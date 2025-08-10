https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/botanici-v-somalsku-objevili-tajemny-prysec-v-zari-jej-predstavi-v-brne
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Botanici v Somálsku objevili tajemný pryšec. V září jej představí v Brně

10.8.2025 01:26 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Mercy / Wikimedia Commons
Mezinárodní tým botaniků popsal dosud neznámý zakrslý druh pryšce, který roste v odlehlých oblastech Somálska. Nenápadná rostlina dostala jméno Euphorbia aenigmatica, tedy pryšec tajemný či skrytý. Na popisu spolupracovali odborníci z Univerzity v Kapském městě a Mendelovy univerzity v Brně. Nový druh si v září prohlédnou návštěvníci výstavy sukulentů v Brně, oznámila ČTK odborná pracovnice Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Hana Ondrušková.
 
"Euphorbia aenigmatica je jedním z nejmenších a nejvíce skrytých druhů sukulentních pryšců, které jsme kdy studovali. Svým vzhledem dokonale splývá s okolními kameny a je velmi snadné ji přehlédnout," uvedl hlavní autor studie Peter Bruyns z Jihoafrické republiky.

Druh je blízce příbuzný dvěma dalším rostlinám rostoucím výhradně v Somálsku s botanickými názvy Euphorbia phillipsioides a Euphorbia phillipsiae. Na rozdíl od nich je ale nově objevený pryšec nerozvětvený a má unikátní, zakřivené trny se širokou bází.

Rostlinu tvoří malý, silně dužnatý stonek o šířce dvou centimetrů. Většina těla je ukryta pod zemí. Na povrchu jsou patrné jen drobné trny a květy.

Podle vědců jde o příklad takzvané konvergentní evoluce, kdy různé vývojové linie nezávisle vytvářejí podobné tělesné struktury, aby se přizpůsobily stejným podmínkám. "V této oblasti Afriky najdeme více podobně miniaturních druhů, ale geneticky spolu nemusí mít nic společného. To činí Euphorbia aenigmatica evolučně i ekologicky velmi zajímavou," uvedl Pavel Hanáček z Mendelovy univerzity.

Výstava sukulentů a jiných exotických rostlin potrvá ve sklenících v Kotlářské ulici od 12. do 19. září. Letošním tématem je maskování sukulentů. Kromě nově popsaného pryšce se návštěvníci mohou těšit na pestrou expozici rostlin, které se naučily dokonale splynout s prostředím.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Skandinávský les Foto: Mikrobiologický ústav AV ČR Vědci zmapovali rozmanitost mykorhizních hub. Chráněno je méně než 10 % lokalit s jejich vysokou biodiverzitou Zmijovec titánský Foto: Jan Stejskal Ekolist.cz Ve Varšavě vykvetla podruhé rostlina označovaná za nejvíce páchnoucí na světě Řeřišník písečný Foto: Kristian Peters -- Fabelfroh Wikimedia Commons Studie: Duplikace celého genomu u rostlin může být jejich evoluční výhodou

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Požár v západní Kanadě podle hasičů způsobil pták, který upustil svou kořist

Diskuse: 15

Intersucho: Česko je na přelomu prázdnin bez půdního sucha

Mury v Beskydech a Jeseníkách v září 2024: extrémní srážky spustily desítky proudů bahna a kamenů

Diskuse: 13

Martin Pýcha: Jak velká je závislost českých zemědělců na dotacích a co to pro nás do budoucna znamená?

Diskuse: 150

Matěj Pomahač: Co se děje s počasím? O klimaticky rozmarném létu

Diskuse: 41

Liberec chce postavit na skládce největší fotovoltaickou elektrárnu ve městě

Diskuse: 9

Ochránci přírody vykoupili část pozemků v lokalitě Smolenky u Radějova

Diskuse: 3
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist