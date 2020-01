Berlín chystá od roku 2035 úplný zákaz aut se spalovacím motorem

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | geralt / Pixabay Řidiči se musejí postupně začít připravovat na to, že po německé metropoli nebudou moci jezdit autem, které má spalovací motor. / Ilustrační foto

Řidiči se musejí postupně začít připravovat na to, že po německé metropoli nebudou moci jezdit autem, které má spalovací motor. Návrh berlínské radní pro životní prostřední a dopravu Regine Güntherové totiž podle listu Berliner Morgenpost počítá s tím, že od roku 2030 taková auta nebudou moci do vnitřní části Berlína. Za dalších pět let se má zákaz rozšířit na celé území metropole, která má asi 3,7 milionu obyvatel.

Berlínská radnice v prosinci vyhlásila stav klimatické nouze a stanovila si, že v lednu předloží návrh opatření, jak by se město mohlo co nejrychleji stát klimaticky neutrální; tedy takové, že nebude produkovat více emisí skleníkových plynů, než kolik je jich schopno jinými opatřeními vyrovnávat.

Součástí opatření je i návrh radní za Zelené, na němž se ale ještě musí shodnout celá místní koalice sociální demokracie (SPD), Levice a Zelených. O plánu, který počítá i s ekologičtějšími auty pro berlínské úřady, má diskutovat koncem měsíce.

Radní Güntherová se chce na dopravu soustředit i proto, že v ní na rozdíl od jiných sektorů emise oxidu uhličitého (CO2) neklesají. Naopak mezi lety 1990 a 2017 v Berlíně dokonce stouply, a to o 11 procent.

