Soud odročil případ hasiče a úřednice z vedlejší větve kauzy Bečva na neurčito
Oba jsou obžalováni za maření úkolu úřední osoby z nedbalosti. Vsetínský okresní soud Pochylovi uložil peněžitý trest 30.000 korun a Šulové 60.000 korun. Ženě navíc zakázal na dva roky vykonávat jakékoliv funkce ve státní správě. Obhájci obou obžalovaných žádali pro své klienty zproštění obžaloby, žádného trestného činu se podle nich nedopustili. Pochylovi původně za trestný čin hrozilo až roční vězení, Šulové až tři roky vězení.
Pochyla řídil 20. září 2020 část odpoledne záchranné práce v Choryni na Vsetínsku a okolí, kde rybáři v řece pozorovali první mrtvé ryby. Ačkoliv podle žalobce zjistil zasažení řeky chemickou látkou, nezajistil postupný odběr vzorků vody proti proudu, což zkomplikovalo vyšetření případu. Šulová jako referentka odboru životního prostředí a výstavby v Rožnově pod Radhoštěm v roce 2018 povolila firmě Energoaqua v lagunách akumulovat místo vyčištěných vod z čistírny odpadních vod povrchové vody. Podle obžaloby v hlavní větvi kauzy to způsobilo, že laguny nemohly zastavit případný únik nedostatečně vyčištěných odpadních vod do řeky.
Ekologická katastrofa postihla Bečvu na rozhraní Zlínského a Olomouckého kraje. Podle odborníků řeku otrávil kyanid, který zasáhl zhruba 40 kilometrů toku a otrávil víc než 40 tun ryb. Podle pravomocného rozhodnutí způsobila otravu rožnovská společnost Energoaqua. Potrestána ale nebyla. Jelikož se podle soudu nepodařilo zjistit konkrétního viníka otravy, není za ni právnická osoba trestně odpovědná, případ byl postoupen České inspekci životního prostředí jako možný přestupek. Ředitele podniku Oldřicha Havelku soud obžaloby zprostil.
