže přírody byla paralyzována. Došlo tak ke kolapsu ochrany přírody a změně CHKO v rekreační zónu pro úzkou skupinu osob požívajících sympatie správy CHKO.
Nepravda. Trampové po sto let stavěli kempy naopak jako veřejně přístupné komukoli, což pan Brezina, který je v nedávné minulosti sám aktivně využíval přesně v tom smyslu, který nyní pohoršeně kritizuje, dobře ví.
Pro ostatní občany měla tato místa zůstat utajena tak, aby se veřejnost o neutěšeném stavu přírody nedozvěděla.
Nepravda. Skutečnost, že nikdo nevytruboval do světa, kde konkrétní kempy leží a nezval na ně “veřejnost” je pochopitelná a samozřejmá. To začal dělat právě až pan Brezina. Tramping není cestovní kancelář, ovšem kdokoli chtěl, mohl kempy najít a využít.
V důsledku řadu let trvající nečinnosti správy CHKO jste navíc jako vlastníci pozemků museli snášet nájezdy trampských vandalů a zlodějů dřeva včetně zvýšeného rizika lesních požárů.
Pokud by situace byla tak strašlivá, jak se pan Brezina snaží úřadům i veřejnosti opakovaně podsunout, jistě by ji již dávno někdo řešil. Majitelé pozemků nemuseli nic “snášet”. Pokud tramping a tři klády u ohniště v pro ně v podstatě nevyužitelném převisu snášeli, bylo tomu tak zřejmě proto, že jim to nikterak nevadilo.
Věci ze začaly měnit k lepšímu až poté, co se do toho vložila naše skupina občanských aktivistů.
Výše ovšem pan Brezina hovoří o skupině, složené především z odborníků napříč profesním spektrem… Jak to tedy je, mohli bychom vidět nějaké ty ekology (ne parazitology), archeology (ne ty samozvané, bez příslušného vzdělání, kteří prokazatelně zničili archeologické situace na několika lokalitách) nebo historiky, kteří mají se stoletou, nikomu neškodící tradicí, problém?
Dlouhodobou nečinnost správy CHKO nelze označit za pouhé opomenutí. Podle zjištění novinářů (kterých novinářů..? Mohli bychom slyšet nějaká jména, kromě jména Brezina? Nestyďte se, nebuďte slušnej) existují indicie o neformálních dohodách mezi budovateli a uživateli ilegálních tábořišť a správou CHKO, stejně jako o osobních přátelských vazbách mezi některými trampskými vandaly a členy stráže přírody.
Zarážející je i role AOPK, respektive jejího ředitele Františka Pelce. Coby nadřízený Ladislava Pořízka by se měl po nedávném odhalení zásadního selhání vedení CHKO razantně zasadit o nápravu. AOPK ale místo toho ve spolupráci s trampskými vandaly podniká kroky k legalizaci tábořišť a rekreačních objektů, které se nacházejí na vašich pozemcích. Na těchto místech přitom dochází k pravidelnému rozdělávání ohňů, které vaše lesy ohrožují požárem.
Nepodložená spekulace. V celém území CHKO nebyl zaznamenán jediný případ požáru od ohně, založeného trampy na písčitém podloží bez hrabanky a kořenů pod převisem. Požár v Labských pískovcích byl založen úmyslně žhářem, jak bylo prokázáno i soudem a jak pan Brezina jistě ví.
Jak jsme navíc zjistili, někteří vlastníci pozemků byli v minulosti uživateli tábořišť vydíráni. Existují svědectví, že jim bylo vyhrožováno násilím, případně naznačováno, že „pokud nás tu nenecháte trampovat, váš les by mohl chytit, a to jistě nechcete“.
A je třeba dodat nějaké temné mafiánské pozadí, výhrůžky smrtí, varovný trampský mafiánský nůž, poslaný kameramanovi, kulku v obálce nebo balíček s mrtvou rybou. Mohli bychom ta “existující svědectví” vidět? Pokud někdo jako novinář něco tvrdí, měl by to doložit, jinak se lze s úspěchem domnívat, že prostě účelově lže.
