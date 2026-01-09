https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/botanici-objevili-na-morave-chybejici-clanek-evoluce-unikatni-krizenec-lakusniku
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Botanici objevili na Moravě chybějící článek evoluce - unikátní kříženec lakušníků

9.1.2026 05:19 | PRAHA (Ekolist.cz) | Miroslava Dvořáková
Detail květu Ranunculus ×limnophilus.
Detail květu Ranunculus ×limnophilus.
Zdroj | Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Tým českých vědců dosáhl významného posunu v pochopení evoluce rostlin. V zatopených pískovnách na střední Moravě se jim podařilo identifikovat unikátního křížence lakušníků, který představuje dosud chybějící článek v našem poznání toho, jak v přírodě vznikají nové druhy. Tento objev potvrzuje dlouholeté teoretické předpoklady o raných fázích evolučních procesů v této skupině vodních rostlin.
 
Vědcům je již delší dobu známo, že lakušníky – vodní rostliny příbuzné pryskyřníkům – patří ke skupinám s velmi rozmanitým a složitým evolučním vývojem. Ten byl výrazně ovlivněn křížením mezi druhy a změnami v jejich genetické výbavě, zejména zvyšováním počtu sad chromozomů. Díky těmto procesům vznikla většina dnes známých druhů. Dosud ale chyběl klíčový důkaz o křížení mezi původními, geneticky „základními“ druhy. Právě tato hybridizace je považována za nezbytný startovní bod, který může v této skupině vést ke vzniku nových, geneticky složitějších druhů.

Nově objevený vzácný kříženec lakušníků z Kvasické pískovny, popsaný jako Ranunculus ×limnophilus.
Nově objevený vzácný kříženec lakušníků z Kvasické pískovny, popsaný jako Ranunculus ×limnophilus.
Zdroj | Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

Objev z moravských pískoven chybějící dílek doplňuje. Vědcům se zde vůbec poprvé podařilo jednoznačně prokázat existenci takového křížence. Jde o zásadní objev, který pomáhá lépe pochopit, jak se tato skupina vodních rostlin vyvíjela a proč je dnes tak mimořádně pestrá.

Genetické analýzy spolu s měřením velikosti genomu ukázaly, že objevená rostlina nese kombinaci znaků dvou základních druhů, ale na rozdíl od většiny lakušníků si zachovává základní počet chromozomů. Přestože je tento nově objevený kříženec sterilní a netvoří semena, dokáže na lokalitě dlouhodobě přežívat díky schopnosti vegetativního šíření. Výsledky analýz navíc ukázaly, že kříženec vznikl nezávisle na dvou místech a v každém případě byl dárcem pylu jiný z obou rodičovských druhů.

Smíšená populace lakušníků v Hulínské pískovně na Kroměřížsku.
Smíšená populace lakušníků v Hulínské pískovně na Kroměřížsku.
Zdroj | Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

„Objev tohoto křížence potvrzuje mechanismus vzniku geneticky složitějších druhů. Dokládá, že i přes existující reprodukční bariéry může za určitých podmínek docházet ke křížení mezi základními druhy a ke vzniku hybridů, které mohou být základem budoucích nových druhů,“ vysvětluje Zdeněk Kaplan z Botanického ústavu AV ČR. Většina dnes známých druhů lakušníků vznikla procesem, při němž se po křížení znásobí genetická informace. Díky tomu vznikají nové evoluční linie, které už nejsou slepou vývojovou větví, ale dokážou vytvářet semena a dál se vyvíjet.

Podmínky v zatopených pískovnách, kde byl kříženec nalezen, podle vědců připomínají situaci po skončení poslední doby ledové. V podobných biotopech s čistou vodou a nízkou konkurencí se tehdy dostávaly do kontaktu dříve izolované evoluční linie, docházelo k hybridizacím a pravděpodobně tehdy vznikla většina dnešní druhové rozmanitosti této skupiny rostlin. Zatopené pískovny na Moravě se tak ukázaly jako nečekané „laboratoře evoluce“. Vytvořily prostor pro setkání druhů, které se v běžné krajině potkávají jen vzácně, a umožnily vědcům nahlédnout do procesů formujících rostlinnou říši.

Více informací
Kaplan Z., Trávníček B., Prančl J. & Koutecký P. (2025) Rare interspecific hybridization at the diploid level in Ranunculus sect. Batrachium. – Preslia 97: 637–658, https://doi.org/10.23855/preslia.2025.637

reklama
 
foto - Dvořáková Miroslava
Miroslava Dvořáková
Autorka je pracovnice Botanického ústavu AV ČR.
tisknout poslat
Dále čtěte |
Pleurophragmium parvisporum pod mikroskopem. Foto: M. Réblová Botanický ústav AV ČR Jeden název, sedm druhů: Vědci odhalili chyby ve světových sbírkách Leknín trpasličí Foto: D. Kubala Zoo Ostrava Vzácný leknín trpasličí obohatil sbírku ostravské zoo. Neobvyklý druh potřebuje mělké bahno a kořeny v teple ječmen Foto: Frederick Lang Jr. Flickr Olomoučtí vědci odhalili dálkové ovládání genů v ječmeni, pomůže to šlechtění
Další články autora |
Pleurophragmium parvisporum pod mikroskopem. Foto: M. Réblová Botanický ústav AV ČR Jeden název, sedm druhů: Vědci odhalili chyby ve světových sbírkách Lišejník Erythricium aurantiacum Foto: Alexis Wikimedia Commons Pražské oázy biodiverzity: I v hlavním městě lze stále objevovat v Česku dosud neznámé lišejníky Kosmatcovníky mají atraktivní květy a snadno se vegetativně rozrůstají. Foto: Ana Novoa Botanický ústav AV ČR Sociální sítě pomáhají vědcům sledovat invazní rostliny napříč kontinenty

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist