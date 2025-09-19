Jiří Hušek: Pro připomenutí: shrnutí závěrů odborné skupiny k problematice trampingu v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj
Ta nocoviště, která na Kokořínsku nejvíc vadí přírodě, vlastníkům i archeologům, budou po dohodě s vlastníky prioritně odstraněna v následujících měsících, o osudu dalších se bude dále jednat. AOPK ČR připravuje kroky, jak několik z nich, která leží na pozemcích v její vlastnické správě, za definovaných podmínek legalizovat. Pro připomenutí - v posledních letech bylo různými aktéry odstraněno 39 nocovišť a ta jsou průběžně kontrolována. Průběžně se řeší i pokusy o jejich obnovu.
Kdyby největší kritiky výše uvedeného postupu a trampingu skutečně trápil overturismus, nezvali by širokou veřejnost na odlehlá místa Kokořínska prostřednictvím mobilní aplikace. Komentář k publikovanému a rozšiřovanému obsahu rok starého zjevně nezákonného odposlechu pracovníka AOPK ČR, tehdejšího strážce a dvou přítomných zástupců Police ČR si dovolím odpustit.
Co ke kokořínským trampským stavbám na Ekolistu dosud vyšloPrvní text na Ekolistu vydal tramp Larus o Overtrampismu. Na tento text reagoval Ivan Brezina textem Overtrampismus: kritický pohled na masové zútulňování chráněné přírody.
Pak přišel pohled krajinné architektky Ivy Škrovové.
Debatu následně lehce nakopl pastevec a ochránce přírody Tomáš Zděblo tím, že téma zarámoval jako válku o Roverky. Ivan Brezina mu napsal svou odpověď, že nejde o válku, ale úklid.
K tématu se vyjádřila i mezioborová skupina vědců.
Petr Kmínek, obyvatel Dřevčic, napsal komentář z pohledu místního občana. Jeho komentář doprovodilo prohlášení cca padesáti místních obyvatel k tématu.
Otevřený dopis Ivana Breziny ministru životního prostředí Petru Hladíkovi. Pane ministře, konejte.
Jakub Sláma zkritizoval přístup Ivana Breziny v textu Trolling přírody Ivana Breziny aneb skutečně vadí trampská tábořiště?
Ivan Brezina napsal otevřený dopis řediteli AOPK Františku Pelcovi.
Milada Vrbová napsala Otevřený dopis řediteli AOPK Františku Pelcovi ve věci konkurzu na ředitele CHKO Kokořínsko – Máchův kraj.
Petr Válek napsal Otevřený dopis řediteli AOPK Františku Pelcovi ve věci kauzy trampingu v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj a konkurzu na vedoucího správy CHKO
Režisér a ekopublicista Martin Marek zveřejnil článek a videoreportáž Zkorumpovaný strážce ochrany přírody – trampská mafie na Kokořínsku odhalena.
Bývalý ředitel Správy CHKO Kokořínsko-Máchův kraj Ladislav Pořízek vydává svůj komentář Nejde jen o tramping
Zaměstnanci Správy CHKO Kokořínsko - Máchův kraj napsali ministrovi životního prostředí a řediteli AOPK otevřený dopis na podporu Ladislava Pořízka
Kolektiv autorů, jejichž identitu Ekolist zná, sepsal text Pravdou proti dezinformacím o trempingu
Ivan Brezina vydává svou reakci na text Ladislava Pořízka Trampská mafie na Kokořínsku – opravník 15 omylů, nepravd a demagogií původce selhání ochrany přírody
Publicista Martin Marek Ředitel CHKO Kokořínsko je zpět ve funkci, přestože věděl o falšování důkazů
Vedoucí odborné skupiny pro řešení trampingu a souvisejících aktivit v CHKO Kokořínsko-Máchův kraj Jiří Hušek zveřejňuje shrnutí závěrů odborné skupiny k problematice trampingu v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj
