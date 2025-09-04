Martin Marek: Ředitel CHKO Kokořínsko je zpět ve funkci, přestože věděl o falšování důkazů
Místo důkladného vyšetření po odhalení podvodného stážce přírody, vznikla odborná komise, která dosavadní postup CHKO označila za „přiměřený“. Na základě její zprávy byl ředitel Pořízek letos v červenci opět jmenován do funkce.
Ukazuje se ale, že problém je mnohem hlubší, než se původně zdálo. Tentokrát už nejde jen o přehlížení přestupků – ale o vážné podezření z falšování důkazů přímo uvnitř orgánu státní správy.
Bude zajímavé sledovat, zda se do celé kauzy opět vloží ministr životního prostředí Petr Hladík, aby zjednal konečně nápravu ve zjevně podivně fungující Správě CHKO Kokořínsko pod vedením ředitele Pořízka. Ten podle zveřejněné nahrávky prokazatelně věděl přinejmenším o falšování důkazů z kontrol na trampských tábořištích a nikterak proti tomu nezasáhl.
Otázky nyní vyvolává i to, jakým způsobem a zda vůbec prověřil fungování Správy CHKO Kokořínsko ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny Petr Pelc, který opětovně Ladislava Pořízka jmenoval do funkce ředitele, a to i po zjištění závažných pochybení na konci minulého roku.