Podle našich informací jste byli (či v brzké době budete) osloveni AOPK, správou CHKO nebo trampskými aktivisty z tzv. Táborového kruhu z.s. zastoupeného Liborem Hartychem, abyste s legalizací tábořišť na vašich pozemcích souhlasili. Případný souhlas by pro vás ovšem měl následující zákonné důsledky, které si nejspíš zatím neuvědomujete.
1. Riziko ekonomické škody velkého rozsahu. Jestliže dojde k požáru, pojišťovna vám velmi pravděpodobně odmítne vyplatit plnění s odůvodněním, že jste přece ve svém lese souhlasili s tábořením jako protiprávní a potenciálně nebezpečnou aktivitou. Vzhledem k charakteru terénu v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj (hluboké skalní rokle, kam se nedostane technika, silná vrstva hrabanky atd.) by případný požár bylo velmi obtížné hasit. Velmi pravděpodobně by se proto rozšířil na velkou plochu podobně, jako extrémně ničivý požár v Národním parku České Švýcarsko v létě 2022. Zasaženy by byly i pozemky sousedních vlastníků, kteří by po vás pak požadovali náhradu škody. Spekulace, kombinovaná s vyhrožováním, viz výše: V celém území CHKO nebyl zaznamenán jediný případ požáru od ohně, založeného trampy na písčitém podloží bez hrabanky a kořenů pod převisem. Požár v Labských pískovcích byl založen úmyslně žhářem, jak pan Brezina jistě ví – ale záměrně zamlčuje.
Předjímání postupu pojišťovny je pak třešničkou na dortu. Pokud vám vyhoří dům od zkratu elektroinstalace, pojišťovna vám přirozeně neodmítne plnění s tím, že jste si do něj tedy tu nebepečnou elektřinu neměli zavádět. Zodpovědný navíc není majitel pozemku, ale osoba, která požár způsobila. Cituji druhý odstavec “dopisu” pana Breziny: “ Vy jako vlastníci lesních pozemků se na tom nepodílíte, jedná se o protiprávní aktivity jiných osob.” Kouzlo nechtěného.
Ovšem to se bavíme již v naprosto teoretické rovině, protože, a pro demagogy potřetí: V celém území CHKO nebyl zaznamenán jediný případ požáru od ohně, založeného trampy na písčitém podloží bez hrabanky a kořenů pod přvisem. Požár v Labských pískovcích byl založen úmyslně žhářem, jak pan Brezina jistě ví.
2. Riziko sporů o náhradu újmy. Pokud na vámi povoleném tábořišti dojde ke zranění, úrazu nebo úmrtí, postižené či pozůstalé osoby mohou podat občanskoprávní žalobu a/nebo trestní oznámení. Budou argumentovat, že vlastník pozemku nezajistil hygienické, bezpečnostní a technické normy závazné pro veřejné tábořiště (například bezbariérový přístup, osvětlení, pitnou vodu, WC, úklid odpadu atd). Mohou požadovat milionové odškodné a v soudu velmi pravděpodobně uspějí.
Nepravda. Kemp, na kterém vlastník souhlasí s individuálním nocováním a rozděláním ohně, není veřejným tábořištěm ve smyslu zákona, pro které platí závazné normy. Vlastník pozemku není provozovatelem tábořiště. Nocležny, vznikající v poslední době v mnoha CHKO, rovněž nejsou tábořišti ve smyslu zákona. Pravda, rozdělávání ohně na nich možné není. Přirozeně k němu ovšem běžně dochází.
3. Riziko úředních postihů. Jak je uvedeno v bodu 2., vlastník pozemku musí na zlegalizovaném tábořišti zajistit plnění různých zákonných norem a předpisů. Jste připraveni na kontroly hasičů, hygieniků a dalších institucí a na případné pokuty, že jste něco nesplnili a nedodrželi? S tím úzce souvisí i nárůst vaší administrativy.
Nepravda. Kemp, na kterém vlastník souhlasí s individuálním nocováním a rozděláním ohně není veřejným tábořištěm ve smyslu zákona, pro které platí závazné normy. Vlastník pozemku není provozovatelem tábořiště.
