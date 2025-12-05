Liberec začal se sdílením elektřiny, zatím jen mezi svými budovami
Testovací režim ke sdílení místně vyrobené elektřiny podle něj využívají k dořešení provozních chyb a optimalizaci nastavení softwaru. "Po tom, co proběhne toto testování, tak v příštím roce plánujeme do energetického společenství začít registrovat domácnosti a malé a střední podniky," uvedl. Zájemci se podle něj už nyní hlásí přes webovou platformu energetika.liberec.cz. "Registrujeme několik žádostí od domácností. Především od těch, kteří již nějaké fotovoltaické elektrárny mají a mají přetoky do sítě. Tyto přetoky bychom dokázali v rámci energetického společenství samozřejmě využít," dodal Prachař.
Sdílení elektřiny mohl Liberec zahájit díky dokončení první etapy budování fotovoltaických elektráren. Solární panely za 22 milionů korun jsou na střechách deseti městských budov, jde o základní a mateřské školy, dílny Šaldova divadla a bytové domy. Mají dohromady výkon kolem jednoho megawattu (MW) a ročně by tak mohly vyrobit asi 1000 megawatthodin (MWh) elektřiny. Radnice od nich očekává roční úsporu zhruba čtyř milionů korun, v provozu jsou od konce září.
"Už během prvního celého měsíce provozu jsme navzdory nepříznivému říjnovému počasí vyrobili celkem 30 megawatthodin elektrické energie, z čehož většinu jsme dokázali přímo samospotřebovat v městských objektech a 6,6 megawatthodin jsme poprvé úspěšně nasdíleli v rámci energetického společenství," dodal náměstek primátora.
Radnice nyní projektově připravuje druhou etapu, kdy chce solární panely umístit v příštích dvou letech na střechy dalších devíti mateřských škol a bytových domů. Jejich celkový výkon by měl být 0,5 MW a ročně by tak mohly vyrobit zhruba 500 MWh elektřiny.
Na počátku je ještě jeden větší městský projekt. Radnice plánuje, že do tří let v průmyslové zóně Sever v Růžodole na rekultivované skládce Zlaté návrší vybuduje na ploše sedmi hektarů fotovoltaickou elektrárnu o výkonu skoro 8,9 MW. Náklady na její výstavbu radnice odhaduje na 290 milionů korun.
