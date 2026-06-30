Biolog: Úhyn lesů a odvodnění dělá z krajiny poušť, ubývá zemědělská půda
V extrémním vedru dokážou stromy ochladit okolní prostředí o desítky stupňů Celsia. "Když vejdete do zdravého vzrostlého lesa, máte tam teplotu do 30 stupňů. A když vezmu termovizi a půjdu na parkoviště k supermarketu, tak mám povrchovou teplotu 60 stupňů," poznamenal Pokorný. Dodal, že denně zmizí v ČR 11 hektarů zemědělské půdy, která se promění v nákupní centra, průmyslové areály či individuální zástavbu. Oteplení je podle něj znatelné například v krajině České Kanady, kde lesy poničil kůrovec. Kvůli odlesnění některé obce přišly o zdroje pitné vody.
Když slunce svítí na rozpálené plochy bez zeleně, ohřátý vzduch stoupá vzhůru a netvoří se mraky. Krajina tak stále více vysychá. Lidé se místo do zelených zahrad a lesů chodí ochladit do klimatizovaných kanceláří a obchodů, klimatizace ale okolní klima ještě více zatíží. "Jestliže je příkon do klimatizace nějaké dva kilowatty, tak ty dva kilowatty se vypustí ven jako teplo z jednotky na střeše," řekl Pokorný. Naproti tomu strom chladí sebe a okolí výparem vody. Teplo se přemění při srážení vodní páry zpět na vodu při tvorbě rosy či v mraku.
V současných slunných dnech přichází na metr čtverečný až 1000 wattů sluneční energie. Z nich se čtvrtina odrazí a čtvrtina vyzáří do atmosféry. "A člověk rozhoduje o tom, zda se zbývající stovky wattů naváží do vodní páry při růstu trávy, plodin, lesa, nebo zda ohřejí suchý povrch a od toho se ohřeje vzduch na teplotu až ke 40 stupňům Celsia. Zelené střechy jistě pomohou, ale máme dělat nákladné zelené střechy, když vedle likvidujeme vzrostlé stromy a na místo trávníku rozšiřujeme dlažbu a nazýváme to revitalizace?" dodal Pokorný.
Biolog Jan Pokorný se narodil v roce 1946 v Jindřichově Hradci. Vystudoval fyziologii rostlin na Přírodovědné fakultě University Karlovy, kde 27 let přednášel. V posledních letech se věnuje otázkám distribuce slunečního záření v krajině v souvislosti s vodním oběhem a vlivem na místní a globální klima.
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