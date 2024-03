Petr Kmínek: Spravedlnost a dobro je zákon nad zákony. Komentář k dění v Roverkách z pohledu místního občana

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Latinské přísloví užité v titulku a jeho obecná platnost vnáší do nynějšího džihádu aktivisty Breziny v Roverkách obecnější pohled. Podobně jako dobrá daňová poradkyně se Brezina obratně ohání zákony, aniž by si přiznal, že zákony jen dílčím způsobem zakotvují jakási pravidla, ale ani při nejlepší vůli nemohou postihnout veškerý život v jeho reálné a dynamické podobě.Prostě vysoko nad lidskými zákony je jakási vyšší spravedlnost jakožto kýžený výstup věčného boje dobra se zlem. Francouzský ekonom Frederic Bastiat již v roce 1848 napsal: „Mnoho lidí nesprávně trvá na tom, že věci jsou oprávněné, jelikož je zákon umožňuje. Občan je postaven před krutou volbu mezi ztrátou svého smyslu pro morálku a ztrátou respektu k zákonu“.

Abych byl srozumitelnější, uvedu příklad: Dejme tomu, že vás znenáhla se objevivší příbuzný podlým způsobem připraví o dům po vašich rodičích, o který jste se léta starali a nemálo do něj investovali. Příbuzný tak učinil v rámci zákonů – jinak by to neprošlo katastrem. Ano - učinil tak podle „práva“, měl na to ale morální právo?

Pokud jste došli ke stejnému názoru jako já, pak jistě seznáte, že jakýsi Brezina nemá morální právo ovlivňovat zdejší poměry, jestliže nikdy pro ně neudělal prvotně něco dobrého. Že jeho nynější snaha není motivována obecným dobrem, ale osobními ambicemi.

Materiální požitky patrně žádné, tedy diagnóza jasná – chorobná snaha se zviditelnit. Neméně jasné je, že zviditelnit se zlem dá méně práce než se zviditelňovat dobrem, a dodejme, že dobro nemá potřebu se zviditelňovat, to by poněkud popíralo samu svoji podstatu.

Oba nedávné pořady ČT „Nedej se!“ (zde a zde)z doby svobody slova mě krutě a neodbytně připomněly normalizační kampaňovité lhaní a štvaní proti představitelům nezávislé, tedy nekontrolovatelné kultury. Nezávislost a nekontrolovatelnost z důvodu ignorace zápisů do veřejných rejstříků, to je jeden ze zásadních aspektů, kterým i trempink dráždil a k potlačování vyzýval každý společenský režim.

V jistém směru bylo ovšem marné cinkání klíči v listopadu 1989, jestliže se neodzvonilo zlu dřímajícímu v mnohých osamělých lidech, asociálech. Pak naopak oni využívají dnešní relativní svobodu k tomu, aby naplno projevili své frustrace a závistivě kazili radost jiným. Chápal bych to jen v případě, kdy by dotyční onomu frustrovanému jedinci působili bezprostřední nepříjemnosti, jak praví zákon, „obtěžovali by souseda nad míru přiměřenou“.

A jsme u meritu věci: Ivan Brezina není totiž vůbec naším sousedem, bydlí bezmála 100 km odsud, a nikdo z místních jej o nic nežádal. Jsem občanem Dřevčic, nejsem Roverský patriot, ale jsem lokální patriot, až do nedávného odchodu do důchodu jsem pracoval ve zdejší veřejné správě a tedy mohu dosvědčit, že trempink v Roverkách je všemi místními dotčenými stranami brán jako přirozená záležitost, která nikomu ze zdejších nevadí.

Mnozí místní občané často i neznámým trempům přirozeně tykají, jejich výskyt ve skalách berou jako něco odvěkého i hajní všech čtyř dominantních vlastníků lesa, myslivecký hospodář někdy komentuje jen ty, kteří se neumějí chovat, a neboť jim říká „papoušci“, je jasné, koho tím myslí (kdo by taky měl radost z návalu lidí, jejichž kontakt s přírodou se děje jen prostřednictvím GPS přístroje v ruce).

Státní ochrana přírody dosud respektuje to, že trempové tu byli dříve než CHKO (čili svým způsobem by měli být též chráněni) a kvituje aktivity zdejších trempů jednoznačně krajině prospívající.

Až na výjimky stavební úřad nepovažuje trempské kempy za stavby. Místní hasiči na základě neblahé zkušenosti z „covidových prázdnin“ vidí jasné nebezpečí ve vyhnání táborníků zpod převisů – teprve poté věští nebezpečné množství lesních požárů, založených nezkušenými turisty ve volném prostoru na lesní hrabance.

