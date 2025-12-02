Havlíček: Regulovaná část ceny elektřiny klesne dva týdny po rozhodnutí vlády
Havlíček očekává, že platbu za obnovitelné zdroje by měl zajišťovat státní rozpočet až do roku 2030, kdy vyprší podpora pro fotovoltaické elektrárny připojené v letech 2009 a 2010. Zároveň ale upozornil, že tato podpora tvoří jen zhruba čtvrtinu veškerých nákladů zařazených do regulované složky ceny elektřiny. Větší význam mají náklady na rozvoj přenosové soustavy, které do budoucna podle Havlíčka ještě porostou s dalším rozšiřováním obnovitelných zdrojů.
Vláda by do budoucna podle Havlíčka měla přesměrovat podporu z modernizačního fondu Evropské unie od budování drobných fotovoltaických zdrojů pro domácnosti na úpravu distribučních sítí. "Považuji za vhodné dávat méně dotací soukromému sektoru a více podpořit veřejnou infrastrukturu," řekl.
Havlíček také uvedl, že v dlouhodobém horizontu bude česká energetika založena na jaderných a obnovitelných zdrojích. V nejbližších deseti až 15 letech ale podle něj bude třeba zajistit stabilitu sítí pomocí uhelných a plynových elektráren. Stát proto podle něj musí zajistit podmínky pro rychlejší stavbu plynových zdrojů, které budou uhelné postupně nahrazovat, a nabídnout pro jejich provozování garantované výkupní ceny elektřiny.
