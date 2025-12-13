Ivan Brezina: Selhání státní správy na Kokořínsku: dva úředníci, kteří nejednali za zády dvanácti ministrů
Realita je ale mnohem mnohem horší. Zaměstnanci ministerstva za Hladíkovými zády naopak nejednali, a to minimálně od jeho nástupu do funkce v březnu 2023. A předtím nejednali za zády všech dvanácti ministrů (počínaje Martinem Bursíkem), kteří se v pražských Vršovicích vystřídali za posledních 17 let. Připadá vám to nepochopitelné? Pak možná jen zatím nevíte, že ředitel správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj Ladislav Pořízek byl od jara 2008 informován o existenci mnoha desítek ilegálních tábořišť a rekreačních srubů porušujících hned několik zákonů najednou. Opakovaně ho na to upozorňovala archeologická komise Libereckého kraje, Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) a další instituce.
Ladislav Pořízek byl odborníky opakovaně vyzýván, aby ničení chráněné přírody a poškozování archeologických památek zastavil. Neudělal ale vůbec nic, prostě nejednal. Správa CHKO s vandaly naopak uzavřela zákulisní dohodu: „Vy pro nás budete dělat brigády, my vaše ilegální kempy budeme tiše tolerovat.“ O úzkém propojení přestupců zákona a státní správy asi nejlépe svědčí výroky samotného Pořízka. Nevadila mu černá tábořiště, která měl podle zákona likvidovat. Vadilo mu, že někteří jejich uživatelé nepřipraví dostatek suchého dřeva na oheň tam, kde zákon rozdělávání ohňů zakazuje. Do funkce strážce přírody se Pořízek nestyděl účelově instaloval člověka, který byl sám jedním z vandalů.
Kvůli Pořízkově nejednání se CHKO během let postupně změnilo v obří rekreační zónu pro vyvolené, která měla zůstat širší veřejnosti utajena. Došlo zde k takzvanému overtrampismu – do dnešního dne bylo ilegálních tábořišť objeveno 138 (!). Řada z nich je umístěna v přírodních rezervacích a evropsky významných lokalitách (EVL) sítě Natura 2000 – tedy v místech, která se Česká republika zavázala chránit na mezinárodní úrovni. Pořízkovým nejednáním tak kromě ekologického skandálu vznikl i závažný reputační problém v Bruselu.
Dalším, kdo za zády dvanácti ministrů nejednal, je ředitel AOPK František Pelc. Coby Pořízkův nadřízený měl dohlédnout, aby ředitel CHKO pracoval v souladu se zákonem. Pelc ale Pořízka od roku 2008 kryl a omlouval. Zašel tak daleko, že AOPK pod jeho vedením spoluorganizovala petici, který měla dlouhodobé ničení přírody obhájit. Následně pak Pelc ustavil komisi, která se protiprávní stav pokusila zlegalizovat. Nevadilo mu, že v ní účinkovali i sami vandalové – trampové známí pod přezdívkami „Žralok“, „Přebral“ a „Wolf“. A nebo to byl záměr, aby si nejednání v pomyslné zahrádce posvětili sami kozlové?
„Podle mého názoru se jedná o dlouhodobou systematickou nezákonnou nečinnost, která může naplňovat skutkovou podstatu trestného činu podle paragrafu 330 trestního zákoníku maření úkolů úřední osoby z nedbalosti,“ hodnotil to v říjnu 2023 v ekologickém pořadu České televize Nedej se environmentální právník JUDr. Petr Svoboda, PhD.
Dva úředníci tedy nejméně od roku 2008 dělali pravý opak toho, co dělat měli. Respektive nedělali nic. Průběh sedmnáctiletého systematického nejednání Ladislava Pořízka a Františka Pelce za zády dvanácti ministrů je podrobně zdokumentován na webu www.trampskekempy.cz včetně kompletní dokumentace všeho, co neudělali, opomněli, zanedbali a zametli pod koberec. Škodlivé důsledky jejich nejednání jsou shrnut na webu www.trampskekempy.com, kde čtenář najde souřadnice všech 138 dosud odhalených ilegálních tábořišť. Oba úředníci za to nesou osobní zodpovědnost.
Plán na rozsáhlé propouštění přebytečných a nepotřebných zaměstnanců ministerstva životního prostředí neznám a o jeho konkrétních dopadech nebudu spekulovat. Logické by ale bylo zbavit se nejdřív úředníků, kteří dlouhodobě zanedbávali svoje zákonné povinnosti a ničili chráněnou přírodu tím, že nejednali.
(Fotografie jsem pořídil na ustavujícím zasedání odborné skupiny pro řešení trampingu a souvisejících aktivit v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, které se konalo 31. ledna 2025 v Doksech. Jako ekologický publicista jsem se chtěl zasedání zúčastnit ve veřejném zájmu, abych zdokumentoval průběh úředního jednání. Ředitel AOPK František Pelc na mne zavolal městskou policii. Tak moc se bál, že na nejednání úředníků bude vidět.)
