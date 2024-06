Daniel Pitek: O záchraně malých srnčat a nápravě historické křivdy na myslivosti

Radek 21.6.2024 09:49

To je zase polopravd v jednom článku . Tak za sebe jak je to u nás , většina vlastníků jsou členy místního mysliveckého spolku , jeden z největších dělá předsedu , druhý dělá předsedu honebního společenstva . Ostatní vlastníci do spolku nevstoupili , dělají jenom problémy , škody mají i tam kde si sedla sojka a hledala semínko v zemi , vše živé jim vadí , vše jim dělá škody , povolenku lovu nechtějí , nemají zkoušky ani ZP . Soudy které nikam nevedou a po 5 letech končí dohodou a směšným vyrovnáním . Co vím od známých je to všude podobné . Že mají již dnes vlastníci právo výkonu myslivosti na svých pozemcích pan Pitek moc dobře ví , jakou že rovná pan ministr křivdu kam to narovnání vede ? Ti co nás šikanují ,nebudou muset činit opatření proti škodám , budou požadovat další a další lov zvěře ,kterou tak láskyplně pan Pitek zachraňuje pomoci psů a dronů , pomoci nového zákonu budou uplatňovat další peníze za , takzvané neplnění plánu lovu . To bude ta navázaná myslivost k pudě , po které volá nespokojená menšina vlastníků jako je pan Pitek . Osobně jsem přesvědčen že jde pouze o změnu která povede k dosažení takové výměry honební plochy aby mohli mít sedláci a hrabata svoji honitbu .

