Vzácný leknín trpasličí obohatil sbírku ostravské zoo. Neobvyklý druh potřebuje mělké bahno a kořeny v teple

29.12.2025 17:54 | OSTRAVA (ČTK)
Foto | D. Kubala / Zoo Ostrava
Ostravská zoologická zahrada získala pro své pěstební skleníky miniaturní leknín trpasličí. Vzácná rostlina byla několik let považována ve volné přírodě za vyhubenou. Návštěvníci mohou tento botanický klenot vidět při komentovaných prohlídkách. ČTK to sdělila mluvčí zahrady Šárka Nováková.
 
"Pro pracovníky ostravské zoo a botanického parku představuje tento velmi zajímavý exemplář velkou výzvu. Pěstování totiž odporuje všemu, co o leknínech běžně víme," uvedla Nováková.

Leknín trpasličí původně rostl na jediném místě planety, v malém termálním prameni v africké Rwandě. "Když byl pramen v roce 2008 odvodněn zemědělci, rostlina z volné přírody zmizela. Přežila jen díky několika exemplářům v botanických zahradách v Bonnu a Londýně, odkud se postupně rozšířila do vybraných institucí po celém světě," uvedla Nováková.

Dodala, že opakované pátrání po divokých populacích v horkých pramenech ve střední Africe dlouho nepřineslo žádné výsledky. Až v červenci 2023 byl druh znovu objeven v přírodě a loni v březnu byla nalezena druhá velmi malá populace.

Ostravská zoo získala leknín trpasličí z Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Malou rostlinu pracovníci přepravili ve speciálním boxu, který udržoval stálou teplotu a vlhkost.

"Návštěvníci ji mohou vidět v botanickém zázemí při komentovaných prohlídkách skleníků. Nesmějí ale čekat žádné velké plovoucí listy, celá rostlina měří v průměru jen deset až 15 centimetrů, lístky mají pouhé dva centimetry a drobný bílý kvítek se žlutým středem je velký jako nehet malíčku," řekl botanik David Kubala.

Zahradníci museli v zoo připravit odpovídající podmínky. "Leknín trpasličí je totiž neobvyklý leknín. Pokud byste ho zasadili do hlubokého akvária jako běžné lekníny, zahynul by. Tento druh neroste v hloubce, ale v mokrém bahně na břehu termálního pramene. Potřebuje mít kořeny v teple a vlhku, listy nesmí být utopené hluboko pod vodou," vysvětlil Kubala. Vzhledem k miniaturním rozměrům a náročnosti na klima není leknín ve venkovních expozicích, ale ve speciální nádobě v botanickém zázemí.

Zájemci si mohou leknín trpasličí prohlédnout při komentovaných prohlídkách pěstebních skleníků. Poslední letošní zoo pořádá v úterý od 11:00. Prohlídky jsou v ceně vstupného do zoo a trvají zhruba 1,5 až dvě hodiny, sraz zájemců je u výběhu plameňáků.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva.