4. Ztráta nástrojů k postihu přestupců zákona. Pokud budou tábořiště zlegalizována, stráž přírody, Policie ČR i vy jako vlastníci ztratíte možnost postihu osob, které tam budou bez vašeho vědomí rozdělávat oheň a budovat různé konstrukce a stavby. Uživatelé vašeho pozemku a vašeho dřeva totiž řeknou: „Ale vždyť je to tu povoleno, vlastníci s tábořením souhlasili, je to tedy legální a ničeho protiprávního se nedopouštíme“.
Nepravda. K budování “staveb”, jak pan Brezina nazývá lavičky u ohniště a klády, za kterými je nasypané listí na přespání, samozřejmě nedojde v případech, že se na lokalitě již nachází – a o tom pan Brezina přeci celou dobu mluví. Postihovat rozdělávání ohně, pokud bude povoleno a domluveno s vlastníkem pozemku, je pak holý nonsens.
5. Zásah do vašeho vlastnictví. Předseda Táborového kruhu, z.s. Libor Hartych řekl novinářům, že „majitele kempů“ spojí s tím, kdo má námitky. Navozuje to dojem, že ilegální tábořiště komusi patří (zřejmě jejich budovatelům či uživatelům?). Přejete si, aby jakýsi "majitel kempu" operoval údajným vlastnickým právem ke konstrukcím a objektům vzniklým na vašem pozemku bez vašeho vědomí a svolení?
Pravda, je to poněkud nešťastný výraz. Pan Hartych měl spíše použít termínu “dobrovolný správce”. Není to žádná oficiální funkce, jedná se prostě o lidi, kteří se o některý z kempů starají, jezdí na něj častěji, uklízejí nepořádek po výletnících a dohlížejí na to, aby nedocházelo k případným dalším terénním úpravám a stavbě konstrukcí, než k opravě těch, které jsou na místech mnohdy již šest desetiletí.
Táborový kruh, z.s. ve svém předmětu činnosti uvádí „právní ochranu trampských osad a kempů a jejich správu“. To jinými slovy znamená, že v případě legalizace tábořišť by na vašem pozemku fungoval jakýsi „správce“, který by určovat, kdo, kdy a za jakých podmínek tam bude tábořit. Souhlasíte, aby někdo takto zasahoval do vašeho majetku?
Samozřejmě, že takový správce neurčuje, “kdo” na takovém místě smí tábořit, to je další z nesmyslných obvinění, které si pan Brezina cucá z prstu. A samozřejmě, že takový dobrovolný “správce” dohlíží na podmínky, za jakých tam kdo táboří, respektive na to, jestli dotyčný nepoškozuje skálu, neničí archeologicou situaci nebo nerozdělává oheň jinde, než je po dohodě s majitelem pozemku určeno – a než se to dělá po desetitisíce let. Pokud tomu tak je, samozřejmě se “správce” kempu snaží podobnému jednání zamezit. Upřímně, to by měl dělat každý návštěvník, kterému záleží na ochraně přírody. A to je snad v zájmu i majitelů pozemků, že.
Táborový kruh, z.s. se zároveň chystá „právně chránit“ tábořiště před vlastníky pozemků – tedy před vámi. Chcete to?
Nepravda. Toto falešné obvinění by měl pan Brezina podrobněji vysvětlit, a doufám, že tak učiní a že to není jen další jeho nátlakové plácnutí do vody.
6. Zvýšená návštěvnost vašich pozemků. V případě legalizace černých tábořišť tato místa přestanou být „trampskými kempy“ a stanou se veřejnými tábořišti. Protože budou oficiálně povolena, logicky začnou přitahovat i běžné turisty, výletníky, zvědavce a další nezvané návštěvníky, kteří se až dosud obávali postihu za porušování platné legislativy. Už tam nebudou tábořit jen „zodpovědní trampové“, kteří „umějí zacházet s ohněm a uklízejí po době odpadky“, jak často sami tvrdí. Zvýší se návštěvnost neohraničenou skupinou osob, což s sebou nutně přinese negativní jevy včetně dalšího ničení vašeho majetku a ohrožování lesů požárem.
