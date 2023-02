Daniel Pitek: Ministr zemědělství Nekula a jeho myslivecký přešlap

Antonín Zdráhala 21.2.2023 07:06

Neříkám, že nemáte v něčem pravdu. Problém vidím v tom, že kam český zemědělec šlápl, tam sto let tráva neroste. Devastace krajiny způsobem hospodaření je vidět na každém kroku. V lesích to není jiné. Dříve se kůrovec hlídal. Jakmile se objevil, šli po něm. Dnes pokud není napadeno dostatek stromů aby se vyplatil harvestor, nikoho to nezajímá. Kůrovec je jednoznačně chamtivost hlavně Lesů ČR. Jak to asi dopadne, se zvěří, když tyhle skupiny lidí co zdevastovali vše co jim přišlo do cesty dostanou příležitost? Bude provedena regulace, nebo totální devastace, jakou tyto skupiny provedly s flórou? Pokud se navíc zvedají nájmy za honitby, někde to ti nájemníci musí vzít. Kde asi? Musí udržovat relativně vysoké stavy, aby bylo co lovit a dokázali zaplatit přemštěné nájmy hlavně Lesům ČR. Jen pro info., jsem taky zemědělec a myslivec.

