Daniel Pitek: Dotace a byrokracie

Dvě často probíraná a skloňovaná slova mnoha lidmi při různých příležitostech. Slovo dotace nemám rád, protože si myslím, že u spousty lidí vyvolává představu lehce získaných peněz bez námahy a bez podmínek. Byl bych mnohem radši, kdyby zemědělské dotace byly označovány jako platba za službu provedenou zemědělci v krajině ve prospěch celé společnosti a společnost si rozhodne, co je pro ni důležité a za co je ochotna platit. Rodinné farmy tuto celospolečenskou službu vykonávají v míře více než vrchovaté a není to jednoduché, ať už kvůli těžké práci na hospodářstvích, tak především kvůli stále bobtnající byrokratické zátěži ze strany státních orgánů.Byrokracie je slovo, které nemám rád ani trochu a myslím, že žádný sedlák. Od loňského konce listopadu řešíme v naší oblastní organizaci Asociace soukromého zemědělství Litoměřicko případ našich členů z Kostomlat pod Milešovkou, rodiny Medunových, kteří plnou silou narazili do byrokratické zdi a zažívají neuvěřitelný příběh dle mého názoru úřednické a státní šikany.

Medunovi jsou dvěstěhektarová rodinná farma v Českém středohoří s ornou půdou a trvalými travními porosty, kde pracují tři generace této rodiny. Produkcí farmy je obilí a vakuované balíčky vysoce kvalitního hovězího masa z vlastních na farmě vychovaných a vykrmených býků plemene limousine. Maso se prodává přímo ze dvora a jsou na něj pořadníky objednávek. Takový je zájem.

Na farmě se velice ohleduplně hospodaří s ohledem na životní prostředí, hospodáři vytvářejí pestře strukturovanou krajinu, budovy jsou úhledné, stroje udržované a všude je čisto. Nebojím se říci vzorová farma, taková, jakých bychom potřebovali v republice, co nejvíce. Medunovi mají živnostenské oprávnění jen na zemědělskou činnost, nic jiného než zemědělství neprovozují a jejich příjmy jsou čistě jen ze zemědělských výnosů. Jsou prosperující zemědělské hospodářství.

A teď zpátky k byrokracii a dotacím. Každý zemědělec, který má nárok na zemědělské dotace, tak musí být tzv. aktivní zemědělec, což znamená, že musí mít minimálně 30 % příjmu ze zemědělské činnosti. Tato podmínka měla vyřadit z dotací velké firmy, které podnikají úplně v jiných oborech v obrovských obratech a koupily si nějaký zemědělský podnik jen jako dobrou investici a pro ně okrajovou záležitost.

Bohužel to nefunguje, ale zcela paradoxně tato podmínka dopadla drtivě na Medunovi. Paní úřednice na Státním zemědělském intervenčním fondu jim pro mé chápání zcela nepochopitelně vyřadila z příjmu platby za ze dvora prodávané hovězí maso z jejich vlastních býků a tím se úředně tito čistí zemědělci dostali pod 30 % příjmů ze zemědělství, protože prodej masa jim byl úřadem evidován jako nezemědělský příjem.

V listopadu loňského roku jsem si myslel, že je to pouhé nedorozumění a předpokládal jsem, že se vše rychle vysvětlí. Medunovi podali s podporou ASZ hned na začátku loňského prosince odvolání k rozhodnutí SZIF a začalo dohadování mezi právníky a úředníky SZIF a MZE. Letos v květnu obdrželi Medunovi zamítavé stanovisko k rozhodnutí SZIF. Odvolali se na rozkladovou komisi MZE. Také neúspěšně.

Dnes je k tomuto případu podána správní žaloba ke správnímu soudu a Medunovi stále nedostali zemědělskou dotaci za loňský rok, přestože na ně v průběhu roku chodily kontroly a měli vše v pořádku, aby se před koncem roku dozvěděli, že nejsou aktivní zemědělci. Snažíme se jako ASZ zastat svých členů, pomoci jim ke spravedlnosti a zkoušíme všechny cesty.

Sám jsem s tímto neuvěřitelným příběhem dvakrát konfrontoval na veřejných sezeních zemědělců pana ministra Marka Výborného z KDU-ČSL, bohužel bez úspěchu.

Obrátil jsem se také nedávno na předsedu zemědělského výboru poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pana Michala Kučeru z TOP 09 a ve středu 16. 7. jsme se sešli v jednom z našich sadů pod Milešovkou a celou situaci jsem mu vysvětlil.

Pan ministr zemědělství Marek Výborný má možnost jako opravný prostředek udělit Medunovým výjimku a uvolnit jim tím zadržované prostředky na něž mají spravedlivý nárok.

S panem poslancem Michalem Kučerou jsme se v sadu před jabloní dohodli, že pana ministra tímto veřejně vyzýváme, aby výjimku Medunovým udělil. A nejen Medunovým, protože podle informací, které se ke mně dostaly, tak podobných případů je v republice přibližně tři sta.

Jeden další je hned nedaleko u Lovosic a jedná se o školku ovocných stromků Kukla, kde jedinou činností je produkce ovocných stromků a tento rodinný podnik také dle úředníků nesplnil podmínku aktivního zemědělce.

Byrokracie v zemědělství dosáhla takové úrovně, že společná zemědělská politika začala být v mnoha ohledech nesrozumitelná, nepředvídatelná a pro zemědělce až nebezpečná. Je potřeba zásadní náprava.

Proto by pan ministr zemědělství měl reflektovat výzvu předsedy zemědělského výboru Parlamentu ČR a místopředsedy oblastní litoměřické Asociace soukromého zemědělství ČR.

Byl by to dobrý začátek a ukázka dobré vůle.

