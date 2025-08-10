Botanici v Somálsku objevili tajemný pryšec. V září jej představí v Brně
Druh je blízce příbuzný dvěma dalším rostlinám rostoucím výhradně v Somálsku s botanickými názvy Euphorbia phillipsioides a Euphorbia phillipsiae. Na rozdíl od nich je ale nově objevený pryšec nerozvětvený a má unikátní, zakřivené trny se širokou bází.
Rostlinu tvoří malý, silně dužnatý stonek o šířce dvou centimetrů. Většina těla je ukryta pod zemí. Na povrchu jsou patrné jen drobné trny a květy.
Podle vědců jde o příklad takzvané konvergentní evoluce, kdy různé vývojové linie nezávisle vytvářejí podobné tělesné struktury, aby se přizpůsobily stejným podmínkám. "V této oblasti Afriky najdeme více podobně miniaturních druhů, ale geneticky spolu nemusí mít nic společného. To činí Euphorbia aenigmatica evolučně i ekologicky velmi zajímavou," uvedl Pavel Hanáček z Mendelovy univerzity.
Výstava sukulentů a jiných exotických rostlin potrvá ve sklenících v Kotlářské ulici od 12. do 19. září. Letošním tématem je maskování sukulentů. Kromě nově popsaného pryšce se návštěvníci mohou těšit na pestrou expozici rostlin, které se naučily dokonale splynout s prostředím.
