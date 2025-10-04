https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/biologove-zachranuji-mlze-pri-snizovani-hladiny-velkeho-otvickeho-rybnika
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Biologové zachraňují mlže při snižování hladiny Velkého otvického rybníka

4.10.2025 15:30 | CHOMUTOV (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Bas Kers (NL) / Flickr
Na Velkém otvickém rybníku u Chomutova snižují vodohospodáři hladinu, aby mohli zkontrolovat technický stav opevnění z betonových panelů. Biologický dozor s ústupem hladiny zajišťuje přesun mlžů, a to škeble říční a silně ohroženého velevruba malířského. ČTK a Českému rozhlasu to řekla mluvčí Povodí Ohře Dana Zikešová.
 
"Na vodním díle provádíme mimořádnou manipulaci. Chceme snížit hladinu přibližně o 1,35 metru," uvedla Zikešová. Denně hladina klesne až o 20 centimetrů. Na základě výsledků průzkumu opevnění, které tvoří betonové panely, nechá povodí zpracovat projektovou dokumentaci. "Samotnou opravu opevnění předpokládáme v příštím roce," řekla mluvčí. Z projektové dokumentace vzejde podle ní nejen postup oprav, ale také finanční náročnost. Povodí začne po průzkumu opět vodu dopouštět. Zikešová předpokládá, že to bude nejpozději na konci listopadu.

U každé mimořádné manipulace na vodním díle je přítomný biologický dozor. U Velkého otvického rybníku ho zajišťuje Petr Janda. "Smyslem biologického dozoru je zachránit živočichy, od jedinců až po celé populace, které mohou být ohroženy při manipulaci s vodou," popsal náplň své práce Janda. Při nakládání s vodou jsou ohroženi nepohybliví živočichové, v případě nádrže u Chomutova jsou to mlži.

Nádrž obývá několik tisíc jedinců. Denně se při poklesu hladiny musí vysbírat z pláží a přenést do míst, kam už hladina neklesne. "Při obnažení sedimentu se musí celá oblast projít a je to jako sběr hub. Musíte vědět, co hledáte a musíte to umět najít," řekl Janda. Na odhalených místech jsou i uhynulí jedinci, po kterých zůstala prázdná schránka. Živí mlži jsou i pod sedimentem, který biologický dozor odhaluje. Denně takto najde a přesune až 120 živočichů. Současné chladné počasí může být pro živočichy rizikové, proto se upouštění hladiny zpomalilo.

Mlži jsou indikátory čistoty vody. "Nádrž je specifická tím, že je napájená vodou z přivaděče průmyslové vody, který sbírá krušnohorské potoky," uvedl odborník. Proto mlžům voda vyhovuje, někteří jsou až 15 let staří. Janda nicméně pozoruje jejich úbytek, který přisuzuje sušším létům v uplynulých letech, kdy se zpomalila obměna vody v nádrži.

Odborník narazil zřejmě i na jednu kuriozitu. "S největší pravděpodobností tento jedinec je mezidruhovým křížencem škeble říční a velevruba malířského," uvedl Janda. Kříženec vznikne náhodným přijetím spermií. "U škeblí dochází vzácně k hybridizaci," doplnil Janda, který živočicha zdokumentoval a fotografie poslal k posouzení odborníkům. Může také jít o zvláštního jedince velevruba malířského či o další druh mlže, a to velevruba tupého.

Panelové opevnění vodního díla je původní. Budovalo se v období mezi lety 1963 až 1967.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Modrásek nejmenší Foto: Martina Kišelová ČSOP Ochránci přírody vykoupili louku plnou vzácných motýlů u Rabí Přírodní rezervace Suťové lesy u Turnova Foto: Jan Višinský AOPK ČR Suťové lesy u Turnova chrání nová přírodní rezervace CHKO Soutok Foto: Radomír Dohnal Ekolist.cz Pražský soud dosud nerozhodl o čtyřech žalobách k CHKO Soutok ze 30 podaných

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Ve vejcích z volného chovu se napříč světem nachází alarmující koncentrace toxických látek

Diskuse: 79

Ivan Brezina: Legalizace trampských kempů na Kokořínsku? Vlastníkům lesů by případný souhlas přinesl velká rizika

Diskuse: 42

Studie: Propojení povodí Dunaje a Dyje může pomoci řešit sucho na jihu Moravy

Diskuse: 49

Obec Chotíkov otevřela opravený poplužní dvůr ze 13. století

Diskuse: 4

Martin Říha: Pořad cyklu „Nedej se“ o honu na Jelení louky tentokrát „trefil kozla“

Diskuse: 7

Jiří Nebřenský: Přeregulovanost řek - jsou fráze o zodpovědnosti bianko šekem k plýtvání finančními i přírodními zdroji?

Diskuse: 78

Spor o kácení vzácných bučin v Krušných horách s firmou Royal Pine skončil

Diskuse: 7
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist