Soud odročil případ hasiče a úřednice z vedlejší větve kauzy Bečva na neurčito

30.9.2025 12:02 | OLOMOUC (ČTK)
Foto | Radim Holiš / Wikimeda Commons
Případ hasiče Jiřího Pochyly a úřednice Věry Šulové z radnice v Rožnově pod Radhoštěm, kteří jsou obžalováni ve vedlejší větvi kauzy otravy Bečvy ze září 2020, dnes odročil olomoucký krajský soud na neurčito. Důvodem je řada nových odvolacích námitek i důkazních návrhů. Soud bude muset zvážit, jaký procesní postup zaujme, uvedl předseda senátu Michal Jelínek. Pochyla se jako velitel zásahu v den havárie zodpovídá z nečinnosti při řízení záchranných prací, úřednice Šulová se zodpovídá z toho, že vydala nezákonné správní rozhodnutí týkající se lagun ve firmě Energoaqua. Ta byla již dříve soudy označena za viníka havárie.
 
"Krajský soud dnes nemohl ve věci rozhodnout, neboť obdržel doslova na poslední chvíli celou řadu dalších odvolacích námitek, bylo rozšířeno podané odvolání ze strany obžalované. Krajský soud se bude muset pečlivě zabývat tím, kterým důkazním návrhům přisvědčí a kterým nikoliv," uvedl soudce. Podotkl přitom, že obžalovaná si vzala druhého obhájce a jeho argumentaci na 12 stranách obdržel soud dnes v 06:39. Pokud by důkazní návrhy byly v užším rozsahu, v obecné rovině by je řešil odvolací soud, v případě většího rozsahu připadá v úvahu zrušení rozsudku a vrácení věci okresnímu soudu.

Oba jsou obžalováni za maření úkolu úřední osoby z nedbalosti. Vsetínský okresní soud Pochylovi uložil peněžitý trest 30.000 korun a Šulové 60.000 korun. Ženě navíc zakázal na dva roky vykonávat jakékoliv funkce ve státní správě. Obhájci obou obžalovaných žádali pro své klienty zproštění obžaloby, žádného trestného činu se podle nich nedopustili. Pochylovi původně za trestný čin hrozilo až roční vězení, Šulové až tři roky vězení.

Pochyla řídil 20. září 2020 část odpoledne záchranné práce v Choryni na Vsetínsku a okolí, kde rybáři v řece pozorovali první mrtvé ryby. Ačkoliv podle žalobce zjistil zasažení řeky chemickou látkou, nezajistil postupný odběr vzorků vody proti proudu, což zkomplikovalo vyšetření případu. Šulová jako referentka odboru životního prostředí a výstavby v Rožnově pod Radhoštěm v roce 2018 povolila firmě Energoaqua v lagunách akumulovat místo vyčištěných vod z čistírny odpadních vod povrchové vody. Podle obžaloby v hlavní větvi kauzy to způsobilo, že laguny nemohly zastavit případný únik nedostatečně vyčištěných odpadních vod do řeky.

Ekologická katastrofa postihla Bečvu na rozhraní Zlínského a Olomouckého kraje. Podle odborníků řeku otrávil kyanid, který zasáhl zhruba 40 kilometrů toku a otrávil víc než 40 tun ryb. Podle pravomocného rozhodnutí způsobila otravu rožnovská společnost Energoaqua. Potrestána ale nebyla. Jelikož se podle soudu nepodařilo zjistit konkrétního viníka otravy, není za ni právnická osoba trestně odpovědná, případ byl postoupen České inspekci životního prostředí jako možný přestupek. Ředitele podniku Oldřicha Havelku soud obžaloby zprostil.

