Turnov za zprovoznění malé vodní elektrárny zaplatí 53,35 milionu bez daně

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Turnov za zprovoznění malé vodní elektrárny Shořalý mlýn, kterou koupil před rokem, zaplatí 53,35 milionu bez daně. Znovu funkční by měla být od podzimu příštího roku. Zakázku, kterou město vypsalo formou design and build (vyprojektuj a postav), získala pražská firma Stream. Byla jediná, kdo nabídku podal, řekl ČTK starosta Turnova Tomáš Hocke (Nezávislý blok)."Vyhověla všem kvalifikačním předpokladům a vešla se i do ceny, kterou jsme chtěli," uvedl starosta. Radnice byla ochotna akceptovat nabídky do 57 milionů korun bez DPH.

Turnov získal malou vodní elektrárnu od soukromých majitelů loni v létě za 50 milionů korun. Mimo provoz je od roku 2020 a potřebuje vyměnit technologie. Nově tam budou osazené dvě automaticky a dálkově řízené Kaplanovy turbíny, jedna s výkonem 90 kilowatt (kW) a druhá 320 kW. Součástí zakázky je i stabilizace břehu Skautského ostrova a vybudování 65 metrů dlouhé a tři metry vysoké opěrné zdi.

Firma vybraná v soutěži bude mít půl roku na projektovou přípravu a získání povolení. "Takže si myslíme, že reálně stavební práce by mohly začít v lednu roku 2026. A do předčasného užívání bychom to chtěli uvést v září nebo říjnu také 2026," řekl starosta.

Na zprovoznění malé vodní elektrárny žádá Turnov o evropskou dotaci z programu ministerstva průmyslu a obchodu. "Tam je předpokládaná dotace ve výši 22,5 milionu korun. Zatím se zdá, že v alokaci ještě zbývají peníze, tak snad budeme mít štěstí," uvedl Hocke.

Na zprovoznění vodního díla si podle něj vezme navíc úvěr městská teplárenská společnost, která ho bude provozovat. "Chtěli bychom, aby si Městská teplárenská Turnov na to vzala úvěr 30 milionů korun a splácela ho 15 let. Město Turnov se za ten úvěr zaručí, aby byly banky šťastnější. A potom bychom to chtěli splácet z výnosů z prodeje elektřiny, která malá vodní elektrárna vyrobí," dodal starosta.

Vodní elektrárna by měla být podle odhadu schopna ročně vyrobit dva až 2,5 GWh elektrické energie. Využije ji i městské koupaliště a zimní stadion v areálu Maškovy zahrady. S elektrárnou je propojí zhruba 150 metrů dlouhý kabel.

reklama