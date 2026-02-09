https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/opozicni-novela-o-reseni-ekologickych-skod-u-babisovy-vlady-zrejme-narazi
Opoziční novela o řešení ekologických škod u Babišovy vlády zřejmě narazí

9.2.2026 09:01 (ČTK)
Foto | Radim Holiš / Wikimedia Commons
Pro nadbytečnost vláda zřejmě odmítne novelu o předcházení ekologické újmě, jež má podle autorů z řad opozičních poslanců přispět ke snazšímu a k rychlejšímu řešení nejzávažnějších škod na životním prostředí. Ve stanovisku pro zákonodárce kabinet Andreje Babiše (ANO) na pondělní schůzi patrně uvede, že navrhované změny by jen zvýšily náklady a byrokracii.
 
Předloha skupiny poslanců z klubů lidovců, Pirátů a TOP 09 v čele někdejším ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem (KDU-ČSL) odpovídá vládnímu návrhu z minulého volebního období. Zpřesňuje zákonné vymezení ekologické újmy a umožnila by státu financování nápravných opatření a následné vymáhaní nákladů po původci újmy.

Nyní se zákon o předcházení ekologické újmě podle předkladatelů nevyužívá kvůli nejasnému vztahu k jiným právním předpisům, a to k vodnímu zákonu, zákonu o ochraně zemědělského půdního fondu a zákonu o ochraně přírody a krajiny. Novela by na tom podle vládních legislativců nic nezměnila.

"Vláda považuje předložený návrh zákona za nadbytečnou a byrokracii navyšující úpravu," napsali vládní právníci v předběžném záporném stanovisku pro zákonodárce. Nynější znění zákona je podle nich v souladu s příslušnou evropskou směrnicí, což uznávají i předkladatelé.

Novela podle zdůvodnění posiluje pravomoci úřadů, zejména České inspekce životního prostředí, při řešení krizí a reaguje na rostoucí počty znečištěných míst. Zavádí například nový systém hodnocení rizik, který má umožnit rychlejší zásah při ekologických haváriích, včetně využití prostředků ze Státního fondu životního prostředí, pokud není znám původce. Firmy má vést změna zákona k tomu, aby více investovaly do předcházení ekologickým škodám a do jejich řešení.

Přijetí novely by vedlo podle vládních legislativců jen ke zvýšení nákladů státu kvůli nutnosti vzniku nových úřednických míst, kterých by byly podle ministerstva životního prostředí potřeba tři desítky. Významně by podle předběžného stanoviska vzrostly administrativní náklady firem.

