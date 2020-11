Pavel Kocián: Katastrofa na Bečvě den po dni Foto | Miroslav Přikryl / Český rybářský svaz Ryby, otrávené kyanidem v řece Bečvě. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Neděle 20. září V září postihla jednu z našich významných řek ekologická havárie, která svým rozsahem překonala všechny dosavadní havárie. Byl zasaženo téměř 40 kilometrů vodního toku a škody jdou do desítek miliónů. Připomeňme si proto nyní jak tato přírodní katastrofa vznikla a jaký byl průběh její likvidace. Je krásný, téměř letní den. Krátce po poledni informuje předseda MO Hustopeče nad Bečvou členy výboru územního svazu, že v Bečvě, mezi Lhotkou nad Bečvou a Choryní došlo k masívnímu úhynu ryb. Zároveň sděluje, že již v této záležitosti informoval jak hasiče, Policii ČR, tak Českou inspekci životního prostředí a že byly odebrány vzorky vody z řeky. Zároveň žádá o posily pro likvidaci uhynulých ryb. V té době ještě nikdo netuší konečný rozsah této havárie. Naopak v odpoledních hodinách, kdy členové MO Hustopeče vylovili na 250metrech toku přibližně 5 metráků padlých ryb je jasné, že se jedná o havárii velkého rozsahu. Pondělí 21. září Jednatel, hospodář, rybářský technik a další členové našeho územního svazu jedou na místo havárie. Uhynulé ryby se již vyskytují v katastru Hranic na Moravě. Je zřízen krizový štáb,který za pomoci dobrovolníků z řad našich členů organizuje sběr uhynulých ryb, zajišťuje dostatek plastových popelnic a odvoz uhynulých ryb do kafilérie v Mankovicích. Protože je stále nedostatek lidí pro sběr uhynulých ryb, přicházejí na pomoc profesionální i dobrovolní hasiči z Hranic a z okolních obcí. Během pondělí je do kafilérie převezeno víc jak 12 tun uhynulých ryb. Úterý 22. září Protože neustále dochází k úhynu ryb i v dalších částech Bečvy, je svolána koordinační schůzka zástupců Povodí Moravy, ČIŽP, vodoprávních úřadů dotčených oblastí, Hasičského záchranného sboru se zástupci našeho územního svazu. Jelikož na této schůzce bylo konstatováno, že se doposud nepodařilo v akreditovaných laboratořích definovat zdroj kontaminace a to ani z odebraných vzorků vody a ani z rozboru uhynulých ryb, nabídl zástupce Povodí Moravy, že zajistí další rozbor v jejich vlastní laboratoři v Brně. Vzhledem k situaci nám nabízí profesor Ing. Tomáš Randák Ph.D. z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pomoc v tom, že odebrané vzorky jak vody, tak i uhynulých ryb zanalyzují zdarma v jejich speciální laboratoři. Proto do Českých Budějovic vyráží kurýr s požadovanými vzorky. Středa 23. září Úhyn ryb se nezpomaluje a zatím neznámá látka postupuje přes Lipník nad Bečvou do Přerova. Zde se situace navíc komplikuje, neboť se jedná o daleko hlubší partie toku a sběr uhynulých ryb se tak komplikuje. Navíc spousta mrtvých ryb zřejmě leží na dně. Přesto nákladní auta stále odvážejí další uhynulé a sesbírané ryby do kafilérie. Ke konci dne celkové množství uhynulých ryb atakuje hranici 25 tun. Čtvrtek 24. září V 10 hodin se u jezu v Přerově opět schází koordinační schůzka zástupců Povodí Moravy, ČIŽP, vodoprávních úřadů dotčených oblastí, Hasičského záchranného sboru se zástupci našeho územního svazu. Je oznámeno, že byla identifikována látka, která zapříčinila hromadný úhyn ryb. Jedná o kyanid, jehož koncentrace byla nad normou povolený limit vícenásobně překročena. V Hranicích na Moravě přibližně dvacetkrát a v Přerově pětkrát. Za účasti Policie Vsetín a ČIŽP probíhá pátrání po viníkovi této havárie. Zatím bezvýsledně. Celkové množství uhynulých ryb již atakuje hranici 34 tun. Povodí Moravy provádí neustálý