Ministerstvo životního prostředí rozdělí přes 100 milionů korun pro rychlejší rozvoj obnovitelných zdrojů
"Česká republika potřebuje posílit svou energetickou nezávislost a zároveň snížit emise skleníkových plynů. Abychom toho dosáhli, musíme naplno rozvíjet domácí obnovitelné zdroje," uvedl ministr životního prostředí v demisi Petr Hladík (KDU-ČSL).
Peníze mají pokrýt náklady na přípravu, odborné podklady i samotné zapracování akceleračních oblastí do krajských Zásad územního rozvoje nebo obecních územních plánů.
Výše podpory bude záviset na skutečném rozsahu vymezených akceleračních oblastí a rychlosti, s jakou budou změny v územní dokumentaci schváleny. Pokud bude vymezení dokončeno do 31. srpna nadcházejícího roku, samosprávy získají stoprocentní dotaci, při dokončení do 30. listopadu 2026 to bude podpora ve výši 80 procent. V případě, že se podaří akcelerační oblasti pouze navrhnout a projednat, nikoliv schválit, bude podpora činit 50 procent.
Příjemci dotace musí při vymezování oblastí postupovat v souladu s platnými právními předpisy a na základě odborných podkladů Výzkumného ústavu pro krajinu. Zároveň je nutné vyhodnotit alespoň 30 procent území z hlediska rovnováhy mezi rozvojem obnovitelných zdrojů a ochranou jiných veřejných zájmů, uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman.
"Obce a kraje musí také transparentně zveřejnit informace o vymezení akceleračních oblastí na svých oficiálních webových stránkách," dodal Valdman k podmínkám pro žadatele.
Resort uvedl, že výzva reaguje na nový zákon o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie, který stanovuje rámec pro vymezování akceleračních oblastí v územním plánování.
