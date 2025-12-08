https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/marianske-lazne-zahajuji-projekt-energetickych-uspor-usetri-desitky-milionu
Mariánské Lázně zahajují projekt energetických úspor, ušetří desítky milionů

8.12.2025 10:15 | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (ČTK)
Město Mariánské Lázně zahajuje rozsáhlý projekt energetických úspor, který má přinést snížení nákladů města na energie o desítky milionů korun. Díky zapojení do programu Nová ELENA od Národní rozvojové banky (NRB) získá město odborné poradenství, přičemž uhradí pouze deset procent nákladů na samotnou přípravu projektu. Celková předpokládaná investice do energeticky úsporných opatření ve městě se odhaduje na 653,4 milionu korun. Bude realizována metodou EPC (Energy Performance Contracting), kdy financování i záruku úspor zajistí externí dodavatel, uvedl projektový manažer společnosti DEVELOP CENTRUM Mariánské Lázně Jiří Černý.
 
Do první fáze projektu byly zařazeny tři klíčové městské objekty: obecní dům (bývalá Stará radnice), zimní stadion a kompletní veřejné osvětlení města. Současné roční náklady na energie těchto objektů přesahují deset milionů korun. Navrhovaná opatření, mezi něž patří například zateplení opláštění budov nebo modernizace osvětlení, by mohly tuto částku snížit na polovinu.

"Vybraná firma kompletně zajistí a zaplatí veškerá úsporná opatření. Město následně investici splácí po dobu deset až 12 let přímo z prokázaných úspor za energie. Dodavatel za dosažené úspory ručí," popsal princip EPC projektů Černý. Podobný projekt realizovala před pěti lety například Karlovarská krajská nemocnice a v polovině splácení investice z ušetřených nákladů se ukazuje, že prvotní odhady se podařilo i mírně překonat.

Cílem programu Nová ELENA (European Local ENergy Assistance) je usnadnit realizaci energeticky úsporných opatření metodou EPC. Je zaměřen na renovace stávajících nemovitostí a cílené investice do stavebních a technologických opatření.

Odborné poradenství pro město zajistí díky dotačnímu programu Vysoká škola báňská Technické univerzity Ostrava. "Metoda EPC je pro nás velkou výhodou. Město nemusí nést zbytečné riziko a splácet budeme jen to, co skutečně ušetříme. Jde o jeden z nejdůležitějších projektů posledních let, který nám může v příštích letech ušetřit desítky milionů korun a zároveň snížit energetickou náročnost městského majetku na polovinu. Je to rozumná a dlouhodobě udržitelná cesta, která má ekonomický i ekologický smysl a představuje skutečnou investici do budoucnosti," uvedl starosta města Martin Hurajčík (ANO).

Náklady na odborné poradenství činí 3,9 milionu korun, přičemž 90 procent půjde z prostředků Evropské investiční banky NRB. Na město tak připadne jen necelých 392.000 korun. Projekt je rozdělen do čtyř hlavních fází, zahrnujících analýzu vhodnosti objektů pro metodu EPC a návrh úsporných opatření, přípravu podkladů pro žádost o dotační podporu, zpracování zadávací dokumentace pro výběr dodavatelské firmy a následnou soutěž na dodavatele.

