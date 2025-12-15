Energoaqua dostala pokutu pět mil. Kč za odpadní vody v kauza Bečva, odvolala se
Ekologická katastrofa postihla Bečvu na rozhraní Zlínského a Olomouckého kraje. Podle odborníků řeku otrávil kyanid, který zasáhl zhruba 40 kilometrů toku a otrávil víc než 40 tun ryb.
Spis inspekce obdržela od Okresního soudu ve Vsetíně a po jeho prostudování a po shromáždění podkladů zahájila v polovině května s firmou správní řízení. Pokutu ve výši pět milionů korun udělili firmě inspektoři za spáchání přestupku podle vodního zákona, a to vypouštění odpadních vod v rozporu s povolením k nakládání s vodami v období od ledna 2018 až září 2020, řekla dnes ČTK Loužecká. Řeka Bečva byla otrávena 20. září 2020.
S rozhodnutím inspekce firma nesouhlasí. "Nesouhlasíme s tím, dnes to bylo řádně a včas rozporováno. Ty nedostatky byly z hlediska České inspekce životního prostředí významné. Více k tomu nemohu říci, četl jsem to před hodinou, dělal to právník. Podali jsme to jako odvolání na ministerstvo," řekl dnes ČTK ředitel podniku Oldřich Havelka.
Společnost spravuje tovární areál bývalé Tesly v Rožnově pod Radhoštěm, kde zajišťuje i čištění odpadních vod. Z areálu vytékají přes 13 kilometrů dlouhým kanálem, který ve Valašském Meziříčí ústí do Bečvy. Podle obžaloby se znečištění do řeky v září 2020 dostalo právě tímto kanálem. Společnost Energoaqua svůj podíl na otravě řeky po celou dobu procesu odmítala. Podle jejích zástupců neexistuje žádný důkaz, který by svědčil o vině společnosti a jejího ředitele. Také rybáři považovali za nemožné, aby ryby začaly hynout až 3,5 kilometru od této výusti.
V případu byl nakonec letos na začátku listopadu pravomocně odsouzen pouze hasič Jiří Pochyla, který v osudný den velel zásahu, a úřednice Věra Šulová z radnice v Rožnově pod Radhoštěm, která podle soudu nese odpovědnost za nezákonné správní rozhodnutí týkající se lagun firmy Energoaqua. Soud jim za maření úkolu úřední osoby z nedbalosti uložil peněžité tresty.
Alena Horáková
reklama