https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/krajsky-soud-odsoudil-hasice-a-urednici-za-pochybeni-pri-havarii-na-rece-becve
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Krajský soud odsoudil hasiče a úřednici za pochybení při havárii na řece Bečvě

5.11.2025 11:29 | OLOMOUC (ČTK)
Řeka Bečva protékající mezi Valašským Meziříčím a Juřinkou.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Radim Holiš / Wikimedia Commons
Za havárii na řece Bečvě ze září 2020 dnes olomoucký krajský soud pravomocně odsoudil hasiče Jiřího Pochylu a úřednici Věru Šulovou z radnice v Rožnově pod Radhoštěm. Pochyla jako velitel zásahu byl nečinný při řízení záchranných prací, úřednice Šulová nese odpovědnost za nezákonné správní rozhodnutí týkající se lagun firmy Energoaqua, která byla soudy označena za viníka ekologické havárie. Soud jim za maření úkolu úřední osoby z nedbalosti uložil peněžité tresty. Šulové jej snížil kvůli zmírnění právní kvalifikace z 60 000 na 40 000 korun, Pochylovi potvrdil 30 000 korun. Oba jsou jediní, kteří za tuto havárii pykají.
 
Podle soudkyně Markéty Langerové hasič Pochyla, který řídil 20. září 2020 záchranné práce v Choryni na Vsetínsku a okolí, kde rybáři v řece pozorovali první mrtvé ryby, závažně porušil své povinnosti během zásahu. Měl přitom aktivně chránit životní prostředí, přerušit příčinu havárie, zajistit průzkum a odebírat vzorky.

"Pokud okresní soud rozhodl o trestní odpovědnosti obžalovaného, postupoval zcela správně. Jde o nedbalostní přečin," uvedla soudkyně. Doplnila, že při zásahu si musel být vědom, že se proti proudu nacházejí výpustě hlavních znečišťovatelů, přesto nezajistil odběry, což zkomplikovalo vyšetření případu.

Šulová jako referentka odboru životního prostředí a výstavby v Rožnově pod Radhoštěm v roce 2018 povolila firmě Energoaqua v lagunách akumulovat místo vyčištěných vod z čistírny odpadních vod povrchové vody. Laguny, které byly poslední pojistkou, tak nemohly zastavit případný únik nedostatečně vyčištěných odpadních vod do řeky. Naopak podle krajského soudu nemohla vědět, že vypuštěním otrávených látek může nastat otrava tak velkého rozsahu. Zmírnil jí proto právní kvalifikaci, snížil peněžitý trest a vypustil trest zákazu činnosti. "Není možno jí klást k tíži následek spočívající v úhynu ryb a ke škodě ve výši zhruba čtyři miliony korun," uvedl předseda senátu Michal Jelínek.

Podle pravomocného rozhodnutí způsobila otravu rožnovská společnost Energoaqua, potrestána ale nebyla. Jelikož se podle soudu nepodařilo zjistit konkrétního viníka otravy, není za ni právnická osoba podle soudů trestně odpovědná. Případ byl postoupen České inspekci životního prostředí (ČIŽP) jako možný přestupek. Inspekce zatím ve věci nerozhodla. "Řízení zatím nebylo ukončeno," řekla dnes ČTK mluvčí ČIŽP Miriam Loužecká. Ředitele podniku Energoaqua Oldřicha Havelku soud obžaloby zprostil.

Ekologická katastrofa postihla Bečvu na rozhraní Zlínského a Olomouckého kraje. Podle odborníků řeku otrávil kyanid, který zasáhl zhruba 40 kilometrů toku a otrávil víc než 40 tun ryb.

Alena Horáková

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
hi

5.11.2025 21:35
Před vydáním rozhodnutí týkající se lagun firmy Energoaqua, se musela vyjádřit ČIŽP a Povodí Moravy. Zřejmě museli souhlasili s jejich zrušením. Jinak by úřednice rozhodnutí nevydala. Jako odborné organizace by měly za své vyjádření nést odpovědnost spíše než úřednice, která vše jen zúřadovala na základě vyjádření odborníků (ČIŽP a PM). Pro posouzení případných rizik nemá úřednice OŽP potřebné odborné znalosti.
ČIŽP prováděla pravidelné kontrolní prohlídky ČOV Energoaquy a musela znát podrobně rizika provozu likvidace a stav ČOV. Jako odborný orgán by měl nést odpovědnost za svou činnost.