Pravda, o tomhle pan Brezina něco ví. Roky se on osobně snaží na podobné kalamitě pracovat, jak na různých svých blozích a profilech na sociálních sítích, tak prostřednictvím webu Trampské kempy, který právě turisty k táboření do přírody (v současnosti vlastně protizákonnému, jak pan Brezina dobře ví) zve a zveřejňuje přesné lokace kempů. Pan Brezina tvrdil, že s aplikací nemá nic společného – tedy až na to, že “jejím provozovatelům” dodává fotografie a GPS souřadnice. Letos nastala kosmetická změna, pan Brezina prohlásil, že aplikaci od “jejích provozovatelů” osobně převzal. Výsledkem je rozšíření aplikace do 11 jazyků. Pokud nastane zvýšená návštěvnost vašich pozemků, nebude tomu tak díky legalizaci některých tábořišť, ale díky letitým aktivitám pana Breziny.
7. Specifická situace nastává u pozemků ve vlastnictví státu, spravovaných Lesy České republiky, s.p. (ministerstvo zemědělství) a Vojenskými lesy a statky ČR, s.p. (ministerstvo obrany). Tyto společnosti vlastněné a spravované Českou republikou by se souhlasem s legalizací tábořišť podílely na porušování českých zákonů. Tak absurdní situace by jistě neunikla nejen médiím, ale ani poslancům.
Nepravda. Je třeba si ty zákony trochu nastudovat.
Shrňme, že jako vlastníci pozemků jste manipulováni do něčeho, co vám nepřinese žádné výhody, pouze velká rizika. Váš případný souhlas s legalizací tábořišť by byl nejen tolerancí protiprávního jednání poškozujícího přírodu, ale pomyslný „Černý Petr“ by zůstal vám jako vlastníkům.
Ano, jako vlastníci pozemků jste manipulováni, a to panem Brezinou. Legalizací stávajících kempů nedojde k ničemu jinému, než k zakonzervování současného stavu a lepší kontrole toho, co se na lokalitách odehrává. O Černém Petrovi, kterého se autor spisku snaží vlastníkům podstrčit, již řeč byla, stejně tak o nebezpečí požárů. Naopak nelegalizací kempů by došlo k tomu, že by na straně některých trampů pominul zájem na něco dohlížet a něco spravovat ve zvýšeném režimu. Stát nemá prostředky na to, aby dlouhodobě kempy zničil, dohlížel na to, aby je nikdo neobnovoval a nestavěl další na dosud neznámých místech. Takové možnosti nemají ani “správci” kempů, tramping není hnutí organizované a dobrovolní správci nejsou policie. Zničením většiny kempů by došlo k tomu, že by se aktivity nejen trampů, ale i jiných tábořících turistů, cyklistů a dalších výletníků přesunuly na jiná, odlehlejší místa, která by už pod kontrolou nebyla vůbec. Došlo by ke stavbě dalších konstrukcí, zakládání nových ohnišť, ničení dalších archeologických lokalit. Představa, že by podobnému vývoji dokázal zabránit jakýkoli státní orgán prostřednictvím kontrol a represí je zcela iluzorní.
AOPK a Táborový kruh, z.s. se ve snaze zachovat protiprávní stav pokoušejí vytvořit aureolu zachránců údajného „kulturního dědictví“. Jak ale sami víte z terénu, toto "dědictví" je pouhým anarchismem a často i vandalismem (poškozování skal ohněm, zavrtáváním šroubů a přitesáváním, nepovolené výkopy a terénní úpravy, kácení stromů a krádeže dřeva atd.).
A opět polopravdy a nepravdy. Drtivá většina terénních úprav, které zasahovaly do archeologické situace, byla provedena před desítkami let. Správci kepmů i trampové naopak již delší dobu dohlíží na to, aby se nic podobného nedělo v současnosti. Ke “kácení stromů a krádežím dřeva” je zbytečné se vyjadřovat, i téměř každý netramp ví, jak dobře hoří čerstvě pokácené dřevo. A klestí i slabší klacky si mohla z lesa odnést i babička Boženy Němcové.
