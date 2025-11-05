Krajský soud odsoudil hasiče a úřednici za pochybení při havárii na řece Bečvě
"Pokud okresní soud rozhodl o trestní odpovědnosti obžalovaného, postupoval zcela správně. Jde o nedbalostní přečin," uvedla soudkyně. Doplnila, že při zásahu si musel být vědom, že se proti proudu nacházejí výpustě hlavních znečišťovatelů, přesto nezajistil odběry, což zkomplikovalo vyšetření případu.
Šulová jako referentka odboru životního prostředí a výstavby v Rožnově pod Radhoštěm v roce 2018 povolila firmě Energoaqua v lagunách akumulovat místo vyčištěných vod z čistírny odpadních vod povrchové vody. Laguny, které byly poslední pojistkou, tak nemohly zastavit případný únik nedostatečně vyčištěných odpadních vod do řeky. Naopak podle krajského soudu nemohla vědět, že vypuštěním otrávených látek může nastat otrava tak velkého rozsahu. Zmírnil jí proto právní kvalifikaci, snížil peněžitý trest a vypustil trest zákazu činnosti. "Není možno jí klást k tíži následek spočívající v úhynu ryb a ke škodě ve výši zhruba čtyři miliony korun," uvedl předseda senátu Michal Jelínek.
Podle pravomocného rozhodnutí způsobila otravu rožnovská společnost Energoaqua, potrestána ale nebyla. Jelikož se podle soudu nepodařilo zjistit konkrétního viníka otravy, není za ni právnická osoba podle soudů trestně odpovědná. Případ byl postoupen České inspekci životního prostředí (ČIŽP) jako možný přestupek. Inspekce zatím ve věci nerozhodla. "Řízení zatím nebylo ukončeno," řekla dnes ČTK mluvčí ČIŽP Miriam Loužecká. Ředitele podniku Energoaqua Oldřicha Havelku soud obžaloby zprostil.
Ekologická katastrofa postihla Bečvu na rozhraní Zlínského a Olomouckého kraje. Podle odborníků řeku otrávil kyanid, který zasáhl zhruba 40 kilometrů toku a otrávil víc než 40 tun ryb.
Alena Horáková
ČIŽP prováděla pravidelné kontrolní prohlídky ČOV Energoaquy a musela znát podrobně rizika provozu likvidace a stav ČOV. Jako odborný orgán by měl nést odpovědnost za svou činnost.