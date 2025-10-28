Liberecká botanická zahrada dokončila rekonstrukci prvních tří skleníků
Dodavatel nejprve opravil střechu, pak boční stěny, které byly doplněny o pět nových oken. Součástí modernizace byla také výměna clon, které v létě rostlinám poskytují stín a v zimě pomáhají zadržovat teplo. "Rostliny se začaly vracet do nových skleníků ve druhém říjnovém týdnu, kdy nám počasí přálo. Nové skleníky jsou nyní mnohem světlejší, což je pro růst rostlin zásadní," dodal ředitel zahrady Václav Lenk.
V liberecké botanické zahradě je devět skleníkových pavilonů z let 1995 až 2000, jejichž výstavba tehdy stála 155 milionů korun. Postavené byly podle návrhu architekta Pavla Vaněčka a svým uspořádáním připomínají seskupení rostlinných buněk. V roce 2014 je doplnil ještě pavilon leknínů za 11 milionů korun.
Zřizovatelem zahrady je od roku 2022 Liberecký kraj, který ji převzal od města. "Po převzetí jsme pečlivě zjišťovali stav objektů, zjistili jsme nutnost výměny opláštění skleníků. Jedná se o náročný krok, protože se vše musí dít za provozu a dobu prací musíme přizpůsobit počasí. V případě pěstebních skleníků jde o první etapu výměny, další budou následovat," doplnila náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová (Starostové pro Liberecký kraj).
Zahrada nyní bude připravovat druhou etapu rekonstrukce. Obnova čeká výrazně větší část skleníků a potrvá déle než jednu sezonu.
