Daniel Pitek: Myslím, že je na čase, aby norování lišek bylo přiřazeno k zakázaným způsobům lovu

Jaroslav Řezáč 14.7.2024 08:00

by mě zajímalo, jak by ty lišky měli lovit. Ono asi nebudou čekat na to, aby mohli zamávat na dron nebo k čemu bude fotka z fotopasti?



trénink norování je především o tom kdo z koho. Buď to bude myslivcův jezevčík nebo liška.



Nácvik norování na lišku se nedělá pro emoce ale proto, aby pes měl větší šance.



Jak je to teda myšlený?

Odpovědět