NSS potvrdil firmě Energoaqua pokutu 70 000 Kč za provoz kanalizace bez povolení

5.1.2026 11:38 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Radim Holiš / Wikimedia Commons
Nejvyšší správní soud (NSS) definitivně potvrdil společnosti Energoaqua pokutu 70 000 korun za provoz průmyslové kanalizace a čistírny odpadních vod bez povolení. Jde o kanalizaci a čističku v areálu bývalé Tesly v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku, odkud teče voda kanálem do Bečvy. Právě firmě Energoaqua soudy připsaly zodpovědnost za kontaminaci řeky kyanidem v roce 2020. Pokuta však s incidentem bezprostředně nesouvisí a rozhodnutí NSS, které je dočasně zpřístupněné na úřední desce, událost přímo nezmiňuje.
 
Pokutu vyměřil v dubnu 2024 zlínský krajský úřad. Firma neměla řádné povolení podle zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. V červnu téhož roku rozhodnutí potvrdilo ministerstvo zemědělství. Firma podala žalobu ke Krajskému soudu v Brně. Zejména tvrdila, že neprovozuje kanalizaci, která by sloužila veřejné potřebě, a zákon na ni proto nedopadá. Kanalizace prý slouží jen soukromému zájmu úzkého okruhu uživatelů.

Firma také uváděla, že úřady při ukládání pokuty nerozeznaly správně polehčující a přitěžující okolnosti. Prý přehlédly například to, že Energoaqua kanalizaci používala bez problémů více než 20 let, což je podle firmy polehčující okolnost.

Krajský soud žalobu zamítl. Zdůraznil, že kanalizací a čističkou procházelo značné množství odpadní vody, a to i s obsahem nebezpečných látek, a proto byl "zcela jistě dán veřejný zájem na jejím zákonném zřízení a provozování". Krajský soud také podotknul, že pokud správní orgány firmu 20 let nepokutovaly, neznamená to, že kanalizaci provozovala řádně. Úřady o ní nevěděly, nemohly tedy provádět kontroly.

V kasační stížnosti k NSS firma uplatnila podobnou argumentaci jako v žalobě. Nejvyšší instance však souhlasila s právním hodnocením krajského soudu a nezohlednila ani námitku, že správní orgány o provozování kanalizace vědět musely. Energoaqua totiž svá tvrzení dostatečně nespecifikovala. "Stěžovatelka ustrnula na obecných prohlášeních typu 'je všeobecně známo' a 'je to uvedeno v celé řadě dokumentů'," stojí v rozsudku NSS.

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) koncem loňského roku v jiném řízení uložila společnosti Energoaqua pokutu pět milionů korun za přestupek proti vodnímu zákonu. Odpadní vody vypouštěla v rozporu s povolením. Firma s rozhodnutím nesouhlasí a podala odvolání k ministerstvu životního prostředí.

Inspekce případ převzala jako možný přestupek poté, co soudy v pravomocném rozhodnutí označily firmu Energoaqua za viníka ekologické havárie ze září 2020. Společnost ale u soudu nebyla potrestaná. Nepodařilo se totiž zjistit, co přesně se v podniku odehrálo.

Ekologická katastrofa postihla Bečvu na rozhraní Zlínského a Olomouckého kraje. Podle odborníků do řeky unikl kyanid a otrávil víc než 40 tun ryb. Energoaqua svůj podíl na kontaminaci řeky po celou dobu odmítala. Také rybáři považovali za nemožné, aby ryby začaly hynout až 3,5 kilometru od výusti kanálu z rožnovské Tesly.

V souvislosti s kontaminací Bečvy si nakonec pravomocný trest vyslechli jen hasič Jiří Pochyla, který velel zásahu, a úřednice Věra Šulová z rožnovské radnice. Podle soudu nese odpovědnost za nezákonné správní rozhodnutí týkající se lagun firmy Energoaqua. Soudy jim za maření úkolu úřední osoby z nedbalosti uložil peněžité tresty.

Pražská EVVOluce

