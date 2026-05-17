Blanenští rybáři vypustili do Svitavy 1200 lipanů na záchranu druhu
Rybáři pro vypuštění ryb vytipovali úseky s dostatkem proudivé vody a úkrytů, kde by se ryba mohla uchytit a vytvořit generační hejno. Akci spolek financoval z peněz vybraných za povolenky. Náklady se pohybovaly mezi 20 000 až 25 000 korun.
Není to poprvé, co rybáři v Blansku a okolí lipany vysazovali. Dosud ale do řeky vypouštěli jen několikacentimetrové ryby, které, jak se ukázalo, neměly šanci přežít. Nyní do řeky vypustili dvouleté kusy o velikosti 15 až 20 centimetrů. Lipan dospívá ve druhém roce života, takže už šlo o téměř dospělé kusy, kdy část ryb by se pro vytvoření generačního hejna mohla podle Skláře vytřít už letos.
Pro rybáře se zatím nic nemění. Lipan je do konce července hájený a navíc si ho lze ponechat až od délky 30 centimetrů, takže vypuštěné ryby budou chráněné i po skončení hájení. Spolek plánuje vypouštění větších lipanů opakovat minimálně pět let a poté vyhodnotit výsledky.
Lipan podhorní je původní lososovitá ryba žijící v chladných, čistých a proudných tocích s vysokým obsahem kyslíku. Typická je jeho vysoká, barevná hřbetní ploutev a citlivost na změny kvality vody. Podobně jako losos a pstruh je známý tím, že umí vyskočit do výšky pro hmyz. Obvykle hmyz ale sbírá jen z hladiny.
reklama