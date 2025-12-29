Vzácný leknín trpasličí obohatil sbírku ostravské zoo. Neobvyklý druh potřebuje mělké bahno a kořeny v teple
Leknín trpasličí původně rostl na jediném místě planety, v malém termálním prameni v africké Rwandě. "Když byl pramen v roce 2008 odvodněn zemědělci, rostlina z volné přírody zmizela. Přežila jen díky několika exemplářům v botanických zahradách v Bonnu a Londýně, odkud se postupně rozšířila do vybraných institucí po celém světě," uvedla Nováková.
Dodala, že opakované pátrání po divokých populacích v horkých pramenech ve střední Africe dlouho nepřineslo žádné výsledky. Až v červenci 2023 byl druh znovu objeven v přírodě a loni v březnu byla nalezena druhá velmi malá populace.
Ostravská zoo získala leknín trpasličí z Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Malou rostlinu pracovníci přepravili ve speciálním boxu, který udržoval stálou teplotu a vlhkost.
"Návštěvníci ji mohou vidět v botanickém zázemí při komentovaných prohlídkách skleníků. Nesmějí ale čekat žádné velké plovoucí listy, celá rostlina měří v průměru jen deset až 15 centimetrů, lístky mají pouhé dva centimetry a drobný bílý kvítek se žlutým středem je velký jako nehet malíčku," řekl botanik David Kubala.
Zahradníci museli v zoo připravit odpovídající podmínky. "Leknín trpasličí je totiž neobvyklý leknín. Pokud byste ho zasadili do hlubokého akvária jako běžné lekníny, zahynul by. Tento druh neroste v hloubce, ale v mokrém bahně na břehu termálního pramene. Potřebuje mít kořeny v teple a vlhku, listy nesmí být utopené hluboko pod vodou," vysvětlil Kubala. Vzhledem k miniaturním rozměrům a náročnosti na klima není leknín ve venkovních expozicích, ale ve speciální nádobě v botanickém zázemí.
Zájemci si mohou leknín trpasličí prohlédnout při komentovaných prohlídkách pěstebních skleníků. Poslední letošní zoo pořádá v úterý od 11:00. Prohlídky jsou v ceně vstupného do zoo a trvají zhruba 1,5 až dvě hodiny, sraz zájemců je u výběhu plameňáků.
