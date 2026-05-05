Do řeky Moravy se vrací jeseteři. Odborníci z WWF jich vypustili v Litovelském Pomoraví tři tisíce
„Jeseter malý do povodí Moravy patří. Dnešní vypuštění je pilotním testem technologie inkubačních boxů pro jesetery v českých podmínkách. Je to symbolický krok k obnově říční přírody, ale zároveň víme, že samotné vysazování nestačí. Pokud se mají původní druhy ryb do našich řek skutečně vracet, musíme obnovovat přirozenou podobu řek, zlepšovat kvalitu vody a odstraňovat bariéry, které rybám brání v migraci,“ uvedl v den vypouštění Jan Freidinger z WWF Česko.
Na vypouštění WWF spolupracovalo se správou CHKO Litovelské Pomoraví a místními rybáři. Jikry pocházejí z Rybníkářství Pohořelice, které má k dispozici vhodný genetický materiál - původní dunajskou linii jesetera malého.
Jeseter malý je původní druh dunajského povodí, jehož součástí je i řeka Morava. V českých řekách se dnes vyskytuje jen velmi vzácně, jeho ochrana je ale součástí širšího evropského úsilí o záchranu jeseterů. WWF v Evropě dlouhodobě podporuje naplňování Panevropského akčního plánu pro jesetery – od odborných doporučení pro monitoring populací a stanovišť až po opatření na ochranu a obnovu vhodných říčních biotopů. V povodí Dunaje na tuto práci navazují také projekty, jako je LIFE Living Rivers, které propojují státní instituce, vědecká pracoviště, vodohospodáře, rybáře a nevládní organizace včetně WWF s cílem obnovovat řeky a zlepšovat podmínky pro původní druhy ryb.
„Skutečným ukazatelem zdravých řek je, zda v nich vypouštěné ryby dokážou dlouhodobě vytvářet stabilní populace. Jeseteři, lososi nebo pstruzi potřebují čistou vodu, pestrá stanoviště a průchodné toky. Česko teď připravuje Národní plán na obnovu přírody – tedy plán, jak obnovovat poškozené ekosystémy včetně řek. Ten by měl být příležitostí k opravdové obnově říčních biotopů, včetně odstraňování zbytečných bariér. Samotné vysazování ryb stačit nebude,“ doplňuje Jan Freidinger z WWF Česko.
Organizace WWF se v Česku věnuje vedle jiných aktivit hlavně ochraně a obnově říční krajiny a návratu původních druhů ryb do českých řek. Kromě jeseterů podporuje například i populace lososů a pstruhů.
