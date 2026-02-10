Opoziční novelu o řešení ekologických škod vláda odmítla
Novelu odmítá také opoziční ODS, podle poslance občanských demokratů Jana Bureše by výrazně ztížila život prakticky všem. Bureš poukázal například na posílení aktivistických spolků, přenos nákladů ze znečišťovatelů na stát a na zvýšení byrokracie. "Místo rychlé nápravy přichází nově papíry, nová razítka, nové čekání a účet často zaplatí občané, a ne znečišťovatelé," řekl dnes novinářům.
Nyní se zákon o předcházení ekologické újmě podle předkladatelů nevyužívá kvůli nejasnému vztahu k jiným právním předpisům, a to k vodnímu zákonu, zákonu o ochraně zemědělského půdního fondu a zákonu o ochraně přírody a krajiny. Novela by na tom podle vládních legislativců nic nezměnila.
"Vláda považuje předložený návrh zákona za nadbytečnou a byrokracii navyšující úpravu," napsali vládní právníci v předběžném záporném stanovisku pro zákonodárce. Nynější znění zákona je podle nich v souladu s příslušnou evropskou směrnicí, což uznávají i předkladatelé.
Novela podle zdůvodnění posiluje pravomoci úřadů, zejména České inspekce životního prostředí, při řešení krizí a reaguje na rostoucí počty znečištěných míst. Zavádí například nový systém hodnocení rizik, který má umožnit rychlejší zásah při ekologických haváriích, včetně využití prostředků ze Státního fondu životního prostředí, pokud není znám původce. Firmy má vést změna zákona k tomu, aby více investovaly do předcházení ekologickým škodám a do jejich řešení.
Přijetí novely by vedlo podle vládních legislativců jen ke zvýšení nákladů státu kvůli nutnosti vzniku nových úřednických míst, kterých by byly podle ministerstva životního prostředí potřeba tři desítky. Významně by podle předběžného stanoviska vzrostly administrativní náklady firem.
