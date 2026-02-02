Opoziční poslanci podali novelu o řešení ekologických škod, u vlády asi narazí
Novela podle zdůvodnění posiluje pravomoci úřadů, zejména České inspekce životního prostředí, při řešení krizí a reaguje na rostoucí počty znečištěných míst. Zavádí například nový systém hodnocení rizik, který má umožnit rychlejší zásah při ekologických haváriích, včetně využití prostředků ze Státního fondu životního prostředí, pokud není znám původce. Firmy má vést změna zákona k tomu, aby více investovaly do předcházení ekologickým škodám a do jejich řešení.
Většina z desítky připomínek doporučuje vládě Andreje Babiše (ANO), aby se k novele postavila záporně. Například ministerstvo životního prostředí upozornilo na to, že Česko přejalo příslušnou evropskou směrnici, z níž zákon vychází, řádně a úplně. Rozsáhlá novela není podle něho potřebná. Úřady by navíc musely přijmout podle ministerstva tři desítky nových pracovníků.
Přínosem novely podle ministerstva zemědělství je to, že předkladatelé upozornili na opomíjený a zbytný zákon. Ministerstvo doporučilo nahradit zákon o předcházení ekologické újmě převedením požadavků evropské směrnice mimo jiné do zákona o ochraně přírody a krajiny, zákona o lesích a do vodního zákona.
reklama