Výše popsané důsledky případné legalizace tábořišť ale AOPK ani Táborový kruh, z.s. neponesou, protože z hlediska zákona za nic neodpovídají. V případě jakýchkoli problémů, ekonomických a ekologických škod či soudních sporů se prostě alibisticky řekne: „Vlastník pozemku s tábořišti souhlasil, odpovědnost jde tedy za ním. My s tím nemáme nic společného.“
Za případné “výše popsané důsledky” (z nichž většina je buď vylhaná, nebo zcela teoretická) by nesl v každém případě ten, kdo by je způsobil. Tak to v právním státě chodí.
Naše skupina se problematikou ilegálního táboření v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj se zabývá řadu let. Podařilo se nám nastartovat postupnou likvidaci tábořišť v souladu s platnou legislativou.
Takže těch tábořišť tam tedy už není tolik, kolik “skupina” pan Brezina tvrdil..? Začínám se do toho zamotávat i já.
Kromě ochrany přírody tím hájíme i práva vás jako vlastníků pozemků.
Pokud by se vlastnící pozemků cítili zkráceni na svých právech, pravděpodobně by se je pokusili obhájit. Nemyslím si, že vlastnící pozemků potřebují “ochranu” skupinky aktivistů, kteří mají na jednu stranu plnou pusu zákonů, které sami ostentativně nedodržují (fotografií i článků, dokladujících v tomto ohledu jednání pana Breziny je dost a dost), na druhou stranu dělají vše pro to, aby předmětné území zaplavily davy turistů.
Náš zájem na likvidaci kempů a srubů je tedy společný.
V komentářích k tomuto textu jsem jasně doložil, že tento zájem společný není. V zájmu vlastníků pozemků je kontrola, konzervace stávajícího stavu a zamezení další turistické expanze. V celém prostoru navíc zbyly snad dva sruby, ve všech dalších případech se jedná o jednoduché konstrukce, určené k sezení nebo vymezení místa na spaní. Přirozeně, že i je je možné zbourat a vše plošně zakázat. To ale nezabrání mnoha různým lidem, aby je stále dokola neobnovovali, a jak bylo již zmíněno, státní orgány nemají kapacity na to, aby tomu dlouhodobě zabraňovaly. Nepodařilo se to ministru Kubátovi za první republiky, nepodařilo se to nacistickému okupačnímu aparátu, nepodařilo se to komunistickému totalitnímu státu. Představa, že stát má prostředky na to, aby po 136 kempech běhala denně policie a orgány CHKO a udělovali drastické, likvidační pokuty, je zcela iluzorní. To nezvládaly ani represivní orgány totalitních států. Není tedy prospěšnější se dohodnout s těmi, kdo mají dobrou vůli, na nějaké regulaci?
Sám pan Brezina s panem Markem ostatně poskytli všem dalším “přestupcům” skvělou inspiraci, jak se vyhnout obvinění, když v rámci reportáže pro ČT rozdělali dýmající oheň pod převisem. Jejich výmluva zněla, že to oni ne, že to byl nějaký divný vlasatý tramp v kiltu, který utekl, když se dostavili dokumentovat jeho zločiny. A přesne na totéž se může vymluvit každý, kdo bude přistižen u ohně. Není přece správné, aby si takovou pěknou výmluvu privatizovala nějaká úzká skupinka přestupců zákona, pasující se na aktivistické odborníky.
Právě proto vás také upozorňujeme na výše shrnuté souvislosti. Vaše případné vstřícné kroky k návrhům Agentury ochrany přírody a krajiny ČR či Táborového kruhu, z.s. považujeme za vysoce rizikové nejen pro životní prostředí, ale především pro vás.
A na závěr trocha toho koloritního vyhrožováníčka, jak už má pan Brezina ve zvyku. Tady už je snad zbytečné něco dodávat, teď už jenom kafíčko.
