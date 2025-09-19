https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jiri-husek-pro-pripomenuti-shrnuti-zaveru-odborne-skupiny-k-problematice-trampingu-v-chko-kokorinsko-machuv-kraj
Jiří Hušek: Pro připomenutí: shrnutí závěrů odborné skupiny k problematice trampingu v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

19.9.2025
Diskuse: 1
Ilustrační snímek: bivak s ohništěm nazvaný Bororo.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Ladislav Pořízek
Tomu, že někteří lidé nejsou spokojeni s výsledky půlroční práce odborné skupiny pro řešení trampingu a souvisejících aktivit v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, lze rozumět. Její aktéři – tedy zástupci vlastníků pozemků, hospodářů, vědců, ochránců přírody či samospráv – v červenci představili návrh postupu. Odborná skupina hledala způsoby, jak umožnit návštěvníkům poznávání přírody a zároveň minimalizovat dopady jejich aktivit a zachovat v území prostor pro tramping. Výstupy jsou k dispozici zde.
 
Bylo to vůbec poprvé, co se podařilo za jeden stůl posadit všechny relevantní aktéry. Zdaleka nejde jen o ochranu přírody či archeologii, zásadní roli mají vlastníci pozemků. Problematika trampingu není tématem jen na Kokořínsku – například Středočeský kraj zařadil tramping mezi tradiční lidovou kulturu. Klíčoví aktéři považují za velmi důležité, že lidé do přírody chodí, poznávají ji a na některých místech i nocují. Tramping má na Kokořínsku dlouholetou tradici, byl zde provozován dávno před vznikem CHKO a k této krajině svým způsobem patří. Zároveň by ale tyto aktivity neměly být v rozporu s naším právním řádem a mít negativní dopad na přírodu. Výstupy pracovní skupiny jsou postupně uváděny v život. Každý rok bude realizace vyhodnocována a odborná zpráva bude aktualizována a doplňována.

Ta nocoviště, která na Kokořínsku nejvíc vadí přírodě, vlastníkům i archeologům, budou po dohodě s vlastníky prioritně odstraněna v následujících měsících, o osudu dalších se bude dále jednat. AOPK ČR připravuje kroky, jak několik z nich, která leží na pozemcích v její vlastnické správě, za definovaných podmínek legalizovat. Pro připomenutí - v posledních letech bylo různými aktéry odstraněno 39 nocovišť a ta jsou průběžně kontrolována. Průběžně se řeší i pokusy o jejich obnovu.

Kdyby největší kritiky výše uvedeného postupu a trampingu skutečně trápil overturismus, nezvali by širokou veřejnost na odlehlá místa Kokořínska prostřednictvím mobilní aplikace. Komentář k publikovanému a rozšiřovanému obsahu rok starého zjevně nezákonného odposlechu pracovníka AOPK ČR, tehdejšího strážce a dvou přítomných zástupců Police ČR si dovolím odpustit.

Co ke kokořínským trampským stavbám na Ekolistu dosud vyšlo

První text na Ekolistu vydal tramp Larus o Overtrampismu. Na tento text reagoval Ivan Brezina textem Overtrampismus: kritický pohled na masové zútulňování chráněné přírody.

Pak přišel pohled krajinné architektky Ivy Škrovové.

Debatu následně lehce nakopl pastevec a ochránce přírody Tomáš Zděblo tím, že téma zarámoval jako válku o Roverky. Ivan Brezina mu napsal svou odpověď, že nejde o válku, ale úklid.

K tématu se vyjádřila i mezioborová skupina vědců.

Petr Kmínek, obyvatel Dřevčic, napsal komentář z pohledu místního občana. Jeho komentář doprovodilo prohlášení cca padesáti místních obyvatel k tématu.

Otevřený dopis Ivana Breziny ministru životního prostředí Petru Hladíkovi. Pane ministře, konejte.

Jakub Sláma zkritizoval přístup Ivana Breziny v textu Trolling přírody Ivana Breziny aneb skutečně vadí trampská tábořiště?

Ivan Brezina napsal otevřený dopis řediteli AOPK Františku Pelcovi.

Milada Vrbová napsala Otevřený dopis řediteli AOPK Františku Pelcovi ve věci konkurzu na ředitele CHKO Kokořínsko – Máchův kraj.

Petr Válek napsal Otevřený dopis řediteli AOPK Františku Pelcovi ve věci kauzy trampingu v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj a konkurzu na vedoucího správy CHKO

Režisér a ekopublicista Martin Marek zveřejnil článek a videoreportáž Zkorumpovaný strážce ochrany přírody – trampská mafie na Kokořínsku odhalena.

Bývalý ředitel Správy CHKO Kokořínsko-Máchův kraj Ladislav Pořízek vydává svůj komentář Nejde jen o tramping

Zaměstnanci Správy CHKO Kokořínsko - Máchův kraj napsali ministrovi životního prostředí a řediteli AOPK otevřený dopis na podporu Ladislava Pořízka

Kolektiv autorů, jejichž identitu Ekolist zná, sepsal text Pravdou proti dezinformacím o trempingu

Ivan Brezina vydává svou reakci na text Ladislava Pořízka Trampská mafie na Kokořínsku – opravník 15 omylů, nepravd a demagogií původce selhání ochrany přírody

Publicista Martin Marek Ředitel CHKO Kokořínsko je zpět ve funkci, přestože věděl o falšování důkazů

Vedoucí odborné skupiny pro řešení trampingu a souvisejících aktivit v CHKO Kokořínsko-Máchův kraj Jiří Hušek zveřejňuje shrnutí závěrů odborné skupiny k problematice trampingu v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

foto - Hušek Jiří
Jiří Hušek
Autor je vedoucí odborné skupiny pro řešení trampingu a souvisejících aktivit v CHKO Kokořínsko - Máchův kraj.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

SV

Slavomil Vinkler

19.9.2025 07:23
Lidé přírodu potřebují a je třeba jim to umožnit. I příroda k udržení biodiverzity lidi pořebuje. Na druhé straně se lidé musí v přírodě chovat tak, aby jí pomáhali, nikoli ničili.
