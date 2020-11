František Elfmark: K Bečvě jsme se nedozvěděli nic, otázky zůstávají

Zdroj | Český rybářský svaz

Dnešní projednávání ekologické havárie nám nepřineslo žádné nové informace. Kolem celé kauzy je stále mnoho otázek, které zůstávají stran MŽP a ČIŽP nezodpovězeny s tím, že vzhledem k probíhajícímu policejnímu vyšetřování není možné cokoli zveřejňovat nebo spekulovat.

Podobný výsledek jsem však očekával, neboť mi s totožným odůvodněním již odmítla poskytnout informace ČIŽP, kterou jsem o ně žádal před několika týdny, a ministr Brabec se obdobně vyjádřil v odpovědi na mou interpelaci. Více viz můj článek zde.

Za pozitivní a přínosné tak považuji pouze to, že bylo přijato usnesení, požadující po MŽP provedení následujících opatření k prevenci závažných ekologických havárií: snížení ohlašovacích prahů do Integrovaného registru znečišťování (IRZ) pro kyanidy tak, aby bylo možné lépe sledovat vypouštění i nakládání s těmito vysoce nebezpečnými látkami, zařazení perfluoralkylovaných látek (PFAS) na seznam látek ohlašovaných v únicích do vody a v odpadech (do IRZ), zlepšení systému vyhledávání v "Systému evidence kontaminovaných míst" a doplnění konkrétních údajů o látkách, které z těchto míst mohou unikat do životního prostředí.

Věřím, že přijetím těchto opatření spolu s odhalením příčin katastrofy bychom mohli do budoucna podobným haváriím zabránit.

