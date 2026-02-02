https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/opozicni-poslanci-podali-novelu-o-reseni-ekologickych-skod-u-vlady-asi-narazi
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Opoziční poslanci podali novelu o řešení ekologických škod, u vlády asi narazí

2.2.2026 12:30 (ČTK)
Diskuse: 2
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Ke snazšímu a rychlejšímu řešení nejzávažnějších škod na životním prostředí by měla přispět poslanecká novela o předcházení ekologické újmě. Předloha skupiny poslanců z klubů lidovců, Pirátů a TOP 09 v čele někdejším ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem (KDU-ČSL) odpovídá vládnímu návrhu z minulého volebního období. Sněmovna jej nestihla projednat. Nynější novelu kabinet ANO, SPD a Motoristů asi odmítne.
 
Poslanecká předloha mimo jiné zpřesňuje zákonné vymezení ekologické újmy. Umožní také státu financování nápravných opatření a následné vymáhaní nákladů po původci újmy. Nyní se zákon o předcházení ekologické újmě podle předkladatelů nevyužívá kvůli nejasnému vztahu k jiným právním předpisům, a to k vodnímu zákonu, zákonu o ochraně zemědělského půdního fondu a zákonu o ochraně přírody a krajiny.

Novela podle zdůvodnění posiluje pravomoci úřadů, zejména České inspekce životního prostředí, při řešení krizí a reaguje na rostoucí počty znečištěných míst. Zavádí například nový systém hodnocení rizik, který má umožnit rychlejší zásah při ekologických haváriích, včetně využití prostředků ze Státního fondu životního prostředí, pokud není znám původce. Firmy má vést změna zákona k tomu, aby více investovaly do předcházení ekologickým škodám a do jejich řešení.

Většina z desítky připomínek doporučuje vládě Andreje Babiše (ANO), aby se k novele postavila záporně. Například ministerstvo životního prostředí upozornilo na to, že Česko přejalo příslušnou evropskou směrnici, z níž zákon vychází, řádně a úplně. Rozsáhlá novela není podle něho potřebná. Úřady by navíc musely přijmout podle ministerstva tři desítky nových pracovníků.

Přínosem novely podle ministerstva zemědělství je to, že předkladatelé upozornili na opomíjený a zbytný zákon. Ministerstvo doporučilo nahradit zákon o předcházení ekologické újmě převedením požadavků evropské směrnice mimo jiné do zákona o ochraně přírody a krajiny, zákona o lesích a do vodního zákona.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Rožnovská Bečva ve Valašském Meziříčí v zimě Foto: Radim Holiš Wikimedia Commons NSS potvrdil firmě Energoaqua pokutu 70 000 Kč za provoz kanalizace bez povolení Řeka Bečva protékající mezi Valašským Meziříčím a Juřinkou. Foto: Radim Holiš Wikimedia Commons Energoaqua dostala pokutu pět mil. Kč za odpadní vody v kauza Bečva, odvolala se Řeka Bečva protékající mezi Valašským Meziříčím a Juřinkou. Foto: Radim Holiš Wikimedia Commons Krajský soud odsoudil hasiče a úřednici za pochybení při havárii na řece Bečvě

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (2)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

RV

Richard Vacek

2.2.2026 15:39
Předchozí vláda to nepokládala za důležité a proto se to nestihlo za celé volební období projednat. Současná vláda má k řešení vlastní jiné věci, které chce řešit, tak se dá předpokládat, že jim dá přednost.
Odpovědět
PN

Petr Novotný

2.2.2026 23:01 Reaguje na Richard Vacek
posilovat pravomoci úřadů ČR nepotřebuje.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist