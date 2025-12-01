https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/mzp-rozdeli-pres-100-milionu-korun-pro-rychlejsi-rozvoj-obnovitelnych-zdroju
Ministerstvo životního prostředí rozdělí přes 100 milionů korun pro rychlejší rozvoj obnovitelných zdrojů

1.12.2025 18:41 (ČTK)
Diskuse: 1
Zdroj | Depositphotos
Dotační výzva ve výši 104 milionů korun podpoří obce a kraje při přípravě a vymezení akceleračních oblastí pro větrné a solární elektrárny. Tyto zóny mají umožnit zjednodušené a rychlejší schvalování projektů obnovitelných zdrojů energie (OZE). O nové výzvě z Národního plánu obnovy informovalo ministerstvo životního prostředí.
 
Výzva je součástí Národního programu Životní prostředí, žádosti je možné podávat ode dneška do 30. ledna 2026. Má podpořit samosprávy, které se rozhodnou ve svých územně plánovacích dokumentacích vymezit konkrétní lokality vhodné pro rozvoj OZE. Kraje mohou čerpat zálohovou dotaci až do výše osmi milionů korun, obce v závislosti na velikosti až 1,5 milionu korun.

"Česká republika potřebuje posílit svou energetickou nezávislost a zároveň snížit emise skleníkových plynů. Abychom toho dosáhli, musíme naplno rozvíjet domácí obnovitelné zdroje," uvedl ministr životního prostředí v demisi Petr Hladík (KDU-ČSL).

Peníze mají pokrýt náklady na přípravu, odborné podklady i samotné zapracování akceleračních oblastí do krajských Zásad územního rozvoje nebo obecních územních plánů.

Výše podpory bude záviset na skutečném rozsahu vymezených akceleračních oblastí a rychlosti, s jakou budou změny v územní dokumentaci schváleny. Pokud bude vymezení dokončeno do 31. srpna nadcházejícího roku, samosprávy získají stoprocentní dotaci, při dokončení do 30. listopadu 2026 to bude podpora ve výši 80 procent. V případě, že se podaří akcelerační oblasti pouze navrhnout a projednat, nikoliv schválit, bude podpora činit 50 procent.

Příjemci dotace musí při vymezování oblastí postupovat v souladu s platnými právními předpisy a na základě odborných podkladů Výzkumného ústavu pro krajinu. Zároveň je nutné vyhodnotit alespoň 30 procent území z hlediska rovnováhy mezi rozvojem obnovitelných zdrojů a ochranou jiných veřejných zájmů, uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman.

"Obce a kraje musí také transparentně zveřejnit informace o vymezení akceleračních oblastí na svých oficiálních webových stránkách," dodal Valdman k podmínkám pro žadatele.

Resort uvedl, že výzva reaguje na nový zákon o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie, který stanovuje rámec pro vymezování akceleračních oblastí v územním plánování.

Online diskuse

Všechny komentáře (1)
JS

Jiří Svoboda

1.12.2025 20:10
Byrokracie dotuje další rozvoj byrokracie.