„A takhle si tu ke všeobecné spokojenosti všichni žijeme“, chce se říci, kdyby… Odpusťte ten vulgarismus, ale zkrátka je na místě – kdyby se nám tady do toho ne..al někdo cizí. Někdo, kdo tady není doma, nezná místní kulturu, tradice, mezi něž trempink spadá takovou měrou, že by jako kulturní dědictví zasloužil chránit či vlastně jen respektovat, a nikoli perzekuovat.

Trempink v českých zemích je světový unikát. Tak trochu navazuje na někdejší krajánky, formovaný a pojmenovaný je sice vlivy romanticko-americkými, ale pro jeho jedinečnou lokalizaci jej uvádím pod počeštěným termínem. Na základě etnografických studií se dokonce uvažuje o podání návrhu na UNESCO za účelem ochrany opravdu specifického a svérázného kulturního dědictví, které představuje. Určitým předvojem tohoto úmyslu je možná skutečnost, že letos dostal Náčelník (tedy Miloslav Nevrlý) od prezidenta republiky státní vyznamenání – medaili Za zásluhy.

Copak ten samý stát vzápětí popře odkaz Miloslava Nevrlého jen proto, že jsou teď jeho úředníci přes paragrafy vydíraní osamělým štváčem? To je druhý moment, který mě zdvihá ze židle (do lesa, do undergroundu) – ten člověk je nejen cizák, ale je to jen jedinec, nikoli nějaká společenská skupina.

Situace trochu evokuje osud kořenářek a přírodních léčitelek na moravskoslovenském pomezí, popsaný v oceňované knize „Žítkovské bohyně“: Svoji bohumilou činnost prováděly od středověku, všechna staletí, žárlivou církev i všechny politické režimy přežily, aby nakonec nedávno vymřely sveřepou snahou jediného frustrovaného a účelově kolaborujícího jedince. Ta kniha je o dění dávném a dalekém, ale tady, u nás a teď, se opět odkudsi zjevuje démon v jedné ubohé lidské dušičce, aby si s rozkoší zaškodil, a to celé jedné významné a vysoce humánní lidské komunitě, která v sobě dosud uchovává tradice, znalosti a dovednosti dávnověku, které by lidstvo ještě mohlo jednou potřebovat.

Tremp nedělá pod převisem nic horšího, než jeho, tudíž i naši mezolitičtí předci. Je záhodno si přiznat jednu skutečnost: Uvádí se, že v ploše Čech je jen jedno procento původní přírody. A Roverky to rozhodně nejsou… Likvidací trempských tábořišť se tato situace nezlepší ani o píď.

Z kraje devadesátých let jsem měl tu čest prostřednictvím Josefa Vavrouška hovořit s opravdovou environmentální osobností - prof. Meadowsem, jedním z autorů 1. studie Římského klubu, která pod názvem "Meze růstu" v roce 1972 svými pragmatickými závěry šokovala svět. Shodli jsme se v pohledu na globalizaci, společně vyjádřili obavy z výstupů ekologického osvícenství, pokud si nedokáže udržet odstup od vlivu oligarchů, a především jsme se shodli na tom, že jediná opravdu trvale udržitelná cesta lidstva je jeho dezintegrace do lokálních co nejvíce soběstačných komunit.

A shora jsem popsal, že trempink v Roverkách je fenomén, který žije v jakési symbióze se všemi subjekty hospodařícími ve zdejší krajině. V dějinách lidstva narušovaly takové stavy rovnováhy chorobné ambice jednotlivců. Ve středověku i novověku je uplatňovali dědici mnohdy již zdegenerovaných panovnických rodů, dnes to jsou politici, dostávající se k moci marketinkovými nástroji. Vedle nich pak současné technologické možnosti poskytují prostor uškodit a zlo páchat i jednotlivým, sice zvrhlým, nicméně alespoň v něčem docela šikovným občanům.

Tímto článkem sice nad současnou situací hořekuji, ale na druhou stranu jedno je jisté – uškodí, ale nezničí. Trempové v sobě nosí a hájí lidské hodnoty jako věrnost idejím, sounáležitost s bližními, pravé kamarádství i osobní čest, které lidským komunitám pomáhaly přežít mnohem horší doby.

Přečtěte si také | Místní obyvatelé: Prohlášení k dění v Roverkách

Zrození každého z nás je čistě přírodní proces či projev a vlivem pohodlné civilizace to pouto s přírodou většina z nás časem ztrácí. Krajánci, vandráci, tuláci a trempové si jej v sobě uchovávají víc než mnozí přírodovědci, a tak jestliže jejich vnímání přírody přebírají jejich děti, je to nejpřirozenější a nejlevnější ekologická výchova, jakou si lze představit, a dnes navíc tak žádoucí. Není totiž jen o pouhém sdílení informací, ale o vytváření hodnotového žebříčku, opřeného o prožitou realitu světa pod širým nebem.

