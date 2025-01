Novým ředitelem Národního parku Podyjí bude Pavel Müller Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | MŽP Pavel Müller Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Novým ředitelem Správy Národního parku Podyjí se stane Pavel Müller, absolvent Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a projektový manažer ze soukromé mezinárodní společnosti. Do funkce nastoupí 1. února 2025.„Chtěl bych v prvé řadě poděkovat za dosavadní práci odcházejícímu řediteli Národního parku Podyjí Tomáši Rothröcklovi, který jej vedl 33 let,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). „Přál bych si, aby nový ředitel přinesl pozitivní impulz jak ve fungování Správy NP, tak v ochraně zdejší jedinečné přírody, která nemá jen domácí, ale i mezinárodní význam. Proto bude zásadní nejen spolupráce s místními lidmi a samosprávami, ale také s rakouským Národním parkem Thayatal. V tomto směru považuji za důležité, že má vybraný kandidát Pavel Müller pracovní zkušenosti z Rakouska a také jazykové vzdělání. Věřím, že se podaří dále rozšířit služby i vzdělávací aktivity pro návštěvníky, stejně jako spolupráci s univerzitami a výzkumnými institucemi,“ říká Hladík. Pavel Müller uspěl ve výběrovém řízení, které Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo v listopadu roku 2024. Přihlásilo se do něj celkem pět uchazečů. Podle výběrové komise byl nejkvalitnějším uchazečem Müller, který dokázal nejlépe představit fungování Národního parku Podyjí v následujících letech s větším zapojením místních samospráv a komunit i rozšířením nabídky pro širokou veřejnost na praktické ukázky péče o přírodu a její ochranu. Komise zároveň ocenila manažerské zkušenosti ze soukromého sektoru a znalost fungování příspěvkové organizace. „Moje hlavní priority míří na zachování a obnovu původních druhů, revitalizaci vodních toků a mokřadů. Pod mým vedením budeme rozvíjet udržitelné zemědělské a lesnické praktiky, které respektují přírodní hodnoty parku, spolupráci s místními zemědělci a zaměříme se na větší rozvoj ekologického zemědělství. Klíčové je zvýšit účast veřejnosti na vzdělávacích akcích, což povede k většímu povědomí o ochraně přírody a aktivnímu zapojení do péče o park. Jako důležité také vidím zapojit místní samosprávy a občany do realizace projektů v místě jejich domova,“ vysvětluje budoucí ředitel Národního parku Podyjí Pavel Müller, který je lesní inženýr a absolvent Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Pracoval jako projektový manažer v českých a rakouských dřevařských firmách. „Při studiu oboru lesnictví jsem zpracoval bakalářskou práci na téma monitoringu drobných savců na území plánované CHKO Soutok Moravy a Dyje. Ve svém bydlišti jsem se věnoval ochraně přírody a osvětě v rámci občanského sdružení Boskovštějn – místo pro život a také v rámci projektu Spolu do přírody, kde nabízíme environmentální vzdělání pro děti i jejich rodiče. Jakožto někdejší turistický průvodce znám i evropská horská chráněná území,“ popisuje Müller. Mezi členy výběrové komise, která nejlepšího kandidáta vybrala, byli nově například starosta obce ležící v NP Podyjí nebo předseda Rady NP Podyjí. „Pan Müller byl vybrán proto, že má za sebou pozitivní manažerskou zkušenost ze středně velkých mezinárodních firem, dobrou znalost sousedního rakouského prostředí včetně znalosti fungování a řízení Národního parku Thayatal. Je regionálním patriotem, dlouhodobě působí v obecním zastupitelstvu své obce, což je zkušenost, která by měla pomoci zlepšit komunikační úroveň mezi správou NP a obcemi v ochranném pásmu národního parku. Jeho lesnické vzdělání a nadprůměrné jazykové znalosti jsou plně v souladu s požadavky MŽP na řízení resortní příspěvkové organizace zaměřené na ochranu přírody, která potřebuje ředitele, jenž umí řídit procesy ve firmě, rozumí potřebám ochranářského managementu lesů i nelesních ploch, a přitom umí tuto problematiku uchopit i ekonomicky a kvalifikovaně ji odkomunikovat s veřejností,“ uvádí předseda Rady Národního parku Podyjí Tomáš Vrška. reklama MŽP tisknout poslat Dále čtěte | Rozhovor o historii environmentálního hnutí u nás s historikem Matějem Spurným Jak můžeme zlepšit životní podmínky medvědů chovaných v zajetí? Mám strašně špatný pocit, že se posledních 20 let vlastně propáslo, říká Yvonna Gaillyová

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.