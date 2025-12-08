Mariánské Lázně zahajují projekt energetických úspor, ušetří desítky milionů
"Vybraná firma kompletně zajistí a zaplatí veškerá úsporná opatření. Město následně investici splácí po dobu deset až 12 let přímo z prokázaných úspor za energie. Dodavatel za dosažené úspory ručí," popsal princip EPC projektů Černý. Podobný projekt realizovala před pěti lety například Karlovarská krajská nemocnice a v polovině splácení investice z ušetřených nákladů se ukazuje, že prvotní odhady se podařilo i mírně překonat.
Cílem programu Nová ELENA (European Local ENergy Assistance) je usnadnit realizaci energeticky úsporných opatření metodou EPC. Je zaměřen na renovace stávajících nemovitostí a cílené investice do stavebních a technologických opatření.
Odborné poradenství pro město zajistí díky dotačnímu programu Vysoká škola báňská Technické univerzity Ostrava. "Metoda EPC je pro nás velkou výhodou. Město nemusí nést zbytečné riziko a splácet budeme jen to, co skutečně ušetříme. Jde o jeden z nejdůležitějších projektů posledních let, který nám může v příštích letech ušetřit desítky milionů korun a zároveň snížit energetickou náročnost městského majetku na polovinu. Je to rozumná a dlouhodobě udržitelná cesta, která má ekonomický i ekologický smysl a představuje skutečnou investici do budoucnosti," uvedl starosta města Martin Hurajčík (ANO).
Náklady na odborné poradenství činí 3,9 milionu korun, přičemž 90 procent půjde z prostředků Evropské investiční banky NRB. Na město tak připadne jen necelých 392.000 korun. Projekt je rozdělen do čtyř hlavních fází, zahrnujících analýzu vhodnosti objektů pro metodu EPC a návrh úsporných opatření, přípravu podkladů pro žádost o dotační podporu, zpracování zadávací dokumentace pro výběr dodavatelské firmy a následnou soutěž na dodavatele.
