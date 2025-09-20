https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pruvod-pripomnel-ve-valasskem-mezirici-pate-vyroci-otravy-reky-becvy
Průvod připomněl ve Valašském Meziříčí páté výročí otravy řeky Bečvy

20.9.2025 19:47 | VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ (ČTK)
Řeka Bečva protékající mezi Valašským Meziříčím a Juřinkou.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Radim Holiš / Wikimedia Commons
Průvod, do kterého se zapojily desítky lidí, připomněl dnes odpoledne ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku páté výročí otravy řeky Bečvy. Pořadatelé akce pojmenované Den Bečvy - pět let poté připravili také besedy a kulturní program. Řeku podle pravomocného rozhodnutí soudu otrávily 20. září 2020 kyanidy, které vytekly v podobě odpadních vod z rožnovské společnosti Energoaqua. Za způsobení ekologické havárie však nikdo potrestán nebyl.
 
Průvod prošel podél Rožnovské Bečvy a zamířil k soutoku se Vsetínskou Bečvou. Mezi jeho účastníky rozdali organizátoři letáky s nápisem Bečva nevyšumí a plyšové ryby, které měly symbolizovat uhynulé živočichy z řeky. "Máme pět let od otravy Bečvy, která byla největší ekologickou havárií v moderních dějinách České republiky a do dneška nevíme, jak se to stalo, bohužel," řekl dnes ČTK a České televizi organizátor setkání Jan Husák.

Domnívá se, že havárie dosud nebyla uspokojivě objasněna. "Myslíme si, že je velice důležité mluvit o tom, že přírodu máme jenom jednu a chtít odpovědi na otázky, které nebyly zodpovězeny, od odborníků, politiků, prostě komplet. Opravdu nejsme spokojeni s tím, jak to dopadlo. Kdo havárii zavinil? A pokud ten, na kterého bylo poukázáno, tak jak je možné, že jedy tekly 3,5 kilometru Bečvou a nezabily jedinou rybu? To je základní kámen úrazu celé té záležitosti," uvedl Husák.

Lidi, kteří se do průvodu zapojili, organizátoři vyzvali, aby si na sebe vzali černé oblečení, což většina z nich udělala. "Černá barva je symbolická. Je to v podstatě jakási tryzna za ryby, kterých uhynulo minimálně 40 tun, co vylovili rybáři. Dalších spoustu tun uplynulo proudem. Je to výraz smutku, že nám nebyly dány odpovědi," doplnil Husák.

Do průvodu se zapojila například Markéta z Valašského Meziříčí. "Vnímala jsem jako hrozně důležité, aby se na otravu nezapomnělo a na všechny události kolem ní. Jak se mlžilo, nic nepřiznalo a jak skoro všichni ti, kteří byli na těch důležitých místech, řekli, že je vše v pořádku. To mi přišlo na tom to nejstrašnější, ta mafie na významných postech," řekla ČTK jedna z účastnic průvodu.

Součástí programu jsou také diskuse s vědci, ekology a novináři nebo uvedení divadelní inscenace Bečva (True crime). Autorem a režisérem hry o absurditách a selháních systému spojených s únikem chemikálií do Bečvy je Petr Michálek, někdejší ředitel zlínského divadla. Večer budou moci zájemci vyrazit na koncerty skupin Dou NaBoso, Juhyň Introvert Trio a Biograf Band.

Ekologická havárie postihla řeku pod Valašským Meziříčím až po Přerov. Rybáři odvezli do kafilerie přes 40 tun leklých ryb. Někteří odborníci však považují otravu Bečvy za stále neobjasněnou. Kauzu od počátku provází řada pochybností, týkají se jak příčiny havárie, tak okolností její likvidace a následného vyšetřování.

Okresní soud ve Vsetíně v kauze rozhodl v říjnu 2023, podle něj otravu Bečvy způsobila společnost Energoaqua. Trest jí ale soud neuložil, podle soudkyně Ludmily Gerlové se nepodařilo zjistit, co přesně se v podniku stalo. Právnická osoba podle soudkyně není v tomto případě objektivně trestně odpovědná. Firma se však podle soudu při havárii mohla dopustit přestupku, věc proto soud postoupil České inspekci životního prostředí. Ředitele podniku Oldřicha Havelku soud obžaloby z otravy řeky zprostil. Proti oběma těmto rozhodnutím podal státní zástupce opravný prostředek. Odvolací olomoucký krajský soud loni v listopadu potvrdil zproštění obžaloby ředitele Havelky a poté zamítl v kauze i stížnost žalobce vůči společnosti Energoaqua.

Na jaře 2021 také vznikla z iniciativy tehdy opozičních opoziční ODS, KDU-ČSL a TOP 09 sněmovní vyšetřovací komise. Vyslechnutí odborníci ji například upozornili na to, že v případu vyšetřovatelé nemají jasné důkazy, protože v den havárie nikdo neodebral vzorky vody z průmyslových výpustí okolních podniků.

Viktor Chrást
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
