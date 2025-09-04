https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/martin-marek-reditel-chko-kokorinsko-je-zpet-ve-funkci-prestoze-vedel-o-falsovani-dukazu
Martin Marek: Ředitel CHKO Kokořínsko je zpět ve funkci, přestože věděl o falšování důkazů

4.9.2025
Diskuse: 3
Ředitel Ladislav Pořízek se vrátil do čela Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. Stalo se tak, aniž by byl řádně došetřen předchozí skandál s nelegálními kempy a nahrávkou strážce Josefa Chalupy, který se otevřeně přiznal porušování zákona.
 
Jenže nyní se objevilo další závažné zjištění – přímo při oficiální kontrole zaznělo přiznání, že důkazy z kontrol trampských kempů byly falšovány. Strážce Chalupa sám popsal, jak manipuloval s fotografiemi, aby zakryl skutečný stav. Ředitel Pořízek o všem věděl, přihlížel a nezasáhl.

Místo důkladného vyšetření po odhalení podvodného stážce přírody, vznikla odborná komise, která dosavadní postup CHKO označila za „přiměřený“. Na základě její zprávy byl ředitel Pořízek letos v červenci opět jmenován do funkce.

Ukazuje se ale, že problém je mnohem hlubší, než se původně zdálo. Tentokrát už nejde jen o přehlížení přestupků – ale o vážné podezření z falšování důkazů přímo uvnitř orgánu státní správy.

Bude zajímavé sledovat, zda se do celé kauzy opět vloží ministr životního prostředí Petr Hladík, aby zjednal konečně nápravu ve zjevně podivně fungující Správě CHKO Kokořínsko pod vedením ředitele Pořízka. Ten podle zveřejněné nahrávky prokazatelně věděl přinejmenším o falšování důkazů z kontrol na trampských tábořištích a nikterak proti tomu nezasáhl.

Otázky nyní vyvolává i to, jakým způsobem a zda vůbec prověřil fungování Správy CHKO Kokořínsko ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny Petr Pelc, který opětovně Ladislava Pořízka jmenoval do funkce ředitele, a to i po zjištění závažných pochybení na konci minulého roku.

foto - Marek Martin
Martin Marek
Autor je ekologický novinář, autor YouTube kanálu Věděli jste a režisér pořadu Nedej se.

MU

Michal Ukropec

4.9.2025 06:07
Joo. Článek se mi líbí. Potvrzuje mi, že nenávistní ekologisti nepolevují ve štvaní proti všem okolo.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

4.9.2025 06:07
Joo. Článek se mi líbí. Potvrzuje mi, že nenávistní ekologisti nepolevují ve štvaní proti všem okolo.
Odpovědět
IB

Ivan Brezina

4.9.2025 07:49
Tohle je prostě Sicílie – krádež státu "kmotry" v přímém přenosu. Nový ministr musí vymést jak Pořízka, tak Pelce. A něco mi říká, že falšování důkazů není všechno a že na oba pány vyplave ještě něco dalšího, mnohem horšího. Intuice...
Odpovědět

