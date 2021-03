František Elfmark: Hrozí nám věčné léto?

Břetislav Machaček 17.3.2021 18:05

Už aby to bylo a mohl bych přestat topit! Co tak délka dne a noci a tím

množství slunečního svitu? To se srovná a bude v létě a v zimě stejné?

A co jižní a severní polokoule a rozdíly v jejich ročních obdobích? Taky

vsjo rovno? Běžte pane piráte strašit děti, ale ne dospělé lidi takovými

bláboly. To, že bylo pár let či desetiletí teplejších, než před tím, ještě neznamená, že tak tomu bude na věky věků. Takových period Země zažila

nespočet a zažila to už i lidská civilizace s putováním před chladem

za teplem a po změně zpět. U nás rostly kdysi tropické přesličky a je z nich uhlí, potom tu zasahoval i pevninský ledovec, který přinesl bludné balvany až k mému domu. Tolik jančení kolem počasí a údajného oteplení

je pouhým kšeftem s energetikou a novými technologiemi, když už se ty

staré neobnovují takovým tempem, jaký vyžaduje ekonomický růst. Žít postaru, tak je růst minimální, ale při radikálním řezu enormní. Kola

ekonomiky se točí i za cenu zadlužování a ekonesmyslů založených na

dotacích a jiném křivení trhu. Tento systém spěje do pekel zahlcení

odpadem starých technologií a vyčerpáním surovin na výrobu těch nových.

A to vše pro naplnění kapes hrstky vychytralců diktujících tento směr.

Já se spíše než oteplování obávám vlády hlupáků, kteří tomu naletěli

a půjdou za tím hlava nehlava. To bude teprve katastrofa!

