Věřím, že policie otravu Bečvy vyšetří, řekl ministr Brabec na jednání poslaneckého výboru, které chtělo mít ANO tajné

Zdroj | Dana Balcarová

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

„Opravdu mi vadí, že vyšetřování trvá tak dlouho. V minulosti jsem napsal, že v řádu hodin bude znám viník, dnes bych si za to dal facku," řekl na dnešním jednání výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny, které se věnovalo tématu dosud nevyjasněného vytrávení řeky Bečvy.

Jednání se kromě členů výboru zúčastnil ministr životního prostředí Richard Brabec, ředitel České inspekce životního prostředí Erik Geuss a k online přenosu byli připojeni i novináři a zástupci ekologických organizací. K nevoli členky výboru poslankyně Evy Fialové z ANO, která požadovala, aby jednání bylo vedeno v utajeném režimu, kvůli tomu, že otrávení řeky Bečvy se stále vyšetřuje. Jednání nakonec pokračovalo veřejně a online, byť z jednání výboru nebude zveřejněn záznam.

Z toho, že je jednání veřejné a účastní se ho novináři a padají nepříjemné otázky, byl rozladěný i ministr životního prostředí. „Musím se zeptat, je tohle vyšetřovací komise? Nebo výbor pro životní prostředí? Opravdu si myslíte, že to je normální? Takové vyšetřování v přímém přenosu?" reagoval ministr Richard Brabec.

Richard Brabec řekl, že vyzval orgány činné v trestním řízení, aby vyšetřování urychlily. „Vycházím z oficiálních informací policie, na její informace jsem odkázaný,“ říká Brabec. Odmítl, že by pomalé a zmatečné vyšetřování otrávení řeky Bečvy bylo nějaké spiknutí či že by on jako ministr byl nečinný. „Je to nesmysl, vše je teď v rukou policie,“ hájil se ministr. Průběh vyšetřování nechtěl komentovat s tím, že jde stále o živý spis a nechce průběh vyšetřování ovlivňovat. „Nechme policii pracovat!“ vyzval ministr. Ohradil se také vůči pochybám o dobře odvedené práci ze strany České inspekce životního prostředí. „Útoky na inspekci jsou vrchol,“ pronesl ministr.

Ředitel České inspekce životního prostředí nové světlo na případ nevrhl, vyjadřoval se spíše opatrně a zopakoval, že věc šetří policie, které jeho úřad předal všechny potřebné podklady. A zmínil, že informace, které zazní na veřejném jednání, by mohly mařit vyšetřování.

Ředitel Geuss popsal pozici ČIŽP při vyšetřování. Řekl, že organizace nepatří ke složkám integrovaného záchranného systému. Její kompetence jsou vymezeny a k některým haváriím ani nejsou přizváni. Podotkl také, že řízení praxí při zneškodňování havárií přísluší vodohospodářským, případně krajským úřadům. Předsedkyně výboru Dana Balcarová (Piráti) nato na twitteru uvedla, že Brabec s Geussem "hází odpovědnost" za šetření havárie na vodoprávní úřad. Podle ní "motají" řízení prací na zneškodnění havárie s prošetřením jejích příčin.

Později byl Brabec tázán na metodický pokyn pro prošetřování havárií. Brabec odpověděl, že postup vyplývá z vodního zákona, je však do jisté míry individuální. Poznamenal, že resort bere havárii jako "poučení" a lepší instruování vodoprávních úřadů.

Členka výboru Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) chtěla vědět, zda byl důkladně prošetřen i areál a odpadní soustava chemičky DEZA z koncernu Agrofert a zda ji Brabec jako možného viníka může zcela vyloučit. Ministr odpověděl, že nemůže spekulovat o žádné variantě. „Dříve jsme tlumočili vyjádření policie, od té doby neříkáme tak, ani tak,“ vysvětlil ministr a dodal, že viníka je potřeba najít, padni komu padni. „Vůbec si nepřipouštím, že by vyšetřování nedopadlo,“ řekl ministr s tím, že má důvěru v policii a soudy.

Na dotaz, zda se bude zasazovat o to, aby se Bečva jako bod projednala ve Sněmovně, řekl, že o to stojí, byť neovlivní, zda na to dojde. Při prvním pokusu se poslanci k bodu o havárii nedostali, Brabec se tehdy také z jednání omluvil. Dnes opět podotkl, že i ve Sněmovně však zřejmě nepoví nic nového.

Podle poslance a člena výboru Jana Čižinského na jednání výboru nezaznělo nic, co by mohlo vyšetřování jakkoliv ohrozit.

Kyanid unikl do Bečvy 20. září 2020. Ekologická havárie postihla řeku pod Valašským Meziříčím až po Přerov. Podle odborníků kyanid poškodil celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy na zhruba 40 kilometrech toku. Do kafilérie odvezli rybáři přes 40 tun ryb.

Přečtěte si také | Marek Petřivalský: Odpověď na stanovisko vedení společnosti DEZA

Přečtěte si také | Pavel Kocián: Katastrofa na Bečvě den po dni

Přečtěte si také | Jan Husák: Nevyjasněné okolnosti otravy řeky Bečvy

reklama