Sněžka ukrývá gigantické ložisko lithia! Polsko už zahájilo těžbu

Polsko jedná okamžitě

Až dosud to nikdo nevěděl, ale masiv Sněžky obsahuje obří ložisko lithia. Polsko na nic nečekalo a už zahájilo těžbu. Česká strana zatím přešlapuje. Česká těžařská unie by těžila, ale její odbory tvrdí, že doprava lanovkou na Sněžku je moc drahá a fronty na ní dlouhé. Čeští ochránci přírody vymýšlí, jak přenést vzácné alpinské trávníky.Polská strana nezaváhala ani den a do Krkonoš poslala všechny své volné geology a horníky. Zahajovací práce má na starosti Grzegorz Brzęczyszczykiewicz.

Podle Brzęczyszczykiewicze je ložisko lithia nejlépe přístupné přímo z vrcholu Sněžky a bude nutné jej částečně až zcela odtěžit. Po vytěžení lithia zůstane místo vrcholu vykotlaný kráter, který se podle něj v rámci revitalizace nechá zaplnit vodou a bude sloužit jako přečerpávací stanice, nebo – v optimistickém scénáři – jako luxusní horské koupaliště.

„Necháme tu kousek travičky, aby si bylo kam lehnout,“ ujišťuje veřejnost Brzęczyszczykiewicz. Tato druhá možnost by podle polského ministra průmyslu byla „elegantním spojením turismu a těžby“. Polská vláda dokonce zvažuje, že by návštěvníci mohli platit vstupné za možnost se v budoucím jezeře koupat – a tím financovat další těžbu.

„Není důvod k obavám,“ uklidňuje veřejnost polský ministr životního prostředí. „Sněžka zcela nezmizí, jen trochu, a ne hned, ale jen postupně.“

Podle něho bude těžba naprosto ekologická, horníci budou dostávat biostravu a jejich helmy jsou z 95 procent vyrobené z recyklovatelného plastu.

Česká reakce? Metro!

Mezi českými politiky už se objevují první opatrné nápady, jak situaci řešit. Jako první se nabízel tradiční postup, který se použil vždy, když s námi někdo vymetal. Napsat velmi ostrou protestní nótu dostalo za úkol ministerstvo životního prostředí, proces se však zasekl na ověřování, jak se správně píše Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. S dopisem přislíbilo pomoci ministerstvo zahraničních věcí, které už jmenovalo komisi pro výběr vhodného řezu písma.

Ministerstvo průmyslu proto přispěchalo se svým plánem, totiž lithium Polákům vyfouknout odvážnou těžbou z Rudné rokle pomocí těžebního tunelu.

„To by pro Metrostav určitě nebyl problém. A pak bychom na vrcholu udělali stanici metra a mohli se zbavit té drahé lanovky a dlouhých front,“ dodává ministr průmyslu v naději, že tak přivede k rozumu odbory.

Ředitel Krkonošského národního parku na náš dotaz, jak bude ochráněna vzácná příroda vrcholu Sněžky, odpověděl, že se alpinský trávník pokusí přemístit.

„Nabízí se dát jej do Prahy na Strahovský stadion. Alespoň by stadion sloužil něčemu užitečnému,“ říká ředitel. Existuje i plán b, totiž že si alpinský trávník rozeberou zaměstnanci parku a dají si je doma na své zahradní skalky.

K dnešnímu dni není vůbec jasné, jak celá kauza s lithiem dopadne. Česká vláda plánuje k situaci svolat kulatý stůl, jakmile se vyřeší, zda má být skutečně kulatý, nebo spíš mírně elipticky oválný, což by výrazným způsobem podtrhlo vážnost situace.

