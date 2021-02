František Elfmark: Vývoj situace s vlky v Česku – debatoval jsem s odborníky…

běžný uživatel 2.2.2021 19:51 Reaguje na Jiří Daneš

Deer, wolves, and people: costs, benefits and challenges of living together

JL Martin, S Chamaillé‐Jammes… - Biological Reviews, 2020 - Wiley Online Library



Where can wolves live and how can we live with them?

LD Mech - Biological conservation, 2017 - Elsevier



Yellowstone after wolves

DW Smith, RO Peterson, DB Houston - BioScience, 2003 - academic.oup.com



Using small populations of wolves for ecosystem restoration and stewardship

DS Licht, JJ Millspaugh, KE Kunkel, CO Kochanny… - …, 2010 - academic.oup.com



atd. atd. atd.....

Odpovědět