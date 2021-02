Tomáš Zděblo: Už to řežu po pátý a furt je to krátký aneb Data a odborníci ‚na přírodu‛ diskuzi o vlcích nevytrhnou

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Fremlin / Flickr Nepotřebujeme více odborníků na vlky, ale více odborníků na lidi. Ilustrační snímek.

Zdálo by se, že s článkem Františka Elfmarka by mohl dojít naplnění můj sen o tom, že v české veřejné diskusi o vlcích nebudou zaznívat jen hlasy z jejích extrémních pólů. A že těžiště téhle debaty bude naopak ležet někde v pomyslném středu možných postojů a názorů, kde půjde spíše o hledání společné cesty k řešení komplikovaného problému, než silové prosazování potřeb a představ té, či oné strany.

Nu, není tomu tak.

Nejde ani tak o drobné věcné omyly (vlci i konflikty vyvolané jejich přítomností tu byli už před rokem 2000 a ne 2018, částečná “neinvestiční” podpora na výcvik a péči o pastevecké psy existuje a další), jako o kontraproduktivní klišé, která se do článku vloudila, a především o představu, že prožívání a emoce lidí dotčených návratem šelem jsou irelevantní, a to, co problémy v diskuzi vyřeší, jsou tvrdá data. Co naopak myslím v debatě potřebujeme, jsou měkké dovednosti.

Osobně doufám v to, že takto citlivá a “horká” témata v ochraně přírody budou komunikovat lidé, kteří komunikaci rozumí. V debatě nepotřebujeme více odborníků na vlky. Potřebujeme - ze strany státu a ochranářských organizací - více odborníků na lidi.

Odborníků na to, jak s lidmi vést dialog. Na to, jak často oprávněně frustrované chovatele i obyvatele oblastí dotčených návratem šelem, kteří se s přímo postiženými chovateli identifikují, nenahánět do náruče populistů a vychcánků z různých zájmových skupin, šířících manipulativní a lživé informace.

Diskuze o vlcích nabírá rysy kulturní války a je plná nereflektovaných prekonceptů. Vlk často funguje jako archetypální symbol divočiny (divokého) s kladným či záporným emočním nábojem dle naturelu jedince - a vůbec si nejsem jistý, že se to týká jenom laické veřejnosti a ochranáři jsou toho uchráněni. Bez reflexe vlastních postojů, nejen k šelmám, ale také k lidem, kteří naše nadšení z jejich návratu (potažmo celé ochrany přírody) nesdílí, bude naše snaha o smysluplnou diskusi vždycky kulhat minimálně na jednu nohu.

Je také chybou debatu redukovat na ekonomickou a ekologickou (environmentální) rovinu. Ignorovat silné kulturní a sociální rozměry problematiky (třeba kulturně podmíněný strach z šelem) znamená okopávat si v debatě vlastní kotníky.

Češi mají sice podle průzkumů přírodu rádi, pro její ochranu by se i (ve svých představách) uskromnili a očekávají v ochraně přírody aktivní přístup státu, úplně jiný obrázek ale nabízí rozhovory s lidmi, jejichž životy, hospodaření a podnikání aktivní ochrana přírody ovlivňuje.

A právě to jsou lidé, se kterými je nutné při ochraně přírody a krajiny spolupracovat.

Bagatelizovat a zesměšňovat jejich prožívání, jak se to povedlo v článku panu Elfmarkovi výroky o hospodských debatách a syndromu Červené Karkulky, není cesta, jak si získat jejich respekt a důvěru.

Pokud o ně a o férovou debatu ovšem stojíme, nerezignovali jsme na ni a nerozhodli se spokojit se s tím, že tyto lidi v konfliktech vyvstávajících z realizace praktických opatření ochrany přírody prostě přetlačíme opření o legislativu a podporu „zelené“, převážně městské veřejnosti (jak moc to funguje, ukazují třeba statistiky otrav dravých ptáků).

Také představa, že proti emocím (a fake news) lze úspěšně nasadit data, a když to nefunguje, tak zabere ještě více dat (viz titulek), vyvolá po roce boje s covidem jen smutný úsměv .

Návrat velkých šelem je komplikované a pro spoustu lidí extrémně citlivé téma.

Obdobně složitým tématem budou adaptace na změny klimatu, které také nejspíš dopadnou na různé skupiny obyvatel různou měrou a také snadno mohou vést k růstu frustrace, nedůvěře ve státní správu a posílení štěpících linií v už tak rozklížené společnosti.

Je důležité, aby debaty o velkých tématech ochrany přírody vedli lidé, kteří jsou k tomu vybaveni.

Vzdělanostně, zkušenostmi i obyčejnou lidskou empatií.

