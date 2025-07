Soukromník chce obnovit zanedbaný mokřad v Žižíně, říká mu Malá Amazonie

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Zanedbaný mokřad u Žižína, místní části Pardubice, chce soukromník Petr Tlapák obnovit, aby tam mohli žít obojživelníci, ryby a hmyz. Kupuje pozemky a jedná s městem o spolupráci. Svůj projekt nazval Malá Amazonie , odkazuje na své dřívější dlouholeté pobyty v Peru."Byla to moc pěkná část. Mokřad byl pozůstatkem říčního ramene. Tůně byly propojené potokem. Po melioraci byl potok vyjmut a mokřad postupně téměř vyschnul," řekl Tlapák.

Když se muž vrátil po letech z Peru, napadlo ho, že by mohl zanikající místo zachránit. "Na mokřadu jsem jako malý kluk v zimě bruslil. Už tehdy upadal, můj táta se ho s lidmi z vesnice snažil prohloubit," řekl Tlapák.

V 60. letech myslivci u mokřadu vysázeli topoly jako větrolam a později měly sloužit na výrobu papíru, už je nikdo nepokácel a spadané listí dusí a ničí vodní plochu.

"Když se mokřad obnoví, zaplní se zvířaty. Nic jiného v okolí není. Teď tu žijí vážky, žebratka bahenní nebo klínatka rohatá. Pokud zvládneme napojit přítok potoka, mohly by se v mokřadu třít ryby," řekl Tlapák.

O koupi 6000 metrů čtverečních od státu usiloval šest let, to se mu nakonec povedlo před dvěma lety. Pozemky v aukci vydražil. "Je to napůl smeťák, je to tady zavezené nepořádkem. Dělali jsme bagrem sondy," řekl Tlapák.

Tlapák by rád pozemek rozšířil ještě o část, která patří Povodí Labe, což je okolo 1500 metrů čtverečních. Jedná s nimi o prodeji. Teď pracuje na projektu a doufá, že bude možné získat na obnovu přírodní oblasti dotace.

Část pozemků v lokalitě patří městu, je to 4000 metrů čtverečních. Radnice je ochotná se do projektu zapojit a na svém majetku udělat čtyři menší tůně a oblast vyčistit od náletů.

"Je to místo, které trpí povodněmi. Chrudimka se tam loni v září hodně vylila v okolních polích a lukách. Musela být uzavřená silnice. Soustava tůní by mohla pomoci vodu ze záplav pojmout," řekla náměstkyně primátora Jiřina Klčová (ANO).

