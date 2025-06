Spolek chce ochránit Opatovický písník před nelegálními stavbami a nepořádkem

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Vznikající iniciativa chce ochránit Opatovický písník na Pardubicku před nelegálními stavbami a nepořádkem. Opatovice nad Labem uzavřou s vlastníkem značné části pozemků v této lokalitě dohodu, jejímž cílem bude, aby přírodní koupaliště zůstalo čisté a v budoucnu i nabízelo kvalitní rekreační služby. ČTK to řekl starosta Pavel Kohout (Opatovice podle vás).Podle Kohouta se kolem koupaliště kupí problémy. Během let tam vznikly černé stavby, lidé si tam nemají kam dojít na záchod a někteří návštěvníci odhazují odpad, kde je napadne. Do keřů pak například někdo vyvezl suť ze stavby. "Schválili jsme, že budeme na projektu společně pracovat. V září budeme schvalovat dohodu," řekl Kohout.

"Nenechává mě v klidu, když hezká věc bere pomaličku zasvé. Když se k Opaťáku nebudeme chovat slušně, zničíme ho. Kluk sem přijel na motorce, vytékal mu z ní benzin. Slušně jsem za ním šel a málem mě zbil," řekl ČTK majitel pozemků kolem písníku Jiří Pešl.

Jiří Pešl je podnikatel, v Pohřebačce má asi 20 let firemní zázemí. Opatovický písník má rád, chodí tam i s vnučkou na procházky. Jednou tam dívka šlápla do lidského výkalu, což ho rozzlobilo. To byl jeden z momentů, kdy si řekl, že to chce změnit. Začal kupovat pozemky a teď je spolu s obcí jejich největším vlastníkem. Opatovice mají přes 21 000 metrů čtverečních, Pešl přes 29 000 metrů čtverečních. Zaplatil za ně několik milionů korun.

Opatovický písník je vyhlášeným místem pro koupání. V létě tam jezdí stovky lidí denně. Pešl opakovaně počítal auta a vyšlo mu, že průměrně tam přijede za den okolo 1500 lidí. K tomu jsou to další rekreanti, co přijdou pešky nebo jedou na kole, řekl Pešl.

Podle Kohouta je kolem písníku spousta černých staveb. Lidé tam mohou mít karavan, ale když kolem toho postaví boudičku a plot, už jde o nepovolenou stavbu. Také mola, která vedou do vody, jsou zčásti nebo celé černou stavbou, protože pozemky v písníku někomu patří. A oplocení bývá postavené na cizích pozemcích. Lidé si tím neoprávněně zvětšili svůj prostor o půl metru až metr.

"V územním plánu je zakázaná jakákoliv stavba, lidé si ale začali pozemky oplocovat, to jsou stavby načerno. K tomu využívají další pozemky, které nejsou jejich, a parkují na nich auta," řekl starosta.

Obec se ale chce s lidmi dohodnout, nechce dělat násilné akce. "Svoláme s nimi jednání. Jde nám o to, abychom se domluvili. Opaťák je naše přírodní bohatství," řekl Kohout. Nejprve ale vznikne dohoda s Jiřím Pešlem, kde si rozdělí úkoly a povinnosti, dodal.

Pešl sní o tom, že Opaťák bude jednou přístupný kolem dokola, bude mít pěknou cestní síť a ve vodě budou mola a odpočinkové kostky. Na březích by chtěl vkusné kontejnerové stánky, které budou mít povolený provoz a vyřešený odpad. Lidé by tam také měli mít šatny a toalety.

"Pro drobné stavby by bylo nutné změnit územní plán. Nabízím něco, co běžně funguje v cizině. Mám na to čas, chuť, rád tvořím," řekl Pešl.

Opaťák vznikl po těžbě štěrkopísku v roce 2001, jeho rozloha je 30 hektarů a maximální hloubka je osm metrů. Na západním břehu, blíž místní části Pohřebačka, je turistický kemp a vedle něho nudistická pláž. Asi v půlce vodní plochy je ostrůvek a v severní části jsou další dva menší ostrůvky. Na dně jsou podle potápěčů vraky člunů, ale i části těžební techniky. V písníku žijí štiky, kapři, úhoři nebo okouni.