monitoring kvality vody už již na Moravě pod soutokem s Bečvou a dává příkaz k zvýšenému odtoku vody z vodních děl na řece Moravě. Pátek 25. září V dopoledních hodinách na žádost jednatele našeho územního svazu provádí pracovníci Ústavu obratlovců Akademie věd ČR statistické šetření věkového a druhového složení rybí obsádky a rozbor stavu mikroorganismů v řece, abychom měli doklad k stanovení celkové výše škody na rybí obsádce. Dále probíhá sběr uhynulých ryb v pobřežních partiích Bečvy a v okolí Přerova, který kolem poledne ukončí vydatný déšť. Celkové množství uhynulých ryb již dosahuje hranici téměř 40 tun. Sobota 26. září Vydatný déšť, který začal v pátek odpoledne, komplikuje sběr zbytku uhynulých ryb, které se na hladině objevují hlavně v hlubších partiích řek kolem Lipníku n/Bečvou a Přerova. Přesto rybáři na lodích pokračují ve své smutné práci, kterou za ně dokončí sama příroda. Vydatné srážky zvyšují průtok Bečvy a zbylé uhynulé ryby tak končí v tomto proudu. Úterý 29. září Hned ráno dostává předseda a jednatel našeho územního svazu informaci, že před polednem se v prostorách magistrátu Přerova koná schůzka s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem. Této schůzky se kromě vedení našeho územního svazu účastní i zástupci Rady ČRS, zástupci inspekce životního prostředí a zástupce Olomouckého kraje. Pan ministr zde požaduje výsledky rozboru z Ústavu obratlovců Akademie věd, na jehož základě by mohlo ministerstvo finančně přispět k snížení celkových ztrát. Středa 30. září Do Lipníku n/Bečvou je svoláno mimořádné zasedání výboru našeho územního svazu, který projednává další postup a kroky směřující k revitalizaci poškozené Bečvy. Mimo jiné je zde rozhodnuto do odvolání hájit veškeré mimopstruhové revíry řeky Bečvy. Orgánům ochrany přírody (MŽP, ČIŽP) byl navržen sjednocený postup pro následný pohavarijní monitoring postižené oblasti. Od 13. hodiny se zástupci našeho územního svazu účastní video konference se zástupci ministerstva zemědělství, v jehož gesci jsou i rybářské revíry. Zde předkládáme naše návrhy na pomoc ze strany ministerstva zemědělství, jako je dočasné prominutí nájmů za revíry v majetku Povodí s.p. a Lesů České republiky. Ze strany Povodí se objevují návrhy na možné využití jejich vodních děl na odchov reofilních druhů ryb, které by byly následně vysazeny do Bečvy. Čtvrtek 1. října Z ministerstva zemědělství přicházejí informace na možné legislativní změny v oblasti výjimek a současně platných zákazů. Rovněž není vyloučena možnost dočasného zrušení nájmů za revíry, které jsou v majetku Lesů ČR. Ministerstvo zemědělství je připraveno nastavit jiná pravidla v zarybnění poškozené Bečvy. Ze strany Povodí Moravy přichází informace o bezúplatné nabídce některých jejich vodních nádrží ležících v logistické dostupnosti k Bečvě k produkci reofilních druhů ryb z genetického potenciálu Bečvy, případně Moravy. Pátek 2. října Na webu a Facebooku našeho územního svazu se objevuje informace o zřízení transparentního účtu u Raiffeisenbanky 35036038/5500, kde mohou dobrovolní dárci zasílat jakoukoliv finanční částku. Veškeré finanční prostředky na tomto účtu budou čerpány výhradně na pokrytí vzniklých škod na řece Bečvě. reklama Pavel Kocián Autor je členem Českého rybářského svazu, Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko.

tisknout poslat Sdílet

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz Dále čtěte | Belgické rybáře má před dopady brexitu spasit listina z roku 1666 Rybáři z Pardubicka musí zlikvidovat chov ve třech rybnících Produkce ryb v ČR loni klesla pod 21 000 tun, očekává se další snižování

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.