https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/liberec-zacal-se-sdilenim-elektriny-zatim-jen-mezi-svymi-budovami
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Liberec začal se sdílením elektřiny, zatím jen mezi svými budovami

5.12.2025 11:25 | LIBEREC (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Liberec spustil projekt sdílení elektřiny, kdy její přebytky vyrobené městskými fotovoltaickými zdroji využívá pro jiné budovy. Do testování zahrnula radnice jen své objekty. Náměstek primátora Vojtěch Prachař (ANO) předpokládá, že domácnosti či menší podniky se budou moci zapojit v příštím roce.
 
"V tuto chvíli máme v rámci energetického společenství zapojeno deset objektů, kde máme fotovoltaické elektrárny jako zdroje, a přibližně dalších 15 objektů, do kterých si sdílíme přetoky," řekl novinářům Prachař.

Testovací režim ke sdílení místně vyrobené elektřiny podle něj využívají k dořešení provozních chyb a optimalizaci nastavení softwaru. "Po tom, co proběhne toto testování, tak v příštím roce plánujeme do energetického společenství začít registrovat domácnosti a malé a střední podniky," uvedl. Zájemci se podle něj už nyní hlásí přes webovou platformu energetika.liberec.cz. "Registrujeme několik žádostí od domácností. Především od těch, kteří již nějaké fotovoltaické elektrárny mají a mají přetoky do sítě. Tyto přetoky bychom dokázali v rámci energetického společenství samozřejmě využít," dodal Prachař.

Sdílení elektřiny mohl Liberec zahájit díky dokončení první etapy budování fotovoltaických elektráren. Solární panely za 22 milionů korun jsou na střechách deseti městských budov, jde o základní a mateřské školy, dílny Šaldova divadla a bytové domy. Mají dohromady výkon kolem jednoho megawattu (MW) a ročně by tak mohly vyrobit asi 1000 megawatthodin (MWh) elektřiny. Radnice od nich očekává roční úsporu zhruba čtyř milionů korun, v provozu jsou od konce září.

"Už během prvního celého měsíce provozu jsme navzdory nepříznivému říjnovému počasí vyrobili celkem 30 megawatthodin elektrické energie, z čehož většinu jsme dokázali přímo samospotřebovat v městských objektech a 6,6 megawatthodin jsme poprvé úspěšně nasdíleli v rámci energetického společenství," dodal náměstek primátora.

Radnice nyní projektově připravuje druhou etapu, kdy chce solární panely umístit v příštích dvou letech na střechy dalších devíti mateřských škol a bytových domů. Jejich celkový výkon by měl být 0,5 MW a ročně by tak mohly vyrobit zhruba 500 MWh elektřiny.

Na počátku je ještě jeden větší městský projekt. Radnice plánuje, že do tří let v průmyslové zóně Sever v Růžodole na rekultivované skládce Zlaté návrší vybuduje na ploše sedmi hektarů fotovoltaickou elektrárnu o výkonu skoro 8,9 MW. Náklady na její výstavbu radnice odhaduje na 290 milionů korun.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Vysoké napětí Foto: helen.2006 Flickr Havlíček: Regulovaná část ceny elektřiny klesne dva týdny po rozhodnutí vlády Obnovitelné zdroje energie Foto: Depositphotos Ministerstvo životního prostředí rozdělí přes 100 milionů korun pro rychlejší rozvoj obnovitelných zdrojů Počerady Foto: Zuzana Pipla Havlínová Foto Havlín Elektřiny bude dle ekologů dost i po odstavení elektráren Počerady a Chvaletice

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist